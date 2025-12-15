Rămâi conectat

Actualitate

Numărul pensionarilor crește în România: Cât primește, în medie, un vârstnic. Institutului Naţional de Statistică a publicat datele

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Numărul pensionarilor crește în România: Cât primește, în medie, un vârstnic. Institutului Naţional de Statistică a publicat datele

În trimestrul III 2025 numărul mediu de pensionari a fost de 4,921 milioane persoane în creştere cu 3.000 persoane faţă de trimestrul II 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Pensia medie lunară a fost de 2.941 lei, în creştere cu 0,3% faţă de trimestrul precedent.

„În trimestrul III 2025: numărul mediu de pensionari a fost de 4.921.000 persoane, în creştere cu 3.000 persoane faţă de  trimestrul II 2025; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.569.000 persoane, în creştere cu 7.000 persoane faţă de trimestrul precedent; pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele brute plătite pentru toate categoriile de  pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc. – de către casele de pensii) a fost de 2.941 lei, în creştere cu 0,3% faţă de trimestrul precedent”, arată datele INS.

Indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, a fost de 94,1%. 

Trimestrul III 2025 comparativ cu trimestrul III 2024

Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 44 mii persoane, iar cel al categoriei aparținând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 28 mii persoane;

Pensia medie lunară și pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au crescut, comparativ cu același trimestru al anului precedent, cu 13,9% , respectiv cu 14,5%.

Trimestrul III 2025 comparativ cu trimestrul II 2025

Numărul mediu de pensionari a fost în creștere cu 3 mii persoane faţă de trimestrul precedent, la fel ca numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat care a crescut cu 7 mii persoane;

Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 0,3% ṣi respectiv cu 0,1%.

Trimestrul III 2025

Pensionarii de asigurări sociale de stat deţin ponderea majoritară (92,9%) în numărul total de pensionari de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent (80,0%), urmaţi de beneficiarii pensiilor de urmaş cu o pondere de 9,6% şi de pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,3%. În schimb, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate, cu o pondere de 0,1% şi pensionarii cu pensii anticipate parțial, a căror pondere a fost de 2,1%.

Astfel, pensionarii care fac parte din categoria pensiilor pentru limită de vârstă (1768 mii bărbați și 2167 mii femei), sunt în număr majoritar pensionari cu stagiu complet de cotizare, 1425 mii bărbați (80,6% din totalul bărbaților pensionari pentru limită de vârstă) respectiv 1734 mii femei (80,0% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă).

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la 4 pensionari la 10 salariați în Municipiul București şi în judeṭul Ilfov, la 14 pensionari la 10 salariați în judeţul Teleorman, respectiv la 13 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Vaslui. 

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale, în trimestrul III 2025, a fost de 892.100 persoane, din care:

  • 836.200 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, echivalentul a 18,3% din totalul pensionarilor de asigurări sociale de stat; 
  • 52.000 persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, echivalentul a 42,4% din totalul pensionarilor agricultori; 
  • 3.900 persoane din sistemul militar, echivalentul a 1,8% din totalul pensionarilor militari.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Campionatele Mondiale de Powerlifting 2025 de la Cluj-Napoca: Au concurat peste 200 de sportivi din întreaga lume. Ovidiu Pănăzan, felicitat de președintele IPF

Bogdan Ilea

Publicat

acum 58 de minute

în

15 decembrie 2025

De

Campionatele Mondiale de Powerlifting 2025 de la Cluj-Napoca: Au concurat peste 200 de sportivi din întreaga lume. Ovidiu Pănăzan, felicitat de președintele IPF Campionatele Mondiale de Powerlifting Echipat IPF 2025, desfășurate la Cluj-Napoca, au marcat un moment de referință în calendarul internațional de profil. Cu 200 de sportivi din întreaga lume concurând la cel mai […]

Citește mai mult

Actualitate

Cristi Dănileț, victorie la CEDO împotriva României. De ce a dat fostul judecător statul în judecată

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

15 decembrie 2025

De

Cristi Dănileț, victorie la CEDO împotriva României. De ce a dat fostul judecător statul în judecată Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că România a încălcat libertatea de exprimare a fostului judecător Cristi Danileț. Hotărârea este definitivă și a fost adoptată în Marea Cameră a CEDO, formată din 17 judecători, cu un scor […]

Citește mai mult

Actualitate

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătută și votată astăzi în Parlament. Iniţiativa se numește ,,România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

15 decembrie 2025

De

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dezbătută și votată astăzi în Parlament. Iniţiativa se numește ,,România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare” Moţiunea de cenzură intitulată „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare” urmează să fie dezbătută şi votată luni după-amiază, în plenul celor două Camere ale Parlamentului. „România […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 58 de minute

Campionatele Mondiale de Powerlifting 2025 de la Cluj-Napoca: Au concurat peste 200 de sportivi din întreaga lume. Ovidiu Pănăzan, felicitat de președintele IPF

Campionatele Mondiale de Powerlifting 2025 de la Cluj-Napoca: Au concurat peste 200 de sportivi din întreaga lume. Ovidiu Pănăzan, felicitat...
Actualitateacum 2 ore

Cristi Dănileț, victorie la CEDO împotriva României. De ce a dat fostul judecător statul în judecată

Cristi Dănileț, victorie la CEDO împotriva României. De ce a dat fostul judecător statul în judecată Curtea Europeană a Drepturilor...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

Accident GRAV în Alba: Vârstnică de 81 de ani, lovită de tren în zona haltei Unirea. A fost preluată și transportată cu elicopterul SMURD la UPU Mureș

Accident GRAV în Alba: Vârstnică de 81 de ani, lovită de tren în zona haltei Unirea. A fost preluată și...
Ştirea zileiacum 19 ore

VIDEO | Satul Boțani, comuna Râmeț, locuit de o singură familie de peste 20 de ani: „Ne-am obișnuit aici. Ne-am învățat așa, am crescut așa”

Satul Boțani, comuna Râmeț, locuit de o singură familie de peste 20 de ani: „Ne-am obișnuit aici. Ne-am învățat așa,...

Curier Județean

Curier Județeanacum 28 de minute

VIDEO | „Sărbătoarea Luminilor”, la Sinagoga Mareh Yezekiel din Alba Iulia 2025. Aprinderea luminilor de Hanuka și concert

„Sărbătoarea Luminilor”, la Sinagoga Mareh Yezekiel din Alba Iulia 2025. Aprinderea luminilor de Hanuka și concert Luni, 15 decembrie, are...
Curier Județeanacum o oră

17 decembrie 2025 | Locuitorii de pe mai multe străzi din Aiud rămân fără gaz miercuri. Lucrări la sistemul de distribuție

17 decembrie 2025 | Locuitorii de pe mai multe străzi din Aiud rămân fără gaz miercuri. Lucrări la sistemul de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Piste pentru biciclete în comuna Ciugud cu o lungime totală de 13 km. Investiție de peste 6 milioane de lei

Piste pentru biciclete în comuna Ciugud cu o lungime totală de 13 km. Investiție de peste 6 milioane de lei...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci de gospodării beneficiază de proiect

Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 8 ore

15 decembrie 1989: Ziua în care a început Revoluția!

15 decembrie 1989: Ziua în care a început Revoluția! La 15 decembrie 1989 în Piaţa Sf. Maria din Timişoara s-a...
Opinii - Comentariiacum o zi

14 decembrie: 70 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite

14 decembrie: 69 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite În urmă cu 70 de ani, la...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea