Noiembrie: Luna prevenirii abuzurilor și violenței. DGASPC Alba: ,,Un fenomen cu un grad de răspândire ce nu mai poate fi neglijat”
Luna noiembrie este dedicată prevenirii abuzurilor și violenței. Cu această ocazie Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba a emis un comunicat de presă în care discută despre evenimentele din această lună și oferă eventuale soluții pentru problemele expuse.
Într-o societate afectată de o multitudine de probleme de ordin economic, financiar, educațional, medical, problematica violenței reprezintă un fenomen cu un grad de răspândire ce nu mai poate fi neglijat, îmbrăcând un număr mare de forme, care nu de puține ori, pe fondul absenței unei informări, pot fi trecute cu vederea sau nerecunoscute ca reprezentând manifestări menite să aducă atingere integrității fizice sau psihice, în ansamblu a drepturilor de bază.
Din acest punct de vedere, luna noiembrie este o lună consacrată prevenirii abuzurilor, violenței asupra copiilor, violenței domestice și creșterii gradului de conştientizare asupra acestui fenomen social care se manifestă acasă, în comunitate (la locul de muncă, la școală, în instituții/unități publice și private etc.), în mediul fizic și în mediul online, fiind întâlnit în toate țările din lume, indiferent de etnie, rasă, vârstă, mediul de proveniență, venit sau nivelul de educație.
Astfel, la nivel național și internațional sunt marcate zilele de 19 noiembrie – Ziua Internațională de Prevenire a Abuzului asupra Copilului” creată pentru a fi în sinergie cu „Ziua Internațională a Drepturilor Copilului” din în data de 20 noiembrie, cu „Ziua europeană privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale” din 18 noiembrie, decisă de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei.
Marcarea acestor zile este un bun prilej de a reaminti că mai sunt situații în care drepturile copilului sunt încălcate, iar cât timp există cazuri de abuz şi violenţă asupra copiilor, precum și cazuri de neglijare a nevoilor fizice şi emoţionale ale copilului, atunci trebuie să existe și semnale de alarmă privind acest fenomen.
Legea interzice orice fel de pedeapsă fizică sau umilitoare, acasă sau într-o instituție care ar trebui să se ocupe de educația copilului. Plângerile și sesizările cu privire la abuzuri împotriva copiilor pot fi semnalate, atât de către copilul care se simte abuzat, traumatizat, neglijat, victima violenței de orice tip, cât și de către orice persoană din apropierea copilului care observă semnele unor abuzuri asupra acestora la numărul unic național 119.
Prin apelarea numărului unic național 119 vor putea fi raportate/semnalate toate formele de violență asupra copilului: abuz fizic; abuz emoțional/psihologic; abuz sexual; neglijare; abandon; exploatare prin muncă: munci intolerabile, munci periculoase; exploatare sexuală: pornografie infantilă, prostituție infantilă; trafic de minori; violența în școală; bullying–ul; violența prin internet: pornografie infantilă prin internet, cyberbulling–ul, sexting-ul.
Linia telefonică 119 – linie telefonică la nivel național, gratuită și disponibilă 24 de ore din 24, 7 zile din 7, este dedicată în exclusivitate copiilor și s-a înființat cu scopul de a asigura asistență rapidă și imediată în situațiile în care există un risc asupra vieții copiilor sau le este pusă în pericol sănătatea și/sau integritatea fizică și psihică.
De asemenea, în fiecare an la 25 noiembrie este marcată ,,Ziua internațională pentru eliminarea violenței asupra femeii”, motiv pentru care, la nivel mondial, statele, organizațiile internaționale și societatea civilă sunt încurajate să promoveze sensibilizarea opiniei publice privind violența împotriva femeilor și violența domestică.
Victimelor violenţei domestice, discriminării de gen şi traficului de persoane din România le este pus la dispoziţie numărul naţional de urgenţă de tip HELPLINE 0800.500.333, apelabil la orice oră din zi şi din noapte unde acestea pot beneficia gratuit de ajutor specializat, asistenţă şi consiliere în vederea ieşirii din situaţia de criză. Acest număr poate fi apelat atât de victimă cât şi de martori ai unor astfel de situaţii.
La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba victimele violenței domestice, fie că este vorba de victime femei, bărbaţi sau copii, beneficiază de servicii de evaluare/informare/consiliere, socială, juridică, psihologică și/sau servicii de adăpost furnizate de personalul de specialitate din cadrul Compartimentul de intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, abuz, neglijare, violență domestică și telefonul copilului.
Astfel, membrii comunității pot apela oricând numărul unic național 119 și 0800.500.333, iar apelurile vor fi preluate și direcționate, în funcție de situație, către instituțiile competente, la nivel central sau local de către specialiști cu experiență în domeniu.
Având în vedere amploarea fenomenului violenței domestice instituția noastră, pe lângă serviciile de specialitate oferite, îndeamnă comunitatea la sensibilitate, empatie, acțiuni concrete de diminuare a acestei manifestări antisociale pentru că este responsabilitatea noastră, a tuturor (instituțiile statului, societatea civilă, fiecare individ în parte), să adoptăm în fiecare clipă o poziție fermă, promptă, să ne opune oricărei violențe și să asigurăm o protecție reală și adecvată fiecărui individ, indiferent de mediul de proveniență, se arată în comunicatul transmis de DGASPC Alba.
