Numărul pensionarilor, în creștere în Români: Cifrele oficiale publicate de INS pentru 2025
Numărul pensionarilor, în creștere în Români: Cifrele oficiale publicate de INS pentru 2025
Numărul mediu de pensionari din România a fost aproape de 5 milioane de persoane, mai exact, 4,821 de oameni, în creştere cu 3.000 persoane faţă de trimestrul II 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
Citește și: PENSII 2026 | Perioade necontributive – în ce condiții sunt recunoscute ca vechime în muncă chiar dacă nu ai plătit contribuții
„În trimestrul III 2025: numărul mediu de pensionari a fost de 4.921.000 persoane, în creştere cu 3.000 persoane faţă de trimestrul II 2025; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.569.000 persoane, în creştere cu 7.000 persoane faţă de trimestrul precedent; pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele brute plătite pentru toate categoriile de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc. – de către casele de pensii) a fost de 2.941 lei, în creştere cu 0,3% faţă de trimestrul precedent”, arată datele INS.
Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, a fost de 94,1%.
Trimestrul III 2025 comparativ cu trimestrul III 2024
Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 44.000 persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 28.000 persoane.
Pensia medie lunară şi pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au crescut, comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, cu 13,9%, respectiv cu 14,5%.
Trimestrul III 2025 comparativ cu trimestrul II 2025
Numărul mediu de pensionari a fost în creştere cu 3 mii persoane faţă de trimestrul precedent, la fel ca numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat care a crescut cu 7.000 persoane. Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 0,3% ṣi respectiv cu 0,1%.
Pensionarii de asigurări sociale de stat deţin ponderea majoritară (92,9%) în numărul total de pensionari de asigurări sociale.
Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent (80%), urmaţi de beneficiarii pensiilor de urmaş cu o pondere de 9,6% şi de pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,3%.
În schimb, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate, cu o pondere de 0,1% şi pensionarii cu pensii anticipate parţial, a căror pondere a fost de 2,1%. Astfel, pensionarii care fac parte din categoria pensiilor pentru limită de vârstă (1.768.000 bărbaţi şi 2.167.000 femei), sunt în număr majoritar pensionari cu stagiu complet de cotizare, 1.425.000 bărbaţi (80,6% din totalul bărbaţilor pensionari pentru limită de vârstă) respectiv 1.734.000 femei (80% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Economistul Radu Georgescu: România are cele mai mari dezechilibre economice din Europa. Deficit bugetar, deficit comercial, deficit de Cont Curent
Economistul Radu Georgescu: România are cele mai mari dezechilibre economice din Europa. Deficit bugetar, deficit comercial, deficit de Cont Curent Economistul Radu Georgescu vorbește într-un text, publicat pe o rețea de socializare, despre situația actuală a economiei și a piețelor financiare, comparând valorile acțiunilor internaționale cu evoluția bursei din România. Georgescu subliniază desechilibrele economice ale […]
Înjurăturile ajută performanța fizică și implicarea, consideră cercetătorii: ,,Mai concentrat, mai sigur pe tine și mai puțin distras”
Înjurăturile ajută performanța fizică și implicarea, consideră cercetătorii: ,,Mai concentrat, mai sigur pe tine și mai puțin distras” Un efect surprinzător asupra performanței fizice ar putea să aibă înjurăturile, conform unui studiu recent. Cercetătorii arată că folosirea cuvintelor considerate jignitoare sau urâte ajută oamenii să fie mai concentrați și să se simtă mai încrezători. Înjuratul […]
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru petrecerile de Crăciun și Revelion organizate în apartamente: Care sunt orele de liniște
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru petrecerile de Crăciun și Revelion organizate în apartamente: Care sunt orele de liniște Persoanele care locuiesc la bloc în România trebuie să fie atenți în perioada sărbătorilor de iarnă. Dacă organizează petreceri în apartamente se pot trezi cu sancțiuni uriașe, de până la 6.000 de lei, dacă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Numărul pensionarilor, în creștere în Români: Cifrele oficiale publicate de INS pentru 2025
Numărul pensionarilor, în creștere în Români: Cifrele oficiale publicate de INS pentru 2025 Numărul mediu de pensionari din România a...
Economistul Radu Georgescu: România are cele mai mari dezechilibre economice din Europa. Deficit bugetar, deficit comercial, deficit de Cont Curent
Economistul Radu Georgescu: România are cele mai mari dezechilibre economice din Europa. Deficit bugetar, deficit comercial, deficit de Cont Curent...
Știrea Zilei
FOTO | Moș Crăciun Motociclist, nelipsit din casele familiilor nevoiașe din Cugir: ,,Am dus mai mult decât pachete, am dus empatie și dorința de a fi alături de cei care au nevoie”
Moș Crăciun Motociclist, nelipsit din casele familiilor nevoiașe din Cugir: ,,Am dus mai mult decât pachete, am dus empatie și...
FOTO | Salvatorii din Alba, „rază de speranță” pentru vârstinicii singuri și copiii defavorizați: ,,Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am primit în schimb cea mai frumoasă lecție de viață!”
Salvatorii din Alba, „rază de speranță” pentru vârstinicii singuri și copiii defavorizați: ,,Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am...
Curier Județean
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în zilele de sărbătoare legală – 25 și 26 Decembrie 2025
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în zilele de sărbătoare legală – 25 și 26 Decembrie 2025 Distribuție Energie...
FOTO | Jandarmii din Alba, ajutoarele lui Moș Crăciun: Cadouri de sărbători pentru 11 copilași din Centrul de plasament de tip familial ”Sf. Ghelasie” din Stremț
Jandarmii din Alba, ajutoarele lui Moș Crăciun: Cadouri de sărbători pentru 11 copilași din Centrul de plasament de tip familial...
Politică Administrație
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator”
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator” Un grup de senatori...
Opinii Comentarii
MESAJE de CRACIUN 2025. Texte frumoase cu URARI şi FELICITARI de Sărbători pe care le puteţi trimite celor dragi
Mesaje de Craciun 2025. Texte scurte cu SMS-uri noi, urări şi felicitari crestine de sărbători și de Crăciun fericit! Ne...
Mesaje de Crăciun 2025. Felicitări și Urări de Sărbători – un gând bun pentru cei dragi
Mesaje de Crăciun. Felicitări de sărbători și urări scurte de Crăciun fericit 2025. Felicitări de Crăciun Crăciunul ne face să...