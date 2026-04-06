Numărul șomerilor din Alba a ajuns la peste 6.300 în ianuarie 2026: Creștere de 13,9% față de aceeași lună în 2025. Aproape 67% sunt oameni din mediul rural
La sfârșitul lunii ianuarie 2026, în județul Alba erau înregistrați 6.391 de șomeri, cu 3 mai puțini decât în luna anterioară, dar cu 778 mai mulți față de ianuarie 2025. Mai exact, o creștere de 13,9%.
Cei mai mulți provin din mediul rural, iar peste 70% dintre persoanele fără loc de muncă au studii primare, gimnaziale sau profesionale.
Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii ianuarie 2026 în judeţul Alba a fost de 6391 persoane ( 2,4% din total tara, 268111 someri), în scadere cu 3 persoane comparativ cu luna anterioara ( pe sexe, +1,3% la barbati si -1,4% la femei) și in crestere cu 778 persoane (+13,9%) comparativ cu luna ianuarie 2025; femeile reprezentau la această dată 49,2% din numărul total al şomerilor ( 3144 femei).
Structura după nivelul de instruire arată că 71,5% din şomerii înregistraţi sunt absolvenţi ai învăţământului primar, gimnazial şi profesional, 22,9% sunt persoane cu studii liceale şi postliceale şi 5,6% persoane cu studii superioare.
Din totalul de 6391 someri, 2117 someri (33,1%) sunt in mediul urban si 4274 (66,9%) sunt in mediul rural, fata de luna anterioara numarul somerilor a crescut cu 0,2% in mediul urban si a ramas acelasi in mediul rural.
Cel mai mare număr de şomeri din mediul urban, înregistrat la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Alba a fost Alba Iulia (509 persoane), urmata de Blaj (369 persoane), Sebeș (290 persoane) si Aiud (245 persoane). In mediul rural, comunele cu cel mai mare număr de şomeri înregistraţi sunt: Cetatea de Balta (333 persoane), Jidvei (315 persoane), Sasciori (189 persoane), Craciunelu de Jos (184 persoane), Scărişoara (182 persoane), Rosia Montana (180 persoane), Ighiu (168 persoane), Albac (165 persoane), Sona (150 persoane), Bistra (112 persoane). Comunele cu cel mai mic numar de someri sunt: Ohaba (1 persoana), Intregalde (4 persoane), Livezile (5 persoane), Mogos (6 persoane), Ocolis (8 persoane), Rimetea (9 persoane), iar in comunele Bucerdea Granoasa, Ceru Bacainti si Cut nu se inregistreaza nici un somer.
Ponderea numărului de şomeri înregistraţi în totalul populaţiei cu vârstă de muncă (bărbați 16-65 ani și femei 16-62 ani ), în luna ianuarie 2026 a fost de 2,9% (3,0% femei). Dintre oraşe, cu cele mai mari ponderi se remarcă: Câmpeni (4,5%), Baia de Aries (3,5%), Blaj (3,1%), Abrud (2,4%), iar cu cele mai mici ponderi orașele Cugir (0,7%) si Teius (1%). În mediul rural, cele mai mari ponderi ( peste 10%) ale numărului de şomeri înregistraţi în numărul total al populaţiei cu vârstă de muncă s-au înregistrat în comunele: Scărişoara (23,2%), Cetatea de Balta (17,8%), Hoparta (14,9%), Albac (14,3%), Craciunelu de Jos (13,6%), Avram Iancu (13%), Sohodol (11,5%), Garda de Sus, Rosia Montana si Vadu Motilor (11,2%).Valoare sub 1% s-a înregistrat în comunele Ohaba (0,4%), Stremt (0,7%) si Livezile (0,8%).
Rata şomajului a fost în luna ianuarie 2026 de 4,2% (identica cu rata inregistrata în luna anterioara si mai mare decat cea inregistrata în ianuarie 2025, 3,7%), peste rata înregistrata la nivel național (3,3%).In rândul femeilor, rata şomajului a fost de 4,7% mai mare decat in ianuarie 2025, iar în rândul bărbaţilor de 3,8% fata de 3,4% în ianuarie 2025. În funcţie de rata şomajului, judeţul Alba se situează în luna ianuarie 2026 pe locul 23 în ierarhia județelor ordonate crescator.
Numărul şomerilor şi rata şomajului în Regiunea Centru în luna ianuarie 2026
Numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii ianuarie 2026, în Regiunea Centru, a fost de 36735 persoane, reprezentând 13,7% din numărul total al şomerilor înregistraţi la nivel national (268111 persoane). Ponderea şomerilor de sex masculin a fost de 52% (19116 persoane), iar de sex feminin a fost de 48% (17619 persoane). Numărul şomerilor a crescut faţă de luna anterioară cu 103 persoane (0,3%) şi cu 806 persoane (2,2%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2025. La nivelul regiunii, cei mai mulţi şomeri s-au înregistrat în judeţele Brașov (7506 persoane), Harghita (6605 persoane) și Alba (6391 persoane).
Rata şomajului înregistrată în Regiunea Centru, calculată ca raport între numărul şomerilor şi populaţia activă civilă, a fost în luna ianuarie 2026 de 3,6% (4% în rândul femeilor), mai mare decât valoarea înregistrata la nivel naţional: 3,3% (3,5% în rândul femeilor). Cea mai mare rata a şomajului s-a înregistrat în judeţul Covasna 6,1% și județul Harghita 5,5%, fiind urmate de județul Alba cu 4,2%, județul Sibiu 3,2%, județul Brașov 2,9% și județul Mureș cu 2,6%.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
