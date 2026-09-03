Noua platformă a Casei de Pensii: românii își pot verifica online stagiul de cotizare și contribuțiile pentru pensie
Noua platformă a Casei de Pensii: românii își pot verifica online stagiul de cotizare și contribuțiile pentru pensie
Pensionarii și viitorii pensionari au la dispoziție un nou instrument online prin care pot verifica informații importante despre pensie, vechime și contribuțiile acumulate. Casa Națională de Pensii Publice a lansat o nouă platformă digitală care permite accesul la stagiul de cotizare, contribuțiile virate la Pilonul II și mai multe documente de pensie, fără deplasarea la ghișeu.
Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a lansat, începând cu 1 septembrie, un nou portal online destinat pensionarilor, persoanelor care urmează să se pensioneze și celor care vor să își verifice situația contribuțiilor la sistemul public de pensii.
Noua platformă centralizează o serie de informații și servicii care până acum necesitau accesarea mai multor secțiuni sau, în anumite situații, deplasarea la casele teritoriale de pensii.
Stagiul de cotizare și contribuțiile pot fi consultate online
Una dintre cele mai importante funcții pentru persoanele care contribuie la sistemul public de pensii este posibilitatea de a consulta online stagiile de cotizare.
Informația este relevantă în special pentru cei care se apropie de momentul pensionării și vor să verifice dacă perioadele lucrate și contribuțiile apar în evidențele sistemului.
Prin intermediul platformei pot fi consultate și informații privind contribuțiile virate la Pilonul II, precum și documente legate de drepturile de pensie.
Utilizatorii pot avea acces la:
– stagiile de cotizare;
– contribuțiile virate la Pilonul II;
– decizia de pensionare;
– talonul de pensie în format electronic, e-Talon.
Nu mai este necesară deplasarea la casa de pensii pentru anumite solicitări
Noul portal pune la dispoziția utilizatorilor și un Spațiu Privat Virtual (SPV), prin intermediul căruia pot fi transmise online mai multe tipuri de cereri către Casa Națională de Pensii Publice.
CNPP precizează că persoanele care aveau deja cont pe vechea platformă nu trebuie să își creeze unul nou.
„Conturile existente pe vechiul portal au fost migrate, astfel încât utilizatorii se pot autentifica în continuare cu aceleași credențiale.
Și procesul de creare a unui cont SPV a fost simplificat. Două dintre cele trei modalități de înregistrare sunt complet digitale, fără necesitatea prezenței fizice la sediul instituției. Printre acestea se numără autentificarea prin ROeID, sistemul național de identificare electronică”, a transmis CNPP.
Astfel, accesul la informațiile despre pensie și contribuții poate fi făcut mai simplu, direct online.
Românii își pot simula drepturile de pensie
Platforma include și un modul dedicat simulării drepturilor de pensie. Acesta le permite utilizatorilor să obțină informații orientative despre momentul în care ar putea solicita pensia și despre drepturile de pensie rezultate în urma simulării.
„Portalul include, de asemenea, un modul pentru simularea drepturilor de pensie, care permite utilizatorilor să obțină informații orientative privind drepturile de pensie și data la care acestea pot fi solicitate.
Dincolo de serviciile disponibile în SPV, noua platformă oferă acces rapid la informații despre pensii și prestații, stagii de cotizare, pensii internaționale, bilete de tratament balnear, accidente de muncă și boli profesionale, precum și la formulare, datele de contact ale caselor teritoriale de pensii, programări online și alte servicii electronice”, arată sursa citată.
Simularea are caracter orientativ și nu înlocuiește decizia oficială de pensionare.
Ce servicii mai sunt disponibile pe noul portal
Pe lângă informațiile referitoare la stagiul de cotizare și contribuțiile pentru pensie, utilizatorii pot găsi pe noua platformă informații despre pensii și alte prestații, pensii internaționale, bilete de tratament balnear, accidente de muncă și boli profesionale.
Portalul oferă, de asemenea, acces la formulare, datele de contact ale caselor teritoriale de pensii și posibilitatea efectuării unor programări online.
Platforma a fost realizată în cadrul proiectului „Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și ea poate fi acccesate de aici
Pentru cei care contribuie la sistemul public de pensii, noul portal poate deveni un instrument util pentru verificarea periodică a stagiului de cotizare și a informațiilor care stau la baza viitoarelor drepturi de pensie.
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