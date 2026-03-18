O elevă din Apuseni, rezultate remarcabile la olimpiada de biologie: Geanina Corcheș a obținut locul I la faza județeană și s-a calificat la etapa națională
Etapa județeană a olimpiadei de biologie s-a desfășurat în data de 6 martie 2026, la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, coordonată de inspector școlar Mateescu Mihaela.
Au participat 32 elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate:
Nume si prenume elev Clasa Unitatea de învățământ Localitatea Profesor îndrumător Premiul
-PLOPEANU MIRCEA-NICOLAS 9 Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia MILEA ANNA III
-CORCHES GEANINA MARIA 10 Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni BISTRAIE ADELA I
-FRĂȚILĂ CRISTINA-MARIA 10 Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș DRĂGHIȚĂ MARCELA II
-BOCA MARIA-ALEXANDRA 10 Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș DRĂGHIȚĂ MARCELA III
-CIOARA ALEXANDRA ELENA 10 Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni BISTRAIE ADELA M
-MUNTEAN ANTONIA 10 Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia MILEA ANNA M
-NĂSUI ALINA – DIANA 10 Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia TUDOR ADELA M
-STREMŢAN ANTONIA RIANNA 10 Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia MILEA ANNA M
-ȘCHIOPU ADELINA – GABRIELA 10 Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia TUDOR ADELA M
-ARDELEANU RĂZVAN ADRIAN 10 Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia MILEA ANNA M
-TELEVKA IOAN ALEXANDRU 11 Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia PAȘCA ADRIANA M
Eleva CORCHEȘ GEANINA MARIA s-a calificat la etapa națională care se va desfășura în perioada 20-24 aprilie 2026 la Drobeta Turnu-Severin/Mehedinți.
