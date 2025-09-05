Noi criterii pentru încadrarea în grad de handicap: Măsuri ferme pentru corectitudine și eliminarea fraudelor – proiect

Noi criterii pentru încadrarea în grad de handicap: Ministrul Muncii a propus măsuri ferme pentru corectitudine și eliminarea fraudelor

Ministerul Muncii, în colaborare cu Ministerul Sănătății, propune modificarea criteriilor de încadrare în grad de handicap, cu scopul de a elimina fraudele și de a aduce mai multă corectitudine în sistemul de protecție socială. Proiectul prevede o procedură mai clară și mai uniformă de evaluare, pentru ca drepturile persoanelor cu dizabilități să fie respectate fără interpretări subiective.

Una dintre schimbările majore se referă la acordarea gradului de handicap cu valabilitate permanentă încă de la prima evaluare pentru afecțiuni grave și ireversibile.

Printre acestea se numără retardul mental sever sau profund, autismul după 26 de ani, cecitatea, surdocecitatea, unele tipuri de amputări și boli invalidante precum poliartrita reumatoidă avansată sau spondilita anchilozantă severă.

Pentru alte afecțiuni grave, dar care pot evolua, certificatul va fi inițial emis pe o perioadă limitată, iar din a doua evaluare se va putea acorda permanent, dacă situația medicală nu se modifică. Astfel, pacienții vor fi scutiți de drumuri repetate și de birocrație inutilă, în cazurile în care evoluția bolii este ireversibilă.

Autoritățile pregătesc și un call center dedicat, unde persoanele interesate pot obține informații și îndrumări despre noile criterii. Oficialii susțin că reforma va aduce un proces de evaluare mai transparent, o protecție reală pentru cei care au nevoie și, în același timp, va contribui la eliminarea abuzurilor din sistem.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI