Amenzile neplătite pot lăsa șoferii fără permis: Noi modificări în legislația rutieră, în vigoare de la sfârșitul lunii august 2026

Șoferii din România care nu își vor achită amenzile rutiere riscă, începând de la sfârșitul lunii august 2026, să rămână fără dreptul de a conduce. Durata suspendării va depinde direct de suma restantă, regula fiind de o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați.

Măsura îi vizează pe titularii permiselor de conducere eliberate de autoritățile române care au datorii provenite din amenzi contravenționale primite în calitate de conducători auto.

Atenție, sunt avute în vedere inclusiv tractoarele agricole sau forestiere și chiar tramvaiele.

Cât „costă” o amendă de 1000 de lei

Organele fiscale locale vor înregistra în evidențele lor creanțele rezultate din procesele-verbale de contravenție care nu au fost contestate în termenul legal sau din hotărârile judecătorești definitive pronunțate după contestarea sancțiunii, potrivit normelor metodologice care stabilesc procedua ;i condițiile de aplicare ale art. XVII din OUG nr. 7/2026.

În cel mult 30 de zile de la înregistrarea datoriei, contribuabilul trebuie să primească o somație de plată. Documentul va indica suma datorată, valoarea rămasă neachitată și data la care expiră termenul de 90 de zile acordat pentru plată. Șoferul va fi informat și asupra datei și orei de la care începe eventuala suspendare.

Dacă, după 90 de zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal, amenda nu este achitată integral, perioada de suspendare va fi calculată în funcție de restanță: o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără a fi luate în calcul fracțiile de zi. Astfel, pentru o datorie de 1.000 de lei, perioada rezultată este de 20 de zile. Dacă șoferul a făcut plăți parțiale înainte de expirarea celor 90 de zile, calculul se face numai pentru suma rămasă de achitat.

Suspendarea începe la ora 00:00 a celei de-a treia zile lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile și se încheie la ora 24:00 în ultima zi stabilită.

Plata datoriei permite redobândirea dreptului de a conduce

Primăriile și celelalte organe fiscale locale vor introduce datele privind suspendarea în sistemul PatrimVen, de unde acestea vor fi transmise automat către sistemul național de evidență a permiselor gestionat de autoritățile din domeniul afacerilor interne.

Există, însă, și posibilitatea redobândirii dreptului de a conduce înainte de expirarea perioadei calculate. Dacă datoria este achitată integral după împlinirea termenului de 90 de zile, organul fiscal local trebuie să introducă în PatrimVen, în termen de două zile lucrătoare, mențiunea privind redobândirea dreptului de a conduce.

În cazul în care autoritățile constată ulterior că amenda fusese, de fapt, achitată integral înainte de expirarea termenului, măsura suspendării trebuie revocată. Dacă fusese făcută doar o plată parțială, durata suspendării va fi recalculată în funcție de suma rămasă restantă.

Secțiune Știri sub articolul principal