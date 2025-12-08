Noul mers al trenurilor: 26 de rame Alstom de 160 km/h intră în circulație. CFR pregătește cea mai amplă modernizare din ultimii ani

26 de rame Alstom de 160 km/h intră în circulație. CFR pregătește cea mai amplă modernizare din ultimii ani

CFR Călători anunță modificări importante odată cu intrarea în vigoare a noului mers al trenurilor, care se va aplica din 14 decembrie 2024 și va rămâne valabil până în decembrie 2026. În această perioadă, compania va pune în circulație 52 de trenuri în trafic internațional, alături de 20 de Intercity, 112 Interregio, 952 Regio și 26 de trenuri sezoniere, într-o încercare de a moderniza și eficientiza rețeaua feroviară națională.

Una dintre noutățile centrale este introducerea ramelor electrice Alstom Coradia Stream, considerate un pas important în creșterea calității transportului feroviar din România. Aceste rame, puse la dispoziție de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, vor fi folosite pentru 26 de trenuri cu circulație zilnică și sunt capabile să atingă viteze de până la 160 km/h.

Ele vor deservi rute cu trafic intens, în special legături dintre București și principalele orașe din țară. Astfel, 14 trenuri vor circula între București Nord și Constanța, alte șase între București Nord și Craiova, iar două trenuri vor asigura legătura București – Craiova – Deva.

Una dintre schimbările mult așteptate este extinderea traseului trenurilor IR 72 și IR 73, care în prezent se opresc la Craiova, până la București Nord. Începând din decembrie, acestea vor circula direct între Budapesta Keleti și capitala României, facilitând accesul călătorilor români spre Ungaria și restul Europei.

De asemenea, trenurile IR 346 și IR 347 revin pe traseul până la Viena Westbahnhof, consolidând legătura directă dintre România și Austria.

În paralel cu extinderea rețelei internaționale, CFR Călători continuă programul de introducere a vagoanelor modernizate prin PNRR. Noile vagoane sunt concepute pentru a îmbunătăți considerabil condițiile de călătorie, fiind dotate cu sisteme moderne de informare audio-video, internet Wi-Fi, camere de supraveghere, prize, climatizare și toalete ecologice.

Totodată, acestea includ zone dedicate persoanelor cu mobilitate redusă, iar unele trenuri vor opera cu vagoane bar-bistro, oferind servicii suplimentare pentru călătorii pe distanțe lungi.

Pe lângă ramele Alstom, CFR Călători se pregătește să introducă și trenuri formate din rame PESA, achiziționate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară. În prezent, acestea se află în faza de testare și verificare tehnică, urmând să fie puse în circulație pe ruta București – Buzău – Adjud imediat ce toate procedurile vor fi finalizate.

O altă schimbare majoră este legată de aderarea României la spațiul Schengen, care va aduce simplificări pentru trenurile internaționale. Odată cu eliminarea controalelor documentelor la frontieră, staționările vor fi reduse, ceea ce va scurta timpii de călătorie și va fluidiza traficul feroviar către statele membre.

În același context, CFR își menține parteneriatul cu compania ucraineană UZ, păstrând în circulație grupa de vagoane Kiev – Ungheni – București Nord.

Pentru sezonul estival 2026, compania pregătește și introducerea a patru trenuri noi pe relația București Nord – Giurgiu – Ruse, o inițiativă menită să îmbunătățească mobilitatea transfrontalieră și să ofere turiștilor o opțiune accesibilă pentru călătoriile în Bulgaria.

O parte dintre trenurile Interregio care leagă Bucureștiul de orașe precum Suceava, Iași sau Brașov vor fi reclasificate în categoria Intercity, urmând să folosească material rulant modernizat prin PNRR, ceea ce va ridica nivelul serviciilor oferite călătorilor din zonele cele mai circulate ale țării.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI