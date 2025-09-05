Rămâi conectat

Actualitate

Noi criterii pentru încadrarea în grad de handicap: Măsuri ferme pentru corectitudine și eliminarea fraudelor – proiect

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 2 ore

în

De

Noi criterii pentru încadrarea în grad de handicap: Ministrul Muncii a propus măsuri ferme pentru corectitudine și eliminarea fraudelor

Ministerul Muncii, în colaborare cu Ministerul Sănătății, propune modificarea criteriilor de încadrare în grad de handicap, cu scopul de a elimina fraudele și de a aduce mai multă corectitudine în sistemul de protecție socială. Proiectul prevede o procedură mai clară și mai uniformă de evaluare, pentru ca drepturile persoanelor cu dizabilități să fie respectate fără interpretări subiective.

Una dintre schimbările majore se referă la acordarea gradului de handicap cu valabilitate permanentă încă de la prima evaluare pentru afecțiuni grave și ireversibile.

Apulum Agraria 2025

Printre acestea se numără retardul mental sever sau profund, autismul după 26 de ani, cecitatea, surdocecitatea, unele tipuri de amputări și boli invalidante precum poliartrita reumatoidă avansată sau spondilita anchilozantă severă.

Pentru alte afecțiuni grave, dar care pot evolua, certificatul va fi inițial emis pe o perioadă limitată, iar din a doua evaluare se va putea acorda permanent, dacă situația medicală nu se modifică. Astfel, pacienții vor fi scutiți de drumuri repetate și de birocrație inutilă, în cazurile în care evoluția bolii este ireversibilă.

Autoritățile pregătesc și un call center dedicat, unde persoanele interesate pot obține informații și îndrumări despre noile criterii. Oficialii susțin că reforma va aduce un proces de evaluare mai transparent, o protecție reală pentru cei care au nevoie și, în același timp, va contribui la eliminarea abuzurilor din sistem.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Poliția verifică ce pachete ajung în curtea școlilor prin firmele de curierat: Măsură nouă pentru siguranța elevilor din anul școlar 2025–2026

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 3 ore

în

5 septembrie 2025

De

Poliția verifică ce colete ajung în curtea școlilor prin firmele de curierat: Măsură nouă pentru siguranța elevilor din anul școlar 2025–2026 De la începutul noului an școlar, livrările făcute prin firme de curierat către școli nu vor mai trece neobservate. Poliția anunță că va monitoriza aceste transporturi, pentru a preveni introducerea în unitățile de învățământ […]

Citește mai mult

Actualitate

Elevii ies în stradă alături de profesori: Protest amplu la începutul noului an școlar, pe 8 septembrie

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 5 ore

în

5 septembrie 2025

De

Elevii ies în stradă alături de profesori: Protest amplu național la începutul noului an școlar, pe 8 septembrie Uniunea Elevilor Reprezentanți (UER) a anunțat că va participa la marșul de protest organizat pe 8 septembrie, în prima zi de școală, pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni. Protestul va avea loc între orele 11.00 și […]

Citește mai mult

Actualitate

Amenzi între 5.000 și 20.000 de lei: Dacă ești nepoliticos sau agresiv cu funcționarii publici, riști sancțiuni usturătoare – proiect de lege

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 5 ore

în

5 septembrie 2025

De

Amenzi între 5.000 și 20.000 de lei: Dacă ești nepoliticos sau agresiv cu funcționarii publici, riști sancțiuni usturătoare – proiect de lege Parlamentarii vin cu o propunere de lege care a stârnit deja discuții aprinse: dacă nu ești politicos cu funcționarii publici, riști să plătești amenzi uriașe, între 5.000 și 20.000 de lei. Practic, orice […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Noi criterii pentru încadrarea în grad de handicap: Măsuri ferme pentru corectitudine și eliminarea fraudelor – proiect

Noi criterii pentru încadrarea în grad de handicap: Ministrul Muncii a propus măsuri ferme pentru corectitudine și eliminarea fraudelor Ministerul...
Actualitateacum 3 ore

Poliția verifică ce pachete ajung în curtea școlilor prin firmele de curierat: Măsură nouă pentru siguranța elevilor din anul școlar 2025–2026

Poliția verifică ce colete ajung în curtea școlilor prin firmele de curierat: Măsură nouă pentru siguranța elevilor din anul școlar...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

Ce faci în primul weekend din toamna 2025 în Alba: Festivalul Toamnei la Alba Iulia, tură MTB la Cugir, muzică și film în Abrud, dar și revederi emoționante la Cricău și Limba

Ce faci în primul weekend din toamna 2025 în Alba: Festivalul Toamnei la Alba Iulia, tură MTB la Cugir, muzică...
Ştirea zileiacum 8 ore

FOTO | ACCIDENT CUMPLIT pe DN 79: O persoană a decedat și alte două au fost rănite grav după impactul violent dintre 2 autoutilitare și un autoturism

ACCIDENT CUMPLIT pe DN 79: O persoană a decedat și alte două au fost rănite grav după impactul violent dintre...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 ore

VIDEO | Petiție pentru viitorul educației și patrimoniului cultural la Alba Iulia: Comunitatea cere înapoi Colegiul Academic Bethlen

Petiție pentru viitorul educației și patrimoniului cultural la Alba Iulia: Comunitatea vrea înapoi Colegiul Academic Bethlen O petiție lansată recent...
Curier Județeanacum 4 ore

Cătălin Olariu, noul director executiv al APIA Alba, și-a început mandatul: „Ușile instituției vor fi deschise pentru toți fermierii”

Cătălin Olariu, noul director executiv al APIA Alba, și-a început mandatul începând din această săptămână: „Ușile instituției vor fi deschise...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 9 ore

FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș

Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna...
Politică Administrațieacum 14 ore

FOTO | Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru

Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru Este aproape de final...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 17 ore

5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu

5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu În...
Opinii - Comentariiacum 17 ore

5 septembrie, Ziua Internațională a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur”

5 septembrie, Ziua Internaționala a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur” Acţiunile...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea