VIDEO | Minor din Blaj, arestat preventiv pentru tentativă de omor! A lovit de 7 ori cu un briceag un tânăr de 18 ani care a ajuns în spital

Minor din Blaj, arestat preventiv pentru tentativă de omor! A lovit de 7 ori cu un briceag un tânăr de 18 ani care a ajuns în spital
Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale față de un inculpat de 16 ani care a rănit un băiat, de 18 ani, după ce l-a lovit de 7 ori cu un briceag.
Citește și: VIDEO | Băiat de 16 ani din județul Alba, REȚINUT. S-a îmbătat și a ÎNȚEPAT, în spate și zona urechii, un tânăr de 18 ani, care a fost transportat la spital
În cursul zilei de 01.11.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale față de un inculpat de sex masculin, aflat în stare de reținere pe o durată de 24 ore, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. raportat la art. 188 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 113 și următoarele C.pen.
Ulterior, în aceeaşi dată, urmare a propunerii formulată de procurorul de caz, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba a dispus luarea măsurii arestului preventiv faţă de inculpat pe o durată de 30 zile.
Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieşit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că:
La data de 01.11.2025, în jurul orei 01:35, în timp ce persoana vătămată (18 ani) şi inculpatul (16 ani) se deplasau pe o stradă din mun. Blaj, pe fondul consumului de alcool, inculpatul i-a aplicat cu putere persoanei vătămate 7 lovituri cu un cuţit tip briceag, cu lungimea totală de 17 cm şi lama de 7 cm, la nivelul capului, gâtului şi toracelui, cauzându-i multiple plăgi înţepat-tăiate și fracturi, ce necesită pentru vindecare 35-40 de îngrijiri medicale.
Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
