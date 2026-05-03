Consiliul Județean Alba preia terenuri la Câlnic: Demers necesar în vederea amenajării drumului spre viitorul adăpost pentru câini fără stăpân
Consilierii Județeni din Alba au adoptat recent un proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al Comunei Câlnic pentru transmiterea unor terenuri în administrarea Consiliului Județean.
„Pentru realizarea obiectivului județean de investiții: „Adăpostul pentru gestionarea și protecția animalelor din Județul Alba” este necesar a se asigura un drum de acces spre acest obiectiv. Prin preluarea în administrare de către Consiliul Județean Alba a imobilelor – teren înscrise în CF nr. 75349 Câlnic, în suprafață de 1665 mp, CF nr. 80302 Câlnic, în suprafață de 671 mp, CF nr. 80304 Câlnic, în suprafață de 5137 mp, CF nr. 80307 Câlnic, în suprafață de 2500 mp, și CF nr. 80309 Câlnic, în suprafață de 1676 mp. se poate realiza acest drum de acces”, se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
„Realizarea unui adăpost pentru câini reprezintă o necesitate urgentă, având în vedere obligațiile legale și responsabilitățile autorităților în protecția animalelor. Conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, actualizată, orice formă de abandon sau cruzime asupra animalelor este interzisă, iar autoritățile locale au obligația de a gestiona populația de câini fără stăpân într-un mod uman și eficient.
Un adăpost special amenajat va permite respectarea acestor prevederi, oferind câinilor fără stăpân un spațiu sigur, hrană și îngrijire veterinară corespunzătoare, prevenind astfel situațiile de abandon și pericolele asociate acestora (boli, agresivitate, accidente rutiere). În plus, conform Ordonanței de Urgență nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, administrațiile publice locale sunt obligate să implementeze măsuri eficiente pentru controlul populației canine, inclusiv prin înființarea și administrarea de adăposturi.
Pe lângă respectarea legislației, acest adăpost va contribui la siguranța publică și la protecția mediului, reducând numărul câinilor vagabonzi și promovând adopția responsabilă. Implementarea proiectului este, așadar, nu doar o obligație legală, ci și un pas esențial spre o comunitate mai sigură și mai responsabilă față de animale”, se menționează în referatul de specialitate întocmit de Direcția Gestionarea Patrimoniului, din cadrul Consiliului Județean Alba.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
