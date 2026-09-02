Ciorba de perișoare: cu smântână sau fără? Marea dilemă a unei rețete românești

Deși pare o simplă preferință de la masă, disputa „cu smântână sau fără?” ascunde două feluri diferite de a privi una dintre cele mai iubite ciorbe românești. Surpriza este că ambele variante au tradiție.

Ciorba de perișoare este nelipsită din repertoriul bucătăriei românești: zeamă acrișoară, legume, leuștean și perișoare fragede din carne și orez. Dar când vine momentul servirii, familiile se împart în două tabere: cei care o vor limpede, cu gustul acru și aromat bine conturat, și cei care nu concep farfuria fără o lingură generoasă de smântână.

Varianta „clasică”: fără smântână

Există argumente serioase pentru varianta fără smântână. O rețetă prezentată drept clasică este construită în jurul perișoarelor, legumelor și zemii, iar smântâna apare cel mult ca adaos opțional. O rețetă publicată recent descrie ciorba tradițională cu borș și leuștean și menționează smântâna doar la capitolul „opțional”.

Fără smântână, ciorba rămâne mai ușoară și mai limpede ca profil gustativ. Acreala borșului, roșiile și aroma de leuștean ies mai puternic în evidență, iar perișoarele rămân vedetele farfuriei.

Dar și smântâna are „buletin de identitate” românesc

Pe de altă parte, ideea că smântâna ar fi o abatere de la rețeta de perișoare nu stă în picioare. Există numeroase rețete românești în care ciorba este explicit dreasă cu smântână, uneori împreună cu gălbenuș. Unele variante recomandă chiar smântâna direct la servire.

Mai mult, există o particularitate regională interesantă: în vestul României s-a impus o versiune a ciorbei de perișoare cu smântână, ca adaptare la gusturile locale. Așadar, pentru unele familii, ciorba „adevărată” este tocmai cea dreasă.

Atenție la „a la grec”

Aici apare o altă sursă de confuzie. Ciorba de perișoare dreasă cu smântână și gălbenuș poate semăna cu variantele „a la grec”, dar nu sunt neapărat același lucru.

În rețetele de ciorbă de perișoare „a la grec”, smântâna sau iaurtul, gălbenușul și elementul acru — de regulă lămâia — formează un profil distinct.

Prin urmare, smântâna nu transformă automat orice ciorbă de perișoare într-o ciorbă a la grec. Contează și modul de dregere, ingredientele și aciditatea folosită.

Cine are dreptate?

Dar cine are dreptate? Ambele tabere.

Dacă întrebarea este „care este varianta cea mai simplă și clasică?”, răspunsul înclină spre fără smântână. Dacă întrebarea este „este tradițional românească și varianta cu smântână?”, răspunsul este la fel de clar: da. Sursele culinare românești documentează ambele versiuni, iar diferențele sunt inclusiv regionale și familiale.

De fapt, poate că aceasta este frumusețea ciorbei de perișoare: rețeta de bază este aceeași, dar fiecare zonă și fiecare familie și-a pus amprenta asupra ei.

Iar dacă trebuie dat un verdict pentru masa de prânz: fără smântână pentru cei care vor să simtă ciorba în forma ei mai clară și acrișoară; cu smântână pentru cei care vor o zeamă mai catifelată, mai bogată și mai cremoasă.

În definitiv, în bucătăria românească există o regulă nescrisă mai importantă decât orice rețetă: dacă bunica o făcea așa, atunci varianta este tradițională.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)