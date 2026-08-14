Curier Județean

Scandal într-un local din Cugir: Adolescent de 17 ani, bătut de un bărbat de 38 de ani, din cauza unor neînțelegeri. Agresorul a fost reținut

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Scandal într-un local din Cugir: Adolescent de 17 ani, bătut de un bărbat de 38 de ani, din cauza unor neînțelegeri. Agresorul a fost reținut

Un adolescent de 17 ani, din Cugir, a fost bătut de un bărbat de 38 de ani, din cauza unor neînțelegeri. Agresorul a fost reținut de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 august 2026, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 12 august 2026, în timp ce se afla în incinta unui local de pe raza orașului Cugir, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi agresat fizic pe un tânăr de 17 ani, din orașul Cugir.

În cursul zilei de azi, 14 august 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

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