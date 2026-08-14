FOTO | 110 ani de tradiție militară – Legiunea XIII Gemina din Alba Iulia, alături de Divizia 4 Infanterie „Gemina” la ceas aniversar, la Cluj-Napoca

110 ani de tradiție militară – Legiunea XIII Gemina din Alba Iulia, alături de Divizia 4 Infanterie „Gemina” la ceas aniversar, la Cluj-Napoca

Cluj-Napoca a găzduit, în data de 13 august 2026, manifestările dedicate împlinirii a 110 ani de la înființarea Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, una dintre marile unități de tradiție ale Armatei României.

Momentul aniversar a reprezentat nu doar o celebrare a celor 110 ani de istorie militară modernă, ci și o întâlnire simbolică între două epoci, despărțite de aproape două milenii.

La manifestări a fost prezentă și Legiunea XIII Gemina din Alba Iulia, proiect inițiat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia în 2012, formație de reconstituire istorică ce readuce în fața publicului imaginea soldaților romani care au staționat în anticul Apulum, unul dintre cele mai importante centre militare ale Daciei romane.

Prezența legionarilor de la Alba Iulia a avut o semnificație aparte. Numele onorific „Gemina” purtat astăzi de Divizia 4 Infanterie face trimitere la celebra Legio XIII Gemina, legiunea romană stabilită la Apulum după cucerirea Daciei și care, timp de secole, a reprezentat principala forță militară romană din această parte a provinciei.

Astfel, la Cluj-Napoca, istoria antică și tradiția militară contemporană s-au întâlnit într-o imagine cu o puternică încărcătură simbolică: soldații Legiunii XIII Gemina de la Apulum alături de militarii Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

Participarea reenactorilor din Alba Iulia a oferit publicului posibilitatea de a descoperi echipamentul, armamentul și disciplina militară a legionarilor romani, evocând originile numelui pe care marea unitate clujeană îl poartă astăzi cu onoare.

Cei 110 ani de existență reprezintă o istorie construită prin generații de militari, prin participarea la momente decisive ale istoriei României și prin continuarea, în prezent, a tradițiilor Armatei Române.

Evenimentul aniversar de la Cluj-Napoca a transmis astfel un mesaj care depășește simpla evocare a trecutului: tradiția militară se construiește prin oameni, se păstrează prin memorie și se transmite din generație în generație.

De la Legio XIII Gemina a anticului Apulum la Divizia 4 Infanterie „Gemina” a Armatei României, numele GEMINA continuă să vorbească despre disciplină, camaraderie, onoare și spirit militar.

Două epoci. Două armate. Același nume: GEMINA.

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