FOTO | Investiție de 7,2 milioane de lei într-un pod nou peste Valea Gârbova la intrare în Gârbova de Sebeș dinspre județul Sibiu

Investiție de 7,2 milioane de lei într-un pod nou peste Valea Gârbova la intrare în Gârbova de Sebeș dinspre județul Sibiu

Consilierii județeni din Alba au adoptat, marți, 28 aprilie 2026 un proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate (SF), indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Pod peste Valea Gârbova, pe DJ106F, Km 13+9”.

Proiectul vizează edificarea unui pod nou în locul celui existent, construit în urmă cu 6 decenii. Realizarea podului nou de la km 13+980 se va face prin demolarea celui existent și asigurarea provizorie a circulației auto și pietonală pe o variantă ocolitoare. Podul nou va fi executat pe amplasamentul vechiului pod.

Valoarea totală a investiției este de 7.265.980,20 lei (inclusiv TVA), din care C+M 5.852.202,69 lei (inclusiv TVA).

Drumul județean 106F traversează la km 13+980 răul Gârbova în extravilanul localității Gârbova, pe un pod din beton armat cu trei deschideri de 8,40 m și lungimea totală de 30,90 m.

Situația actuală

Podul este amplasat în aliniament, oblic la 75° fata de axul albiei. În secţiune transversală suprastructura podului este realizată din 3 grinzi din beton armat, rigidizate transversal prin intermediul a trei antretoaze dispuse în camp și pe capete. Grinzile reazema direct pe infrastructuri. Parapetele de protecție ce delimitează carosabilul este din beton, fiind completat pe partea stangă, din cauza degradării, cu parapete metalic. Atât parapetele din beton cât și cel din metal prezintă elemente de umplutură neconvențională și care nu corespunde normelor.

Infrastructura podului este formată din două culee masive și două pile masive prevăzute cu avanbec și arierbec, fundate direct.

Lățimea totala a podului este de 5,00 m, din care 4,20 m reprezintă partea carosabila. Calea este realizată din îmbrăcăminte asfaltică, turnată continuu pe tot podul. Racordarea cu terasamentele este realizată cu sferturi de con. Calea pe pod și pe rampe este realizată din îmbrăcăminte asfaltică. Pe rampe sunt montate parapete direcționale metalice, dar nu există scări și casiuri. Pe pod calea este mai îngustă decât lățimea curentă a drumului.

Podul a fost construit în anul 1965 și dimensionat pentru clasa I de încărcare (convoi A13, S60). Podul este amplasat pe un drum comunal de clasa tehnică IV, conform tabelului 1 din „Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor” aprobate cu ordinul nr. 45/1998 de Ministerul Transporturilor.

Detalii tehnice pod nou peste Valea Gârbova

Noul pod va fi cu suprastructură grinzi din beton precomprimat cu armătură preîntinsă cu L=27 m și înălțimea de h=180 cm, cu oblicitate dreapta < 61.6959°>. Podul are o lungime totală de 35.23 m. Deschiderea este de 26.3 m și lumina de 21.86 m.

Podul are lungimea suprastructurii de Ls=28.03 m și două ziduri întoarse cu lungimea de 3,5m. Podul are lățimea de l=11,70 m și asigură în gabarit o parte carosabilă cu l=2×3,9m și trotuare de l=2×1,0 m: (0,45m grindă parapet pietonal + 1.5m trotuar inclusiv parapet auto, 2 x3.9m carosabil +1.5m trotuar inclusiv parapet auto +0,45m grinda parapet pietonal).

Podul asigură la înălțimea liberă de trecere plutitori minima de h=1,0m, un debit Qcap=140.07 m3/s la cota 344.014 mdMN. Debitul de calcul de Qcalcul= Qmax, 1%= 106.4 m3/s. se asigura la cota 343.78 mdMN pentru o garda de hgarda=1.236m.

Pentru determinarea regimului de mișcare s-a modelat albia minoră cu lățimea de 10 m și albia majoră stangă-dreapta cu lățimea de 4.25 m și panta de 0.4. Coeficienții de rugozitate sau considerat 0.03- 0.03-0.03. S-a determinat un h calcul = 1.38 m și un h critic = 1.45 m. În aceste condiții regimul de mișcare este regim rapid de mișcare iar racordarea

se face fără salt hidraulic, fiind suficienta o rizbermă.

