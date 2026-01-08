Noi ninsori consistente în Alba: Care este acum grosimea stratului de zăpadă
Noi ninsori în Alba: Care este acum grosimea stratului de zăpadă
În noaptea de 7 spre 8 ianuarie 2026 a nins din nou în județul Alba.
Astfel grosimea stratului de zăpadă este în continuare destul de mare.
Potrivit situației raportate joi, 8 ianuarie 2026, la ora 8.00, de Administrația Națională de Meteorologie, din acest punct de vedere situația în județul Alba se prezintă după cum urmează:
*57 de centimetri la Roșia Montană;
*40 de centimetri la Câmpeni;
*25 de centimetri la Alba Iulia;
*22 de centimetri la Sebeș
Județul Alba este sub incidența unor atenționări meteo de vreme severă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Șofer din Alba, prins băut la volan, pe o stradă din Orăștie: Bărbatul de 54 de ani avea o alcoolemie de 0,75 mg/l
Șofer din Alba, prins băut la volan, pe o stradă din Orăștie: Bărbatul de 54 de ani avea o alcoolemie de 0,75 mg/l Un șofer din Alba a fost prins băut la volan, pe o stradă din Orăștie. Bărbatul de 54 de ani avea o alcoolemie de 0,75 mg/l. Potrivit IPJ Hunedoara, la data de […]
ISU Alba: Aproape 300 de misiuni gestionate de pompieri în prima săptămână din 2026. Sute de cazuri de prim ajutor și zeci de intervenții din cauza fenomenelor meteorologice
ISU Alba: Aproape 300 de misiuni gestionate de pompieri în prima săptămână din 2026. Sute de cazuri de prim ajutor și zeci de intervenții din cauza fenomenelor meteorologice În prima săptămână a anului 2026, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba a fost în alertă. Au participat la aproape 300 de misiuni cele […]
FOTO | Acoperiș de balcon, desprins la un bloc din Câmpeni: Intervin pompierii la etajul 3 pentru degajare
Acoperiș de balcon, desprins la un bloc din Câmpeni: Intervin pompierii la etajul 3 pentru degajare Un acoperiș de balcon s-a desprin parțial la un bloc din orașul Câmpeni. La fața locului s-au deplasat pompierii pentru degajare. Secția de pompieri Câmpeni a fost solicitată să intervină în orașul Câmpeni pentru degajarea unui acoperiș de balcon, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ghiseul.ro a picat iar: Nu pot fi plătite impozite, taxe sau amenzi. ANAF și primăriile nu pot încărca date
Ghiseul.ro a picat iar: Nu pot fi plătite impozite, taxe sau amenzi. ANAF și primăriile nu pot încărca date Mai...
8-10 ianuarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN în Alba și alte zone din țară: GER, ninsori, polei și vânt puternic. Temperaturile scad până la minus 15 grade
8-10 ianuarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN în Alba și alte zone din țară: GER, ninsori, polei și vânt...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Accident MORTAL pe DN 1: Un bărbat a DECEDAT în afara localității Miercurea Sibiului, la limita cu județul Alba
Accident MORTAL pe DN 1: Un bărbat a DECEDAT în afara localității Miercurea Sibiului, la limita cu județul Alba Un...
VIDEO | Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța urmează să decidă dacă rămâne în arest preventiv
Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța urmează să...
Curier Județean
Noi ninsori consistente în Alba: Care este acum grosimea stratului de zăpadă
Noi ninsori în Alba: Care este acum grosimea stratului de zăpadă În noaptea de 7 spre 8 ianuarie 2026 a...
Șofer din Alba, prins băut la volan, pe o stradă din Orăștie: Bărbatul de 54 de ani avea o alcoolemie de 0,75 mg/l
Șofer din Alba, prins băut la volan, pe o stradă din Orăștie: Bărbatul de 54 de ani avea o alcoolemie...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
FOTO | Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile pentru a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile
Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din...
Opinii Comentarii
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa, nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor care ne conduc. 36 de ani de hoție, de nesimțire, de grobianism
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor...