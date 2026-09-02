Cărturarul Ioan Bianu, omagiat în Alba, în 5-6 septembrie 2026, la 170 de ani de la naștere

Ioan Bianu, omul care a trăit efectiv pentru instituția pe care a întemeiat-o – în care nu doar a muncit timp de 51 de ani, ci chiar a locuit cu modestie, dăruindu-i timpul și energiile sale – este omagiat de Biblioteca Academiei Române la împlinirea a 170 de ani de la naștere.

Miercuri, 2 septembrie 2026, de la ora 11.00, Aula Academiei Române va găzdui sesiunea dedicată acestui cărturar autentic, care se prezenta simplu „ Bibliotecarul”, desi erudiția sa, scrierile sale, viziunea instituțională și pozițiile academice înalte îl îndreptățeau să folosească titluri mai sonore.

Vor evoca figura lui Ioan Bianu și truda sa în slujba memoriei naționale: acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române; prof. ing Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române şi director general al Bibliotecii Academiei Române; Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba; prof. univ. dr. Ioan Cristescu, director general al Muzeului Național al Literaturii Române; lect. dr. Robert Coravu, prodecan al Facultății de Litere, Universitatea din București; Dan-Florin Aldea, primarul comunei Valea Lungă; alți reprezentanți ai locurilor natale ale celui omagiat.

La ora 12.30 va avea loc, în sala Theodor Pallady a Bibliotecii Academiei Române, vernisajul expoziției „Ioan Bianu – 170 de ani de la naștere”, precum și lansarea volumului „Dincolo de rafturi. Povestea lui Ioan Bianu”.

Seria manifestărilor va continua în județul Alba, în perioada 5–6 septembrie 2026, cu ceremonii religioase ortodoxe și greco-catolice, oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, și de Preafericitul Părinte Claudiu, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Programul va include și reuniunea intitulată „Întoarcerea la rădăcini” – prilej de rememorare, prin mărturiile locuitorilor și ale celor născuți, asemenea lui Ioan Bianu, în satul Făget. Printre vorbitori se vor afla și Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, prof. ing. Nicolae Noica, director general al Bibliotecii Academiei Române și membru de onoare al Academiei Române, și Dan-Florin Aldea, primarul comunei Valea Lungă.

Evenimentele se vor încheia în ziua de 6 septembrie 2026, în municipiul Alba Iulia, unde, la sediul administrativ al județului Alba – Atrium Centurionum, va fi organizat simpozionul intitulat „Ioan Bianu – personalitate a culturii române. 170 de ani de la nașterea sa”, urmat de o expoziție realizată în colaborare cu Consiliul Județean Alba și de o sesiune de comunicări științifice.

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