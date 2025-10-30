Noi drepturi pentru persoanele cu handicap în România în 2025. Ce modificări aduce legea pentru părinții copiilor cu nevoi speciale

Noi drepturi pentru persoanele cu handicap în România. Ce modificări aduce legea pentru părinții copiilor cu nevoi speciale

Anul 2025 a adus schimbări importante pentru persoanele cu dizabilități din România și pentru părinții copiilor cu nevoi speciale. Unele modificări extind drepturile existente, iar altele introduc noi obligații fiscale și procedurale. Actualizările vizează viața profesională, prin facilitarea telemuncii, accesul la tehnologii asistive, servicii publice, transport sau locuire.

Totodată, anumite beneficii, precum indemnizația de solidaritate, au fost amânate, iar contribuțiile la sănătate au devenit obligatorii pentru mai multe categorii de venituri. Schimbările au fost introduse prin Legea 149/2025, Ordinul 723/2025, Legea 141/2025 și Ordinul ANPC 330/2025, completate de măsuri administrative aplicabile încă din prima parte a anului.

Telemunca pentru părinții copiilor cu dizabilități

Legea 149/2025 extinde dreptul la telemuncă pentru salariații care au copii cu handicap. Începând cu 12 octombrie 2025, părinții pot lucra de acasă opt zile pe lună, cu două zile suplimentare pentru fiecare copil cu dizabilități dacă au mai mulți. Dreptul se aplică și părinților de gemeni sau tripleți, chiar dacă aceștia nu au dizabilități. Telemunca poate fi solicitată lunar, cu acordul angajatorului, pe baza documentelor medicale care atestă gradul de handicap.

E-vouchere pentru tehnologii asistive

Ordinul 723/2025, parte a proiectului „TECH ASSIST”, introduce vouchere pentru achiziția de tehnologii asistive: proteze auditive, echipamente de mobilitate, tehnologii IT sau alte dispozitive medicale. Beneficiarii trebuie să aibă domiciliul în România și un grad de handicap mediu sau grav, fără să fi primit anterior un voucher similar. Cererile se depun la DGASPC împreună cu recomandarea medicului și un deviz estimativ. Voucherul este valabil 90 de zile, iar produsul nu poate fi înstrăinat timp de trei ani.

Contribuția CASS și alte obligații

Legea 141/2025 impune plata contribuției la asigurările sociale de sănătate pentru pensiile care depășesc 3.000 lei și pentru veniturile din muncă, exceptând indemnizațiile de handicap. Aceeași măsură afectează beneficiarii venitului minim de incluziune, care pierd scutirea de la plata contribuției.

Indemnizația de solidaritate

Indemnizația destinată pensionarilor cu handicap grav, vizual sau accentuat a fost amânată din nou, programată inițial pentru 2025, apoi 2026, și ulterior 2027, din motive bugetare.

Accesibilitate la servicii și transport

Legea 232/2022 și Ordinul ANPC 330/2025 impun adaptarea produselor, serviciilor și transportului pentru persoanele cu dizabilități: bancomate, automate de bilete, afișaje Braille și dispozitive tactile pentru nevăzători. Terminologia oficială s-a schimbat de la „handicap” la „dizabilitate”, respectând principiile demnității și incluziunii.

Obligații pentru angajatori

Companiile cu peste 50 de angajați care nu ating cota de minimum 4% persoane cu dizabilități trebuie să dovedească contactarea a cel puțin trei ONG-uri specializate, iar contribuția compensatorie se plătește lunar, ajustată după salariul minim brut.

Ce urmează în 2026 – 2027

Ministerul Muncii pregătește noi reglementări privind evaluarea medicală a persoanelor cu dizabilități, locuințe protejate, centre de viață independentă și ajutoare de tranziție pentru cei care părăsesc centrele rezidențiale.

