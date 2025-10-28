Noi modificări în legea împotriva violenței domestice. Ordinul de protecție provizoriu va putea fi prelungit automat

Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care aduce schimbări importante în protejarea victimelor violenței domestice. Printre principalele noutăți se numără prelungirea automată a ordinului de protecție provizoriu până la soluționarea în primă instanță a cererii pentru emiterea unui ordin definitiv, precum și înăsprirea pedepselor pentru agresorii recidiviști.

Proiectul modifică Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și elimină posibilitatea ca victima să renunțe la cererea de emitere a ordinului de protecție atunci când aceasta este formulată în numele ei de un procuror sau de o autoritate competentă.

De asemenea, în cazul agresorilor care au mai încălcat anterior un ordin de protecție, limitele pedepsei vor fi majorate cu jumătate. Noua lege mai prevede că, la expirarea măsurilor de protecție, persoana protejată sau instituțiile abilitate pot solicita un nou ordin, dacă există riscul ca victima să fie din nou în pericol.

Actul normativ elimină și posibilitatea retragerii plângerii penale în cazurile de loviri sau vătămare corporală din culpă comise asupra unui membru de familie.

„Un pas concret către o Românie care protejează”

Senatoarea USR Ana-Cynthia-Ioana Păun a declarat că proiectul „aduce mai multă coerență în protejarea victimelor violenței domestice, clarifică procedurile legate de ordinele de protecție și întărește răspunsul statului în fața agresiunii”.

„Este o completare firească a cadrului legislativ, care pune siguranța înaintea birocrației. Statul trebuie să aibă toate pârghiile legale pentru a acționa rapid și decisiv pentru fiecare viață salvată”, a subliniat senatoarea.

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a amintit că „violența domestică este un flagel care, în forma sa extremă, duce la moarte”, menționând că peste 40 de femei au fost ucise doar anul acesta. „Această lege este un pas concret către o Românie care protejează, nu doar constată”, a spus aceasta.

Protecție reală pentru victime

Președinta Comisiei speciale România fără violență domestică, Alina Gorghiu, a declarat că modificările adoptate „întăresc protecția reală a victimelor și închid portițele legale care îi favorizau pe agresori”.

„Este un pas important înainte – un semnal clar că vocea victimelor se aude în Parlament, iar legile României se schimbă pentru a le oferi protecție reală și sprijin concret”, a transmis Gorghiu.

Proiectul a fost elaborat în cadrul Comisiei speciale comune România fără violență domestică și are la bază realitățile semnalate de specialiști, instituții și organizațiile care lucrează direct cu victimele.

Senatul este primul for sesizat, iar Camera Deputaților va da votul decizional.

