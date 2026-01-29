Sport

Noi partide de verificare pentru divizionarele terțe din județ | Sâmbătă, la Micești, CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara

acum 3 ore

Un nou weekend cu jocuri de verificare pentru divizionarele terțe din Alba, vineri fiind CIL Blaj – CSU Alba Iulia și ACS Mediaș – Metalurgistul Cugir, iar sâmbătă, CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara și Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Hidro Mecanica Șugag

Astăzi, de la ora 12.00, pe terenul sintetic din Parcul „Avram Iancu” se vor duela CIL Blaj și Metalurgistul Cugir, gazdele renunțând la nigerianul Abimbola Idowu. Tot vineri, de la ora 13.00, este testul dintre ACS Mediaș (locul 4 în Seria 6), unde evoluează Roșu, Cocan și Dohotariu, și Metalurgistul Cugir, grupare care l-a înregimentat pe B. Minteuan (Viitorul Cluj) și îl testează pe spaniolul Sanchez.

Sâmbătă, la ora 12.00, la Micești, tot pe suprafață sintetică, se dispută întâlnirea dintre lideri, CSM Unirea Alba Iulia (Seria 7 din Liga 3) și Corvinul Hunedoara (Liga 2), ambele combatante fiind la al doilea test al iernii. „Alb-negrii” susțin a doua întâlnire contra unei formații din eșalonul secund (precedenta, 0-2 cu CSC Șelimbăr), urmând ca săptămâna viitoare să plece în cantonament centralizat în Turcia. Hunedorenii conduși de Florin Maxim au învins CSC Dumbrăvița (1-0) și au în efectiv jucători care au activat în Alba, Fl. Ilie, Bradu și Kylien. Un alt joc de verificare va fi pe „Pielarul”, la Sebeș, între Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Hidro Mecanica Șugag, tot sâmbătă

