Numărul pensionarilor crește în România: Cât primește, în medie, un vârstnic. Institutului Naţional de Statistică a publicat datele

În trimestrul III 2025 numărul mediu de pensionari a fost de 4,921 milioane persoane în creştere cu 3.000 persoane faţă de trimestrul II 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Pensia medie lunară a fost de 2.941 lei, în creştere cu 0,3% faţă de trimestrul precedent.

„În trimestrul III 2025: numărul mediu de pensionari a fost de 4.921.000 persoane, în creştere cu 3.000 persoane faţă de trimestrul II 2025; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.569.000 persoane, în creştere cu 7.000 persoane faţă de trimestrul precedent; pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele brute plătite pentru toate categoriile de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc. – de către casele de pensii) a fost de 2.941 lei, în creştere cu 0,3% faţă de trimestrul precedent”, arată datele INS.

Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, a fost de 94,1%.

Trimestrul III 2025 comparativ cu trimestrul III 2024

Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 44 mii persoane, iar cel al categoriei aparținând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 28 mii persoane;

Pensia medie lunară și pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au crescut, comparativ cu același trimestru al anului precedent, cu 13,9% , respectiv cu 14,5%.

Trimestrul III 2025 comparativ cu trimestrul II 2025

Numărul mediu de pensionari a fost în creștere cu 3 mii persoane faţă de trimestrul precedent, la fel ca numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat care a crescut cu 7 mii persoane;

Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 0,3% ṣi respectiv cu 0,1%.

Trimestrul III 2025

Pensionarii de asigurări sociale de stat deţin ponderea majoritară (92,9%) în numărul total de pensionari de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent (80,0%), urmaţi de beneficiarii pensiilor de urmaş cu o pondere de 9,6% şi de pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,3%. În schimb, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate, cu o pondere de 0,1% şi pensionarii cu pensii anticipate parțial, a căror pondere a fost de 2,1%.

Astfel, pensionarii care fac parte din categoria pensiilor pentru limită de vârstă (1768 mii bărbați și 2167 mii femei), sunt în număr majoritar pensionari cu stagiu complet de cotizare, 1425 mii bărbați (80,6% din totalul bărbaților pensionari pentru limită de vârstă) respectiv 1734 mii femei (80,0% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă).

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la 4 pensionari la 10 salariați în Municipiul București şi în judeṭul Ilfov, la 14 pensionari la 10 salariați în judeţul Teleorman, respectiv la 13 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Vaslui.

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale, în trimestrul III 2025, a fost de 892.100 persoane, din care:

836.200 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, echivalentul a 18,3% din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat;

52.000 persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, echivalentul a 42,4% din totalul pensionarilor agricultori;

3.900 persoane din sistemul militar, echivalentul a 1,8% din totalul pensionarilor militari.

