Admitere liceu 2027 | Calendarul repartizării și al admiterii în învățământul liceal, în consultare publică
Admitere liceu 2027 | Calendarul repartizării și al admiterii în învățământul liceal, în consultare publică
Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a repartizării și a admiterii în învățământul liceal, precum și calendarul cuprinzând activitățile specifice.
Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, începând cu admiterea la liceu pentru anul școlar 2027-2028:
*Unitățile de învățământ liceal pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, după susținerea de către elevi a evaluării naționale, pentru maximum 50% din numărul de locuri dintr-o clasă, după susținerea de către elevi a evaluării naționale.
*Unitățile de învățământ liceal tehnologic și tehnologic dual pot organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe suplimentare de admitere.
*Se menține admiterea prin repartizare computerizată, în baza mediei de la Evaluarea Națională (în forma care există în prezent).
În ceea ce privește probele din cadrul concursului de admitere organizat la nivelul liceelor:
*La probele concursului de admitere pot participa elevii care au obținut cel puțin nota 5 (cinci) la fiecare probă a Evaluării Naționale, stabilită după soluționarea contestațiilor.
*Concursul de admitere constă în administrarea a două probe, stabilite la nivelul unității de învățământ, care vizează discipline aferente profilului/specializării, selectate din lista prevăzută ca anexă la metodologie (disponibilă prin accesarea comunicatului din comentarii).
*Subiectele pentru probele de admitere sunt unice, elaborate la nivel național, de către Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.
Concursul de admitere
Calendar / Evenimente:
*1 octombrie 2026
Publicarea, pe site-urile unităților de învățământ care organizează concursul de admitere în clasa a IX-a, a probelor de admitere – a disciplinelor de concurs, a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, precum și a criteriilor de admitere, incluzând și modul de calcul al mediei de admitere.
Publicarea, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean/ Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a listei unităților de învățământ care organizează concurs de admitere.
*8 iulie 2027
Înscrierea pentru concursul de admitere
*9 și 12 iulie 2027
Desfășurarea probelor de admitere
*14 iulie 2027
Comunicarea rezultatelor la probele de admitere, până la ora 10.
Depunerea contestațiilor la probele de admitere
*15 iulie 2027
Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de admitere.
Depunerea, la unitatea de învățământ liceal, a cererii de retragere de către candidații care au fost admiși, dar solicită renunțarea la locul ocupat.
Repartizarea computerizată
Calendar / Evenimente:
*16, 19-22 iulie 2027
Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a.
*26 iulie 2027
Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2027-2028.
*27-29 iulie 2027
Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost repartizați
Probele suplimentare de admitere pentru învățământul tehnologic
Calendar / Evenimente:
*1 octombrie 2026
Publicarea, pe site-urile unităților de învățământ liceal tehnologic/ tehnologic dual care organizează probe suplimentare de admitere în clasa a IX-a, a Procedurii pentru probele suplimentare de admitere
*11-12 mai 2027
Înscrierea pentru probele suplimentare de admitere
*13-18 mai 2027
Desfășurarea probelor suplimentare de admitere
*19 mai 2027
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba.
Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor).
*21 mai 2027
Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor, de către unitățile de învățământ care au organizat proba.
Probele de aptitudini* și probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
Calendar / Evenimente:
*19 – 21 mai 2027
Înscrierea pentru probele de aptitudini.
*24 – 28 mai 2027
Desfășurarea probelor de aptitudini.
*31 mai 2027
Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.
Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor).
*2 iunie 2027
Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini.
* pentru învățământul vocațional
pentru clase cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională/ clase cu predare în limba unei minorități naționale
foto: Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)
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