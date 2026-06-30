Sănătatea și natură

NOSTALGIA 2026, patru zile de distracție, surprize și amintiri retrăite în Pădurea Băneasa

Dan HENEGAR

Publicat

acum 24 de minute

în

De

NOSTALGIA ediție 2026, patru zile de distracție, surprize și amintiri retrăite în Pădurea Băneasa

NOSTALGIA 2026 a transformat, timp de patru zile, Pădurea Băneasa într-un univers al amintirilor, al muzicii și al decorurilor care au trimis publicul direct în anii ’90 și 2000.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Ediția din acest an, desfășurată în perioada 25-28 iunie, la Federația Română de Tir Sportiv din București, a adunat zeci de mii de participanți, de la Ziua 0 de deschidere și până la marele final de duminică.

Citește și: Nostalgia FM, un nou succes al brandului Nostalgia

Festivalul și-a păstrat farmecul care l-a consacrat: artiști-surpriză, decoruri spectaculoase, zone tematice și o atmosferă de petrecere dusă până la răsărit. Mainstage-ul a fost, din nou, unul dintre punctele de atracție, cu un decor inspirat de Palatul Parlamentului și un ecran principal în forma unui televizor vechi, detalii care au completat perfect conceptul retro-future al evenimentului.

Prima zi oficială, vineri, a adus pe scenă nume importante ale muzicii românești. Alexandru Ungureanu a prezentat noua piesă realizată alături de Andrew Dope, „Se trezesc visele”, iar publicul s-a bucurat apoi de momentele susținute de Loredana Groza, Holograf, Pepe și Guess Who.

Sâmbătă, surprizele au continuat cu trupa Angels, INNA, Alex Velea și Puya, într-o seară care a ținut publicul în fața scenei până spre dimineață. Duminică, atmosfera de final a fost întreținută de Nicole Cherry, Ruby și Vunk, care au închis ediția într-un stil energic, cu hituri cunoscute și momente cântate alături de public. Unul dintre cele mai animate spații ale festivalului a fost Cartierul Șucar, dedicat muzicii de petrecere, manelelor și muzicii lăutărești, alături de scena Latino și de zona în care DJ-ul a mixat în cancelarie, recreând atmosfera unei școli de altădată, cu decoruri, muzică și multă energie. Ca în fiecare an, decorurile au fost parte importantă din experiență, transformând festivalul într-o călătorie vizuală prin trecut, nu doar într-un simplu eveniment muzical.

Nostalgia Radio, live din festival!

Radio Nostalgia a transmis, pe durata festivalului, chiar din incinta evenimentului, dintr-un studio improvizat într-o mașină, aducând vibe-ul festivalului și pentru cei care nu au fost prezenți fizic la Băneasa. Organizarea a fost, în mare parte, exemplară, mai ales prin sistemul de transport gratuit cu autobuze puse la dispoziția participanților din zona Casa Presei Libere. Singurul moment mai aglomerat a fost sâmbătă dimineață, când fluxul de oameni a fost foarte mare, însă per total accesul și transportul au funcționat bine pentru un eveniment de asemenea amploare.

În spatele conceptului NOSTALGIA rămân și DJ-ii Andrew Dope și Silviu Lăcătuș, două nume importante pentru identitatea festivalului, cei care au contribuit la construirea atmosferei speciale care a făcut ca evenimentul să devină, în ultimii ani, un adevărat fenomen. NOSTALGIA 2026 a fost, din nou, mai mult decât un festival. A fost o întâlnire între generații, o petrecere a amintirilor și o dovadă că muzica, decorurile și emoțiile trecutului pot aduce împreună zeci de mii de oameni, până la răsărit.

În august, NOSTALGIA la Mamaia!

Pentru fanii care vor să retrăiască atmosfera NOSTALGIA și în această vară, următoarea oprire este la mare. NOSTALGIA Litoral va avea loc în perioada 21-22 august 2026, la La Nueva Cucaracha, în Mamaia, unde vibe-ul retro disco future se mută pe nisip, cu două seri de muzică, dans și distracție până târziu în noapte.

Lucian Danciu

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sănătatea și natură

Sănătatea și natură

UNTOLD 2026 intră în linie dreaptă: 100 de zile până la ediția ONE. Fanii pot vota festivalul în Top 100 mondial

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 luni

în

28 aprilie 2026

De

UNTOLD 2026 intră în linie dreaptă: 100 de zile până la ediția ONE. Fanii pot vota festivalul în Top 100 mondial Mai sunt fix 100 de zile până când UNTOLD Festival își deschide porțile pentru o nouă eră – ediția UNTOLD ONE, programată între 6 și 9 august, la Cluj-Napoca. Citește și: Superstarul britanic Lewis […]

Citește mai mult

Sănătatea și natură

Electric Castle 2026 aduce peste 200 de artiști la Bonțida. The Cure, twenty one pilots și Teddy Swims, în capul afișului

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 luni

în

21 aprilie 2026

De

Electric Castle 2026 aduce peste 200 de artiști la Bonțida. The Cure, twenty one pilots și Teddy Swims, în capul afișului Organizatorii Electric Castle 2026 au anunțat lineup-ul complet al ediției din acest an, care va avea loc între 16 și 19 iulie, pe domeniul Bánffy din Bonțida. Peste 200 de artiști vor urca pe […]

Citește mai mult

Sănătatea și natură

De la ce provine dependența de mâncare. Medic nutriționist: Nu este vina voastră, industria alimentară apelează la strategii de producție care ne fac să consumăm mai mult

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 luni

în

5 februarie 2026

De

De la ce provine dependența de mâncare. Medic nutriționist: Nu este vina voastră, industria alimentară apelează la strategii de producție care ne fac să consumăm mai mult Dependența de mâncare își are originea în produsele ultraprocesate, create în adevărate „laboratoare de chimie” pentru a fi greu de refuzat, prin combinații hipercalorice de sare, zahăr și […]

Citește mai mult