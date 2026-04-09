Nicușor Dan – primul pesedist al țării. Tudor Chirilă: ,,Cea mai rapidă transformare a unui politician. Ați trădat!’”
Actorul și muzicianul Tudor Chirilă a postat în mediul online un mesaj extrem de dur la adresa președintelui Nicușor Dan, după recentele numiri din fruntea parchetelor, decizii care au stârnit deja controverse în spațiul public.
Într-o postare amplă, Chirilă vorbește despre „trădare”, „transformare politică rapidă” și acuză o schimbare radicală de direcție la vârful statului.
„Ați devenit primul pesedist al țării”
Mesajul începe direct, fără menajamente:
„Domnule Nicușor Dan, ieri ați devenit primul pesedist al țării. De fapt, ați devenit primul uselist al țării. Este probabil cea mai rapidă transformare a unui politician în ultimii ani.”
Artistul leagă această acuzație de numirile recente în sistemul de justiție, despre care spune că ar contrazice promisiunile de reformă și independență.
„Ați trădat așteptările celor care v-au votat”
Chirilă acuză explicit o ruptură între discursul din campanie și deciziile actuale:
„Ați trădat așteptările celor care v-au votat și care au sperat că România onestă înseamnă instituții conduse de oameni competenți, nu de loiali ai mafiei securisto politice.”
Tudor Chirilă susține că au fost ignorate semnale importante din sistem:
„Ați ignorat avizele negative […] ați ignorat munca unor jurnaliști onești […] ați ignorat mesajele unor profesioniști din justiție.”
Referire la anchete și presiuni media
În mesaj apare și o trimitere la investigații recente și la reacțiile din spațiul public:
„După documentarul Recorder, o ofensivă mediatică fără precedent […] s-a dezlănțuit împotriva tuturor celor care criticau sistemul de justiție.”
Chirilă merge mai departe și afirmă că președintele s-ar fi alăturat acestei direcții:
„V-ați alăturat acestei ofensive ieri, fiind pe aceeași pagină cu extremiștii vopsiți în patrioți.”
Critici privind lipsa de acțiune
Artistul reproșează și lipsa unor gesturi concrete din partea președintelui:
„Nu v-ați folosit de instrumentele și prerogativele care v-ar fi permis să dați semnalul că promisiunile din campanie nu sunt vrăjeală ieftină.”
Printre exemplele invocate: prezența la ședințe ale CSM sau implicarea mai activă în zona executivă.
„România nu se reformează cu agresorii ei”
Unul dintre cele mai dure pasaje din mesaj vizează direcția generală a sistemului:
„Poate că dumneavoastră sunteți fericit cu sindromul Stockholm și credeți că România se poate reforma cu agresorii ei.”
Tudor Chirilă spune că o parte importantă a electoratului nu acceptă această abordare:
„Majoritatea celor care v-au votat nu vor să accepte asta. Eu, cel puțin nu vreau să accept asta.”
Mesajul se încheie într-o notă de avertisment și presiune publică:
„Pesedismul, fesenismul și securismul […] înseamnă cel mai adesea ticăloșie de cea mai joasă speță. […] Aveți ocazia să mă contraziceți prin fapte. Ieri ați ratat. Urmează SRI și SIE.”
Nicușor Dan, față în față cu numirile în justiție care au aprins reacțiile
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat miercuri, 8 aprilie, că a semnat decretele de numire pentru noii șefi ai parchetelor, precum și pentru o parte dintre adjuncții acestora, în urma procedurii derulate de Ministerul Justiției și a etapelor parcurse în cadrul CSM.
Cristina Chiriac va fi viitorul procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Viorel Cerbu va fi procuror-șef al DNA, Codrin Miron va fi procuror-șef DIICOT. Au fost numiți în funcții și Marius Voineag, fost șef DIICOT, care va fi noul procuror general adjunct al PÎCCJ. Alex Florența, fostul procuror general al PÎCCJ, va fi procuror-șef adjunct al DIICOT.
PAȘTE 2026 | Fructele de mare sunt sau nu mâncare de post? Ce spune Biserica Fructele de mare ocupă un loc aparte în alimentația de post din tradiția creștin-ortodoxă, fiind considerate, în general, permise, spre deosebire de alte produse de origine animală. Pentru a înțelege această diferență, este important să pornim de la sensul postului: […]
Simulare Bacalaureat 2026 | Notele obţinute de elevii din România, mai mari decât cele de la simularea din 2025 la toate materiile Ministerul Educaţiei a anunţă, joi, 9 aprilie că simularea probelor scrise din cadrul examenului naţional de Bacalaureat, susţinută în perioada 23 -26 martie 2026, a fost organizată în 1.364 de unităţi de învăţământ. […]
500 de persoane care munceau fără forme legale de angajare identificate în România în doar câteva zile. Ministru: „E un semnal de alarmă" 500 de persoane care munceau fără forme legale de angajare au fost identificate în România într-o singură săptămână, a anunțat, joi, 9 aprilie 2026 ministrul Muncii, Petre-Florin Manole. „Ce am găsit săptămâna […]
