Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Minor din Blaj, arestat preventiv pentru tentativă de omor! A lovit de 7 ori cu un briceag un tânăr de 18 ani care a ajuns în spital

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 minute

în

De

Minor din Blaj, arestat preventiv pentru tentativă de omor! A lovit de 7 ori cu un briceag un tânăr de 18 ani care a ajuns în spital 

Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale față de un inculpat de 16 ani care a rănit un băiat, de 18 ani, după ce l-a lovit de 7 ori cu un briceag.

Citește și: VIDEO | Băiat de 16 ani din județul Alba, REȚINUT. S-a îmbătat și a ÎNȚEPAT, în spate și zona urechii, un tânăr de 18 ani, care a fost transportat la spital

În cursul zilei de 01.11.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale față de un inculpat de sex masculin, aflat în stare de reținere pe o durată de 24 ore, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. raportat la art. 188 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 113 și următoarele C.pen.

Ulterior, în aceeaşi dată, urmare a propunerii formulată de procurorul de caz, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba a dispus luarea măsurii arestului preventiv faţă de inculpat pe o durată de 30 zile.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieşit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că:

La data de 01.11.2025, în jurul orei 01:35, în timp ce persoana vătămată (18 ani) şi inculpatul (16 ani) se deplasau pe o stradă din mun. Blaj, pe fondul consumului de alcool, inculpatul i-a aplicat cu putere persoanei vătămate 7 lovituri cu un cuţit tip briceag, cu lungimea totală de 17 cm şi lama de 7 cm, la nivelul capului, gâtului şi toracelui, cauzându-i multiple plăgi înţepat-tăiate și fracturi, ce necesită pentru vindecare 35-40 de îngrijiri medicale.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 3 noiembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

3 noiembrie 2025

De

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 3 noiembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 3 noiembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Dosarul distrugerilor de ziduri romane din zona fostei tipografii Altip, cercetat „in rem” de peste un an. Arheolog: „Distrugerea pe care noi am acuzat-o a avut loc într-un interval în care nu a existat supraveghere arheologică”

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

2 noiembrie 2025

De

Dosarul distrugerilor de ziduri romane din zona fostei tipografii Altip, cercetat „in rem” de peste un an. Arheolog: „Distrugerea pe care noi am acuzat-o a avut loc într-un interval în care nu a existat supraveghere arheologică” Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia cercetează de peste un an „in rem” plângerea depusă de Muzeul Unirii […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Centrul de „Recuperare și Agrement prin Călărie Leorinț” – un deceniu și jumătate de muncă dedicată copiilor cu nevoi speciale. Hipoterapie, gimnastică pe cal și călărie, în comuna Rădești

Mădălina Opriș

Publicat

acum 16 ore

în

2 noiembrie 2025

De

Centrul de „Recuperare și Agrement prin Călărie Leorinț” – un deceniu și jumătate de muncă dedicată copiilor cu nevoi speciale. Hipoterapie, gimnastică pe cal și călărie, în comuna Rădești În satul Leorinț, comuna Rădești, la aproximativ 7 km de Aiud și 23 km de Alba Iulia, într-o zonă liniștită, scăldată de apele Mureșului, departe de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

VIDEO | 78 de PERCHEZIȚII domiciliare în mai multe județe din țară: Operațiunea „JUPITER 4” vizează combaterea criminalității economico-financiare și a infracțiunilor cu arme

78 de PERCHEZIȚII domiciliare în mai multe județe din țară: Operațiunea „JUPITER 4” vizează combaterea criminalității economico-financiare și a infracțiunilor...
Actualitateacum 2 ore

PENSII 2025 | În ce condiții se pot pensiona românii anticipat. DOCUMENTELE necesare

PENSII 2025 | În ce condiții se pot pensionar românii anticipat. Actele necesare Anumite persoane pot ieși la pensie mai...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 18 minute

VIDEO | Minor din Blaj, arestat preventiv pentru tentativă de omor! A lovit de 7 ori cu un briceag un tânăr de 18 ani care a ajuns în spital

Minor din Blaj, arestat preventiv pentru tentativă de omor! A lovit de 7 ori cu un briceag un tânăr de...
Ştirea zileiacum 3 ore

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 3 noiembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 3 noiembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile...

Curier Județean

Curier Județeanacum 50 de minute

Sebeșean de 54 de ani, oprit în trafic de polițiști: Avea o alcoolemie de 0,61 mg/l și s-a ales cu dosar penal

Șofer de 54 de ani, din Sebeș, oprit în trafic de polițiști: Avea o alcoolemie de 0,61 mg/l și s-a...
Curier Județeanacum o oră

FOTO | Incendiu în comuna Hoparta. Flăcările au cuprins o anexă de la o fermă de animale: Pompierii intervin cu trei autospeciale

Incendiu în comuna Hoparta. Flăcările au cuprins o anexă de la o fermă de animale: Pompierii intervin de urgență Pompierii...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba

Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
Politică Administrațieacum 4 zile

FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”

Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

3 noiembrie, Armata Română sărbătorește Ziua Vânătorilor de Munte. Curaj, responsabilitate, profesionalism şi spirit de sacrificiu, valorile aceastei forţe de elită

3 noiembrie, Armata Română sărbătorește Ziua Vânătorilor de Munte. Curaj, responsabilitate, profesionalism şi spirit de sacrificiu, valorile aceastei forţe de...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Luna NOIEMBRIE: Tradiții și obiceiuri în BRUMAR. Fetele nemăritate îşi pot afla ursitul stând noaptea în faţa unei oglinzi

Luna NOIEMBRIE: Tradiții și obiceiuri în BRUMAR. Fetele nemăritate îşi pot afla ursitul stând noaptea în faţa unei oglinzi Luna...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea