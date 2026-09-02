Ciorba de perișoare: cu smântână sau fără? Marea dilemă a unei rețete românești
Știri recente din categoria Societate
VIDEO | RODY, privighetoarea din Apuseni, un nou mare succes pentru îndrăgita artistă: „Este o bucurie şi o onoare să cânt pentru moţii mei”
RODY, privighetoarea din Apuseni, un nou mare succes pentru îndrăgita artistă: „Este o bucurie şi o onoare să cânt pentru moţii mei” La festivalul organizat cu ocazia Zilelor orașului Câmpeni, artista Rodica Filip, de profesie profesoară de Limba şi Literatura Română, a marcat un nou moment de referinţă în cariera sa artistică, fiind răsplătită cu […]
Sunt grăsimile, sarea și glutenul cu adevărat dușmanii unei alimentații sănătoase? 7 mituri care ne-au influențat alegerile alimentare
Sunt grăsimile, sarea și glutenul cu adevărat dușmanii unei alimentații sănătoase? 7 mituri care ne-au influențat alegerile alimentare Grăsimile trebuie eliminate, sarea este complet interzisă, dieta fără gluten este mai sănătoasă, iar legumele sunt benefice doar dacă sunt consumate crude. Sunt afirmații întâlnite frecvent în mediul online, însă specialiștii atrag atenția că realitatea este mult […]
Ce efect are un avocado pe zi asupra colesterolului și sănătății inimii
Ce efect are un avocado pe zi asupra colesterolului și sănătății inimii Consumul zilnic al unui avocado ar putea avea un efect favorabil asupra unui indicator asociat sănătății cardiovasculare, arată o nouă analiză realizată pe sute de adulți supraponderali. Beneficiul este însă modest, iar cercetătorii avertizează că fructul nu trebuie considerat un „aliment-minune”. Un avocado […]
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Cărturarul Ioan Bianu, omagiat în Alba, în 5-6 septembrie 2026, la 170 de ani de la naștere
Cărturarul Ioan Bianu, omagiat în Alba, în 5-6 septembrie 2026, la 170 de ani de la naștere Ioan Bianu, omul...
Economistul Radu Georgescu: „Nu te uita în sus! De România se apropie un asteroid financiar care ar putea să destabilizeze serios economia”
Economistul Radu Georgescu: „Nu te uita în sus! De România se apropie un asteroid financiar care ar putea să destabilizeze...
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Petiție online pentru desființarea semaforului de la intersecția Calea Moților – strada Albac, din cartier Micești din Alba Iulia: ,,Se formează coloane foarte mari la orele de vârf”
Petiție online pentru desființarea semaforului de la intersecția Calea Moților – strada Albac, din cartier Micești din Alba Iulia: ,,Se...
Cinci membri ai unei rețele de trafic de droguri pe ruta Spania – România, condamnați la peste 38 de ani de închisoare. Liderul grupării a primit peste 18 ani după gratii
Cinci membri ai unei rețele de trafic de droguri pe ruta Spania – România, condamnați la peste 38 de ani...
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„Caravana de vâslit pe Mureș” revine și în 2026 pe traseul Sântimbru-Drâmbar-Alba Iulia: Când va avea loc evenimentul nautic. Modalitatea de înscriere
„Caravana de vâslit pe Mureș” revine și în 2026 pe traseul Sântimbru-Drâmbar-Alba Iulia: Când va avea loc evenimentul nautic. Modalitatea...
Alba Iulia pedalează pentru copiii speciali: prima ediție Lions Bike Race are loc pe 5 septembrie 2026
Alba Iulia pedalează pentru copiii speciali: prima ediție Lions Bike Race are loc pe 5 septembrie 2026 Pe 5 septembrie...
Politică Administrație
Marius Hațegan (PNL Alba): Financial Times „mătură” cu PSD și următorul Guvern al României
Marius Hațegan (PNL Alba): Financial Times „mătură” cu PSD și următorul Guvern al României Marius Hațegan, secretar general PNL Alba,...
Administrațiile publice județene din Alba își modernizează modul de lucru și serviciile oferite comunităților: Investiții în digitalizarea administrației din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș
Administrațiile publice județene din Alba își modernizează modul de lucru și serviciile oferite comunităților: Investiții în digitalizarea administrației din Gârbova,...
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31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...