NOSTALGIA 2026, patru zile de distracție, surprize și amintiri retrăite în Pădurea Băneasa
NOSTALGIA ediție 2026, patru zile de distracție, surprize și amintiri retrăite în Pădurea Băneasa
NOSTALGIA 2026 a transformat, timp de patru zile, Pădurea Băneasa într-un univers al amintirilor, al muzicii și al decorurilor care au trimis publicul direct în anii ’90 și 2000.
Ediția din acest an, desfășurată în perioada 25-28 iunie, la Federația Română de Tir Sportiv din București, a adunat zeci de mii de participanți, de la Ziua 0 de deschidere și până la marele final de duminică.
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Festivalul și-a păstrat farmecul care l-a consacrat: artiști-surpriză, decoruri spectaculoase, zone tematice și o atmosferă de petrecere dusă până la răsărit. Mainstage-ul a fost, din nou, unul dintre punctele de atracție, cu un decor inspirat de Palatul Parlamentului și un ecran principal în forma unui televizor vechi, detalii care au completat perfect conceptul retro-future al evenimentului.
Prima zi oficială, vineri, a adus pe scenă nume importante ale muzicii românești. Alexandru Ungureanu a prezentat noua piesă realizată alături de Andrew Dope, „Se trezesc visele”, iar publicul s-a bucurat apoi de momentele susținute de Loredana Groza, Holograf, Pepe și Guess Who.
Sâmbătă, surprizele au continuat cu trupa Angels, INNA, Alex Velea și Puya, într-o seară care a ținut publicul în fața scenei până spre dimineață. Duminică, atmosfera de final a fost întreținută de Nicole Cherry, Ruby și Vunk, care au închis ediția într-un stil energic, cu hituri cunoscute și momente cântate alături de public. Unul dintre cele mai animate spații ale festivalului a fost Cartierul Șucar, dedicat muzicii de petrecere, manelelor și muzicii lăutărești, alături de scena Latino și de zona în care DJ-ul a mixat în cancelarie, recreând atmosfera unei școli de altădată, cu decoruri, muzică și multă energie. Ca în fiecare an, decorurile au fost parte importantă din experiență, transformând festivalul într-o călătorie vizuală prin trecut, nu doar într-un simplu eveniment muzical.
Nostalgia Radio, live din festival!
Radio Nostalgia a transmis, pe durata festivalului, chiar din incinta evenimentului, dintr-un studio improvizat într-o mașină, aducând vibe-ul festivalului și pentru cei care nu au fost prezenți fizic la Băneasa. Organizarea a fost, în mare parte, exemplară, mai ales prin sistemul de transport gratuit cu autobuze puse la dispoziția participanților din zona Casa Presei Libere. Singurul moment mai aglomerat a fost sâmbătă dimineață, când fluxul de oameni a fost foarte mare, însă per total accesul și transportul au funcționat bine pentru un eveniment de asemenea amploare.
În spatele conceptului NOSTALGIA rămân și DJ-ii Andrew Dope și Silviu Lăcătuș, două nume importante pentru identitatea festivalului, cei care au contribuit la construirea atmosferei speciale care a făcut ca evenimentul să devină, în ultimii ani, un adevărat fenomen. NOSTALGIA 2026 a fost, din nou, mai mult decât un festival. A fost o întâlnire între generații, o petrecere a amintirilor și o dovadă că muzica, decorurile și emoțiile trecutului pot aduce împreună zeci de mii de oameni, până la răsărit.
În august, NOSTALGIA la Mamaia!
Pentru fanii care vor să retrăiască atmosfera NOSTALGIA și în această vară, următoarea oprire este la mare. NOSTALGIA Litoral va avea loc în perioada 21-22 august 2026, la La Nueva Cucaracha, în Mamaia, unde vibe-ul retro disco future se mută pe nisip, cu două seri de muzică, dans și distracție până târziu în noapte.
Lucian Danciu
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