Nume mari ale fotbalului românesc, pe stadionul din Baia de Arieș, de Zilele Orașului 2026: „Gest de recunoștință și respect”

Duminică, 6 septembrie 2026, de la ora 12:30, stadionul din Baia de Arieș devine locul unei întâlniri speciale pentru fotbalul din oraș: foști și actuali iubitori ai sportului rege, generații de fotbaliști și nume care au scris istorie în fotbalul românesc și internațional sunt invitați să se reunească, cu ocazia Zilelor Orașului Baia de Arieș 2026.

„În calitate de primar și fost jucător si antrenor al echipei locale, invit toți iubitorii de fotbal si toate generațiile de fotbaliști care au trecut prin vestiarul clubului nostru să ni se alăture, cu ocazia Zilelor Orașului Baia de Arieș, la un eveniment sportiv organizat pe stadionul din Baia de Arieș.

Este un gest de recunoștință și respect pentru toți cei care, de-a lungul anilor, au contribuit prin muncă, pasiune și dăruire la istoria și dezvoltarea clubului nostru.

Am invitat o mare parte dintre fotbaliștii care au evoluat pe prima scenă a fotbalului românesc, la echipe precum Steaua București, Universitatea Cluj, Rapid, Astra Giurgiu, Petrolul Ploiești, CFR Cluj, Unirea Alba Iulia, ASA Târgu Mureș, Gloria Bistrița și multe altele, precum și fotbaliști care au jucat în străinătate, la cluburi precum Galatasaray, Arsenal Kiev, Alanyaspor, Sheriff Tiraspol, Dinamo Moscova, dar și pentru echipa națională a României uni dintre ei reprezentandu-ne cu onoare la Campionatul Mondial din 1990.

Le mulțumesc din suflet tuturor jucătorilor care au acceptat invitația de a participa la acest eveniment, precum și domnului președinte al AJF Alba, pentru sprijin și pentru faptul că este alături de noi la sărbătoarea orașului nostru”, a transmis primarul orașului Baia de Arieș, Marius Dup.

foto – Stadionul din Baia de Arieș (arhivă; cu rol ilustrativ)

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