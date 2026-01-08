Noi ninsori consistente în Alba: Care este acum grosimea stratului de zăpadă

Noi ninsori în Alba: Care este acum grosimea stratului de zăpadă

În noaptea de 7 spre 8 ianuarie 2026 a nins din nou în județul Alba.

Astfel grosimea stratului de zăpadă este în continuare destul de mare.

Potrivit situației raportate joi, 8 ianuarie 2026, la ora 8.00, de Administrația Națională de Meteorologie, din acest punct de vedere situația în județul Alba se prezintă după cum urmează:

*57 de centimetri la Roșia Montană;

*40 de centimetri la Câmpeni;

*25 de centimetri la Alba Iulia;

*22 de centimetri la Sebeș

Județul Alba este sub incidența unor atenționări meteo de vreme severă.

