Noi majorări de taxe de la 1 ianuarie 2026. Ce prevede pachetul fiscal aprobat de Guvern
Ce taxe cresc de la 1 ianuarie 2026. După un an greu, urmează unul și mai dificil
De la 1 ianuarie 2026, intră în vigoare o nouă rundă de majorări de taxe. Prima măsură confirmată oficial: impozitul pe dividende crește de la 10% la 16%, potrivit deciziei deja adoptate de Guvern.
Surse apropiate discuțiilor afirmă că această modificare ar putea fi doar începutul, Executivul analizând posibilitatea de a extinde cota de 16% și asupra altor tipuri de venituri.
Tot din 2026, românii care dețin locuințe, terenuri sau mașini ar putea resimți direct noile măsuri. Guvernul vrea să acorde primăriilor libertatea de a majora taxele locale cu până la 70%.
Un exemplu concret: pentru un apartament de trei camere din București, unde impozitul actual este de 198 de lei, suma ar putea ajunge anul viitor la aproximativ 355 de lei, potrivit Antena 3 CNN.
Facturile la energie, o nouă creștere – discretă, dar reală
Începând cu 1 noiembrie 2025, facturile la energie electrică pentru consumatorii casnici s-au majorat din nou, din cauza creșterii contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență – o taxă inclusă direct în costul energiei. Deși scumpirea este modestă procentual, ea se adaugă altor majorări succesive generate de modificările legislative și de liberalizarea pieței de energie.
După un 2025 dificil, 2026 se anunță și mai costisitor
După un an marcat de scumpiri și taxe ridicate, 2026 pare să aducă o presiune și mai mare asupra bugetelor familiilor. Economiștii avertizează că măsurile fiscale nu se vor opri aici și că Guvernul pregătește deja noi scenarii pentru echilibrarea bugetului de stat.
Ce spune premierul Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a declarat că TVA-ul și alte taxe nu vor crește anul viitor, cu condiția ca Executivul să elaboreze un buget realist și echilibrat.
„Nu putem fugi de deficitul uriaș pe care îl avem. Singura soluție este să reducem cheltuielile, pentru a menține un buget echilibrat și a asigura fondurile necesare investițiilor — atât pentru proiectele europene, cât și pentru cele naționale, de infrastructură”, a spus Bolojan la Digi24.
Premierul a subliniat că aprobarea bugetului nu este un simplu act administrativ, ci un pas esențial pentru stabilitatea economică și financiară a țării. Modul în care va fi pregătit acest buget va influența direct cum va arăta anul 2026 pentru administrație, investiții și populație.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi vremea la sfârșitul toamnei și începutul iernii 2025: Temperaturi medii, ușor mai ridicate decât cele normale. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi vremea la sfârșitul toamnei și începutul iernii 2025: Temperaturi medii, ușor mai ridicate decât cele normale. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni Săptămâna 17- 24 noiembrie va fi caracterizată de temperaturi medii, care vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, anunţă […]
Fostul prim-ministru Florin Cîțu critică actuala guvernare: „Consumul scade pentru că românii rămân cu tot mai puțini bani în buzunare”
Fostul prim-ministru Florin Cîțu critică actuala guvernare: „Consumul scade pentru că românii rămân cu tot mai puțini bani în buzunare” Fostul premier al României, Florin Cîțu, a transmis un mesaj critic pe pagina sa de Facebook, referitor la scăderea consumului din economie pentru a doua lună consecutivă. El susține că românii rămân cu tot mai […]
VIDEO | Bărbat de 43 de ani găsit spânzurat. Și-a anunțat gestul într-un live pe rețelele sociale
Bărbat de 43 de ani găsit spânzurat. Și-a anunțat gestul într-un live pe rețelele sociale Un bărbat de 43 de ani din Avrig s-a spânzurat după ce și-ar fi anunțat gestul într-un live pe rețelele de socializare. Poliția a confirmat decesul, iar trupul a fost transportat la morga Spitalului Județean Sibiu pentru efectuarea necropsiei. Citește […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Noi majorări de taxe de la 1 ianuarie 2026. Ce prevede pachetul fiscal aprobat de Guvern
Ce taxe cresc de la 1 ianuarie 2026. După un an greu, urmează unul și mai dificil De la 1...
Cum va fi vremea la sfârșitul toamnei și începutul iernii 2025: Temperaturi medii, ușor mai ridicate decât cele normale. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi vremea la sfârșitul toamnei și începutul iernii 2025: Temperaturi medii, ușor mai ridicate decât cele normale. PROGNOZA...
Știrea Zilei
VIDEO | Băile Sărate Ocna Mureș, de la un brand uitat, la renașterea turismului în zonă. Primarul Silviu Vințeler: „Au readus investițiile în Ocna Mureș”
Băile Sărate Ocna Mureș, de la un brand uitat, la renașterea turismului în zonă. Primarul Silviu Vințeler: „Au readus investițiile...
Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Noi locuri de muncă pentru personal medical și administrativ. Află ce posturi sunt vacante
Posturi scoase la CONCURS de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs, în...
Curier Județean
VIDEO | Performanță recunoscută național: Compania Albatros Gold din Alba Iulia, desemnată „Campion în Business 2025” – Transilvania
Performanță recunoscută național: Compania Albatros Gold din Alba Iulia, desemnată „Campion în Business 2025” – Transilvania Performanța și seriozitatea din...
Localuri din Alba amendate pentru nereguli majore. Amenzile aplicate de ISU se ridică la 102.500 de lei
Localuri din Alba amendate pentru nereguli majore. Amenzile aplicate de ISU se ridică la 102.500 de lei Inspectorii ISU Alba,...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel
Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel...
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
Opinii Comentarii
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
8 noiembrie: Ziua mondială a urbanismului
8 noiembrie: Ziua mondială a urbanismului Ziua mondială a urbanismului cunoscută și sub denumirea de Ziua mondială a planificării orașelor...