Ştirea zilei

O elevă din Apuseni, rezultate remarcabile la olimpiada de biologie: Geanina Corcheș a obținut locul I la faza județeană și s-a calificat la etapa națională

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Etapa județeană a olimpiadei de biologie s-a desfășurat în data de 6 martie 2026, la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, coordonată de inspector școlar Mateescu Mihaela.

Au participat 32 elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate:

Nume si prenume elev Clasa Unitatea de învățământ Localitatea Profesor îndrumător Premiul

-PLOPEANU MIRCEA-NICOLAS 9 Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia MILEA ANNA III

-CORCHES GEANINA MARIA 10 Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni BISTRAIE ADELA I

-FRĂȚILĂ CRISTINA-MARIA 10 Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș DRĂGHIȚĂ MARCELA II

-BOCA MARIA-ALEXANDRA 10 Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș DRĂGHIȚĂ MARCELA III

-CIOARA ALEXANDRA ELENA 10 Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni BISTRAIE ADELA M

-MUNTEAN ANTONIA 10 Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia MILEA ANNA M

-NĂSUI ALINA – DIANA 10 Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia TUDOR ADELA M

-STREMŢAN ANTONIA RIANNA 10 Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia MILEA ANNA M

-ȘCHIOPU ADELINA – GABRIELA 10 Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia TUDOR ADELA M

-ARDELEANU RĂZVAN ADRIAN 10 Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia MILEA ANNA M

-TELEVKA IOAN ALEXANDRU 11 Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia PAȘCA ADRIANA M

Eleva CORCHEȘ GEANINA MARIA s-a calificat la etapa națională care se va desfășura în perioada 20-24 aprilie 2026 la Drobeta Turnu-Severin/Mehedinți.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

ACCIDENT rutier GRAV pe DJ 706B: O șoferiță din Alba a lovit MORTAL un bărbat care se deplasa pe bicicletă

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

18 martie 2026

De

ACCIDENT rutier GRAV pe DJ 706B: O șoferiță din Alba a lovit MORTAL un bărbat care se deplasa pe bicicletă Un bărbat de 82 de ani din comuna Luncoiul de Jos a murit, miercuri, 18 martie 2026, după ce a fost lovit de un autoturism pe DJ 706B, în localitatea Stejărel. Victima se deplasa pe […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | La Prebet Aiud muncitorii au oprit spontan lucrul: Motivul – neplata la timp a salariilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

18 martie 2026

De

La Prebet Aiud muncitorii au oprit spontan lucrul: Motivul – neplata la timp a salariilor Muncitorii de la Prebet Aiud au oprit spontan lucrul miercuri, 18 martie 2026. Motivul este neplata la timp a salariilor. Potrivit surselor ziarulunirea.ro, de 8-9 luni sunt intârzieri mari, de peste 30 de zile, la plata drepturilor salariale. Citește și: […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

38 de ani de la accidentul care i-a schimbat viața ultramaratonistului Levente Polgar. Ultima fotografie cu el ,,întreg”, readusă la viață cu ajutorul AI: ,,Port mereu cu mine acea amintire a copilului care am fost”

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

17 martie 2026

De

38 de ani de la accidentul care i-a schimbat viața ultramaratonistului Levente Polgar. Ultima fotografie cu el ,,întreg”, readusă la viață cu ajutorul AI: ,,Port mereu cu mine acea amintire a copilului care am fost” Marți, 17 martie 2026, se împlinesc 38 de ani de la momentul care a schimbat radical destinul aiudeanului Levente Polgár. […]

Citește mai mult