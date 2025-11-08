Noi majorări de taxe de la 1 ianuarie 2026. Ce prevede pachetul fiscal aprobat de Guvern

Ce taxe cresc de la 1 ianuarie 2026. După un an greu, urmează unul și mai dificil

De la 1 ianuarie 2026, intră în vigoare o nouă rundă de majorări de taxe. Prima măsură confirmată oficial: impozitul pe dividende crește de la 10% la 16%, potrivit deciziei deja adoptate de Guvern.

Surse apropiate discuțiilor afirmă că această modificare ar putea fi doar începutul, Executivul analizând posibilitatea de a extinde cota de 16% și asupra altor tipuri de venituri.

Tot din 2026, românii care dețin locuințe, terenuri sau mașini ar putea resimți direct noile măsuri. Guvernul vrea să acorde primăriilor libertatea de a majora taxele locale cu până la 70%.

Un exemplu concret: pentru un apartament de trei camere din București, unde impozitul actual este de 198 de lei, suma ar putea ajunge anul viitor la aproximativ 355 de lei, potrivit Antena 3 CNN.

Facturile la energie, o nouă creștere – discretă, dar reală

Începând cu 1 noiembrie 2025, facturile la energie electrică pentru consumatorii casnici s-au majorat din nou, din cauza creșterii contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență – o taxă inclusă direct în costul energiei. Deși scumpirea este modestă procentual, ea se adaugă altor majorări succesive generate de modificările legislative și de liberalizarea pieței de energie.

După un 2025 dificil, 2026 se anunță și mai costisitor

După un an marcat de scumpiri și taxe ridicate, 2026 pare să aducă o presiune și mai mare asupra bugetelor familiilor. Economiștii avertizează că măsurile fiscale nu se vor opri aici și că Guvernul pregătește deja noi scenarii pentru echilibrarea bugetului de stat.

Ce spune premierul Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat că TVA-ul și alte taxe nu vor crește anul viitor, cu condiția ca Executivul să elaboreze un buget realist și echilibrat.

„Nu putem fugi de deficitul uriaș pe care îl avem. Singura soluție este să reducem cheltuielile, pentru a menține un buget echilibrat și a asigura fondurile necesare investițiilor — atât pentru proiectele europene, cât și pentru cele naționale, de infrastructură”, a spus Bolojan la Digi24.

Premierul a subliniat că aprobarea bugetului nu este un simplu act administrativ, ci un pas esențial pentru stabilitatea economică și financiară a țării. Modul în care va fi pregătit acest buget va influența direct cum va arăta anul 2026 pentru administrație, investiții și populație.

