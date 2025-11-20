Biletele de tren se vor scumpi din nou începând cu 14 decembrie. Cât vor plăti în plus călătorii
Biletele de tren se vor scumpi din nou începând cu 14 decembrie. Cât vor plăti în plus călătorii
Odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, respectiv în 14 decembrie, biletele de tren se vor scumpi. Directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa a discutat despre acest subiect.
„Conform legii, odată cu planul nou de mers (al trenurilor – n. r.) se indexează cu rata inflaţiei. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la jumătatea lunii decembrie”, a declarat, miercuri, directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa.
Potrivit reprezentanţilor Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), procentul cu care se va indexa preţul biletelor este de 9,88%, conform Buletinului INS nr. 260/13.10.2025, unde este stabilit indicele preţurilor de consum (IPC).
„Cu acest procent se vor actualiza şi tarifele de călătorie”, au spus aceştia, potrivit Agerpres.
Noul Mers al Trenurilor 2025 – 2026 intră în vigoare pe data de 14 decembrie şi, potrivit lui Traian Preoteasa, nu aduce noutăţi.
„O să facem, am spus, rute de intercity pe zonele mari ale ţării. Avem o dotare – şi să vedem – suplimentară, că prin contractul cu Alstom şi cu ARF, cu rame noi, suntem obligaţi să facem trasee noi. Depinde foarte mult de infrastructură unde vom duce. De exemplu, nu avem rame duble şi atunci am oprit trasa la Severin, vizavi de Timişoara şi Arad, şi am oprit-o la Severin, că putem să o facem doar cu o singură ramă. Când Alstom va aduce rame, vom încerca să mai băgăm trenuri suplimentare. Sunt lucrări pe infrastructură în toată ţara şi ne îngreunează foarte mult parcursul”, a precizat el.
Biletele de tren s-au actualizat ultima oară cu inflaţia – scumpindu-se cu 4,6% – la data de 15 decembrie 2024. De asemenea, o altă scumpire s-a aplicat din data de 31 iulie 2025, din cauza majorării TVA de la 19% la 21%. Astfel, tarifele au crescut şi pentru rezervarea locului, care acum costă 6 lei la trenurile InterCity.
CFR Călători precizează că: ,,Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) este instituția care are, prin lege, atribuția de a modifica prețurile biletelor de tren, în funcție de rata inflației și care se aplică tuturor transportatorilor feroviari de călători din România.
Modificarea tarifelor la calătoria cu trenul se actualizează anual de către ARF, pe baza indicelui de inflaţie stabilit de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 octombrie.”
