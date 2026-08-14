Ilie Bolojan: Sistemul energetic este stabil. Toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel naţional
Ilie Bolojan: Sistemul energetic este stabil. Toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel naţional
Premierul Ilie Bolojan informează, vineri dimineaţă, că sistemul energetic este stabil, după ce în ziua precedentă a fost oprită controlat Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă, din cauza scăderii debitului Dunării.
Potrivit premierului, toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel naţional, iar energia nucleară lipsă, circa 650 MW, aproape 10% din totalul consumului la nivel naţional, va fi compensată prin producţie hidro, eoliană, pe cărbune şi importuri. „Când nu faci ce trebuie ani de zile, nu există soluţii magice pentru a rezolva problemele de pe o zi pe alta (…). Când ai o funcţie de răspundere, gândeşti pe termen lung, faci ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”, mai spune premierul, notează News.ro.
„Sistemul energetic este stabil după ce ieri, din cauza scăderii debitului Dunării, a fost necesară oprirea controlată a Unităţii 2 a Centralei de la Cernavodă. Toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel naţional. Pe termen scurt, împreună cu Dispecerul Energetic Naţional, am luat măsuri ca energia nucleară lipsă, circa 650 MW, aproape 10% din totalul consumului la nivel naţional, să fie compensată prin producţie hidro, eoliană, pe cărbune şi importuri. Mulţumesc celor implicaţi în acest efort şi tuturor românilor care au înţeles să-şi reducă seara consumul”, precizează premierul Ilie Bolojan într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Premierul menţionează că a notificat Comisia Europeană cu privire la situaţia de criză şi spune că România are „o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 MW”.
„Dar România are nevoie nu doar de stingerea incendiilor. Are nevoie şi de măsuri pe termen lung. În domeniul energiei, deciziile privind investiţiile şi politicile publice îşi arată rezultatele în 2–3 ani. Când nu faci ce trebuie ani de zile, nu există soluţii magice pentru a rezolva problemele de pe o zi pe alta. Situaţia dificilă în care ne aflăm, în urma închiderii ambelor grupuri de la Cernavodă, este consecinţa secetei din bazinul Dunării, dar şi rezultatul multor ani în care s-au acumulat lipsa de viziune, deciziile proaste şi fuga de răspundere”, afirmă Bolojan.
Premierul arată că, dacă lucrările proiectate şi avizate pentru creşterea debitului Dunării spre Cernavodă „ar fi fost prioritizate, şi nu amânate cu anii”, România ar fi avut acum centrala nucleară în funcţiune şi aproape 20% din necesarul de energie asigurat de aceasta.
„Când ai o funcţie de răspundere, gândeşti pe termen lung, faci ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine. Aşa am acţionat în toţi anii din administraţie. Aşa fac şi acum.
Am semnat azi decizia de constituire a grupului interministerial pentru deblocarea proiectului Bala 2, menit să asigure debitul necesar funcţionării fără probleme a unităţilor de la Cernavodă”, precizează Ilie Bolojan.
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