O fabrică din județul Alba va deveni unitatea de producție coordonatoare Bosch la nivel global pentru producția senzorilor de detonație, începând din anul 2020

O fabrică din județul Alba va deveni unitatea de producție coordonatoare Bosch la nivel global pentru producția senzorilor de detonație, începând din anul 2020!

Bosch, lider global în furnizarea de tehnologii și servicii, a încheiat anul fiscal 2018 cu vânzări consolidate în valoare de 2,1 miliarde de lei (452 de milioane de euro) în România, înregistrând astfel o creștere de aproape nouă procente în comparație cu anul precedent.

Vânzările totale nete, incluzând vânzările companiilor neconsolidate și livrările interne către companiile afiliate, au ajuns la 5,6 miliarde de lei (1 ,2 miliarde de euro) – reprezentând o creștere de 29 de procente față de anul anterior. Numărul angajaților Bosch din România a ajuns la aproximativ 7.800, la 31 decembrie 2018, reprezentând o creștere anuală de 19 procente. Este de așteptat ca acest număr să crească în 2019. Bosch a investit în România aproximativ 555 de milioane de lei (aproximativ 120 milioane de euro) în 2018 – în special în dezvoltarea unităților de producție pentru Soluții de mobilitate din Cluj și Blaj.

De asemenea, unitatea de producție din Blaj a înregistrat o dezvoltare semnificativă în 2018, atât în ceea ce privește producția, cât și infrastructura.

Datorită cererii mari, compania și-a crescut capacitatea de producție pentru componente auto de înaltă calitate, precum senzori de oxigen, componente pentru controlul transmisiei și senzori pentru emisiile de oxizi de azot. În plus, în acest an, Bosch va inaugura o nouă clădire de birouri și laboratoare, unde vor lucra aproximativ 250 de angajați. Tot în acest an, fabrica şi-a relocat depozitul într-un nou centru logistic cu o suprafață de peste 20.000 de metri pătrați.

Ca o recunoaștere a produselor sale de înaltă calitate, fabrica din Blaj va deveni unitatea de producţie coordonatoare Bosch la nivel global pentru producția senzorilor de detonație, începând din anul 2020. Motoarele prevăzute cu senzori de detonație pot reduce consumul de carburant și cresc momentul motor. În plus, fabrica din Blaj a început un parteneriat de formare profesională cu Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu”, asigurând sprijin financiar pentru atelierele de lucru și echipamentul necesar. Liceenii, care se vor specializa în mecanică și electrotehnică, vor efectua practica în cadrul fabricii Bosch.

Sursa:transilvaniabusiness.ro