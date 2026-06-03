Numărul șomerilor din Alba continuă să crească: Cu aproape 6% mai mulți oameni fără loc de muncă decât anul trecut. Situația în Regiunea Centru

Numărul șomerilor din Alba continuă să crească: Cu aproape 6% mai mulți oameni fără loc de muncă decât anul trecut. Situația din Regiunea Centru

Numărul șomerilor din județul Alba a ajuns la 6.001 persoane la sfârșitul lunii martie 2026. Comparativ cu luna februarie, numărul persoanelor fără un loc de muncă a scăzut cu 129, însă față de aceeași perioadă a anului trecut se înregistrează o creștere de 333 de șomeri.

Rata șomajului în județul Alba a fost de 3,9% în luna martie 2026, peste media națională de 3,2%. Din totalul șomerilor înregistrați, peste două treimi provin din mediul rural, iar femeile reprezintă 50,1% din numărul total al persoanelor aflate în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.

Situația șomajului în Alba la finalul lunii martie 2026

Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii martie 2026 în județul Alba a fost de 6.001 persoane (2,3% din totalul țării, respectiv 259.969 șomeri), în scădere cu 129 de persoane comparativ cu luna anterioară (pe sexe, -4,0% la bărbați și -0,2% la femei) și în creștere cu 333 de persoane (+5,9%) comparativ cu luna martie 2025; femeile reprezentau la această dată 50,1% din numărul total al șomerilor (3.008 femei).

Structura după nivelul de instruire arată că 74,5% din șomerii înregistrați sunt absolvenți ai învățământului primar, gimnazial și profesional, 21,1% sunt persoane cu studii liceale și postliceale și 4,4% persoane cu studii superioare.

Din totalul de 6.001 șomeri, 1.903 șomeri (31,7%) sunt în mediul urban și 4.098 (68,3%) sunt în mediul rural. Față de luna anterioară, numărul șomerilor a scăzut cu 2,6% în mediul urban (-50 șomeri) și cu 1,9% (-79 șomeri) în mediul rural.

Cel mai mare număr de șomeri din mediul urban, înregistrat la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Alba, a fost în Alba Iulia (435 persoane), urmată de Blaj (354 persoane), Sebeș (242 persoane) și Aiud (214 persoane). În mediul rural, comunele cu cel mai mare număr de șomeri înregistrați sunt: Jidvei (493 persoane), Cetatea de Baltă (304 persoane), Crăciunelu de Jos (174 persoane), Scărișoara (179 persoane), Albac (167 persoane), Ighiu (164 persoane), Roșia Montană (148 persoane), Săsciori (142 persoane), Șona (114 persoane), Bistra (113 persoane) și Avram Iancu (101 persoane). Comunele cu cel mai mic număr de șomeri sunt: Ceru Băcăinți și Întregalde (1 persoană), Livezile (2 persoane), Mogoș (6 persoane), Ocoliș și Rimetea (7 persoane), iar în comunele Bucerdea Grânoasă, Cut și Ohaba nu se înregistrează niciun șomer.

Ponderea numărului de șomeri înregistrați în totalul populației cu vârstă de muncă (bărbați 16-65 ani și femei 16-62 ani), în luna martie 2026, a fost de 2,7% (2,8% femei). Dintre orașe, cu cele mai mari ponderi se remarcă: Câmpeni (4,5%), Baia de Arieș (3,1%), Blaj (3,0%), Abrud (2,1%), iar cu cele mai mici ponderi orașele Cugir (0,6%) și Alba Iulia (1,0%). În mediul rural, cele mai mari ponderi (peste 10%) ale numărului de șomeri înregistrați în numărul total al populației cu vârstă de muncă s-au înregistrat în comunele: Scărișoara (22,8%), Cetatea de Baltă (16,1%), Jidvei (14,9%), Albac (14,7%), Hopârta (14,2%), Crăciunelu de Jos (12,9%), Avram Iancu (12,5%), Gârda de Sus (11,7%) și Vadu Moților (10,8%). Valori sub 1% s-au înregistrat în comunele Livezile și Întregalde (0,3%), Stremț și Sântimbru (0,7%), Ceru Băcăinți (0,8%) și Ciugud (0,9%).

Rata șomajului a fost în luna martie 2026 de 3,9% (mai mică decât rata înregistrată în luna anterioară, 4,0%, și mai mare decât cea înregistrată în martie 2025, 3,7%), peste rata înregistrată la nivel național (3,2%). În rândul femeilor, rata șomajului a fost de 4,5%, identică cu cea din luna anterioară și mai mare față de martie 2025 (4,1%), iar în rândul bărbaților rata înregistrată în luna curentă a fost de 3,5%, față de 3,7% în luna anterioară și 3,4% în martie 2025. În funcție de rata șomajului, județul Alba se situează în luna martie 2026 pe locul 22 în ierarhia județelor ordonate crescător.

Situația șomajului în Regiunea Centru la sfârșitul lunii martie 2026

Numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii martie 2026, în Regiunea Centru, a fost de 36360 persoane, reprezentând 14% din numărul total al şomerilor înregistraţi la nivel national (259969 persoane). Ponderea şomerilor de sex masculin a fost de 52% (18914 persoane), iar de sex feminin a fost de 48% (18914 persoane). Numărul şomerilor a scăzut faţă de luna anterioară cu 402 persoane (-1,1%) şi a crescut cu 771 persoane (2,2%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2025. La nivelul regiunii, cei mai mulţi şomeri s-au înregistrat în judeţele Brașov (7264 persoane), Harghita (6323 persoane) și Sibiu (6074 persoane).

Rata şomajului înregistrată în Regiunea Centru, calculată ca raport între numărul şomerilor şi populaţia activă civilă, a fost în luna martie 2026 de 3,6% (4% în rândul femeilor), mai mare decât valoarea înregistrata la nivel naţional: 3,2% (3,5% în rândul femeilor). Cea mai mare rata a şomajului s-a înregistrat în judeţul Covasna 6,1% și în județul Harghita 5,2%, fiind urmate de județul Alba cu 3,9%, județul Sibiu 3,2%, județul Mureș 2,9% și județul Brașov 2,8%.

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