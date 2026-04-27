Noua lege a salarizării 2026: Sporurile şi bonusurile bugetarilor care dispar complet
Noua lege a salarizării 2026: Sporurile şi bonusurile bugetarilor care dispar complet
Noua lege a salarizării bugetarilor 2026 va schimba radical modul în care sunt calculate veniturile. Salarii mai clare, dar cu mai puține bonusuri.
Unele bonusuri și sporuri ar putea să dispară complet, inclusiv indemnizația de hrană și sporul pentru condiții vătămătoare. Veniturile vor fi calculate pe baza unei valori de referință, stabilită anual, iar creșterile nu vor mai putea fi făcute din pix.
Draftul prezintă câteva măsuri cheie. Este vorba despre o ierarhie nouă, raportul dintre cel mai mic şi cel mai mare salariu a fost scăzut de la 1 la 12, la 1 la 8, iar valoarea de referinţă a fost stabilită la 4.325 lei. De aici se adaugă coeficient şi bonsuri. E o variantă de lucru de la care ar putea să pornească discuţiile atât cu sindicatele, cât la nivelul Guvernului.
Ce sporuri şi bonusuri dispar complet
Pe surse, luni 27 aprilie, ar fi o întâlnire programată la Guvern cu premierul Ilie Bolojan, ministrul Muncii demisionar, cel care îi va lua locul şi vicepremierii. Dacă ne uităm la bonusuri şi sporuri care ar putea fi reduse, atunci indemnizaţia de hrană este eliminată complet.
Se mai elimină şi sporul pentru titlul de doctor, însă va fi inclus în salariul de bază doar pentru profesori. Sporul de confidenţialitate în justiţie, în valoare de 5%, e eliminat, de asemenea. Va fi eliminat şi sporul pentru condiţii periculoase şi vătămătoare, iar aici vorbim despre celebrul „spor de antenă”. Acesta fusese oricum redus de la 1.500 de lei, la 300 de lei.
Sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică a fost şi eliminat pentru toate categoriile, acesta fiind de până la 25%. Sporul pentru condiţii grele de muncă e redus de la 15%, la 5%. Vorbim despre modificări pentru că această lege a salarizării e inclusă în PNRR. Ministerul Muncii a declarat că acest draft nu este valoarea finală.
ASTĂZI | A doua etapă a Recensământului General de Circulație Rutieră 2026 în România
A doua etapă a Recensământului General de Circulație Rutieră 2026 în România Astăzi, luni, 27 aprilie 2026, are loc a doua etapă a Recensământului General de Circulație Rutieră 2026 în România. Această a doua etapă se desfășoară între orele 8.00-12.00 și 14.00 -18.00. „Acest proces de colectare a datelor NU implică oprirea vehiculelor în trafic. […]
VIDEO | Operațiunea Jupiter: Peste 180 de PERCHEZIȚII domiciliare în mai multe județe din țară pentru combaterea drepturilor de proprietate intelectuală și pentru protejarea mediului de afaceri
Operațiunea Jupiter: Peste 180 de PERCHEZIȚII domiciliare în mai multe județe din țară pentru combaterea drepturilor de proprietate intelectuală și pentru protejarea mediului de afaceri Acțiuni de amploare au loc, luni, 27 aprilie, la nivel național, pentru combaterea infracțiunilor privind drepturile de proprietate intelectuală. Polițiștii efectuează percheziții în zeci de dosare penale, sub coordonarea procurorilor. […]
Programul „Euro 200”: Au început înscrierile pentru voucherele de 200 de euro. Sprijin financiar pentru elevi și studenți pentru achiziția de calculatoare
Programul „Euro 200”: Au început înscrierile pentru voucherele de 200 de euro. Sprijin financiar pentru elevi și studenți pentru achiziția de calculatoare Programul „Euro 200” continuă și în 2026 pentru elevii și studenții din familii cu venituri reduse care pot depune dosarele pentru a beneficia de sprijin financiar în vederea achiziției unui calculator. Cei interesați […]
Noua lege a salarizării 2026: Sporurile şi bonusurile bugetarilor care dispar complet
Noua lege a salarizării 2026: Sporurile şi bonusurile bugetarilor care dispar complet Noua lege a salarizării bugetarilor 2026 va schimba...
