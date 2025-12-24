Rămâi conectat

Numărul pensionarilor, în creștere în Români: Cifrele oficiale publicate de INS pentru 2025

acum 55 de minute

Numărul pensionarilor, în creștere în Români: Cifrele oficiale publicate de INS pentru 2025

Numărul mediu de pensionari din România a fost aproape de 5 milioane de persoane, mai exact, 4,821 de oameni, în creştere cu 3.000 persoane faţă de trimestrul II 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Citește și: PENSII 2026 | Perioade necontributive – în ce condiții sunt recunoscute ca vechime în muncă chiar dacă nu ai plătit contribuții

„În trimestrul III 2025: numărul mediu de pensionari a fost de 4.921.000 persoane, în creştere cu 3.000 persoane faţă de  trimestrul II 2025; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.569.000 persoane, în creştere cu 7.000 persoane faţă de trimestrul precedent; pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele brute plătite pentru toate categoriile de  pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc. – de către casele de pensii) a fost de  2.941 lei, în creştere cu 0,3% faţă de trimestrul precedent”, arată datele INS.

Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, a fost de 94,1%. 

Trimestrul III 2025 comparativ cu trimestrul III 2024

Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 44.000 persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 28.000 persoane.

Pensia medie lunară şi pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au crescut, comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, cu 13,9%, respectiv cu 14,5%.

Trimestrul III 2025 comparativ cu trimestrul II 2025

Numărul mediu de pensionari a fost în creştere cu 3 mii persoane faţă de trimestrul precedent, la fel ca numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat care a crescut cu 7.000 persoane. Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 0,3% ṣi respectiv cu 0,1%.

Pensionarii de asigurări sociale de stat deţin ponderea majoritară (92,9%) în numărul total de pensionari de asigurări sociale.

Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent (80%), urmaţi de beneficiarii pensiilor de urmaş cu o pondere de 9,6% şi de pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,3%.

În schimb, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate, cu o pondere de 0,1% şi pensionarii cu pensii anticipate parţial, a căror pondere a fost de 2,1%. Astfel, pensionarii care fac parte din categoria pensiilor pentru limită de vârstă (1.768.000 bărbaţi şi 2.167.000 femei), sunt în număr majoritar pensionari cu stagiu complet de cotizare, 1.425.000 bărbaţi (80,6% din totalul bărbaţilor pensionari pentru limită de vârstă) respectiv 1.734.000 femei (80% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă).

