Actualitate

Nicuşor Dan: Numirea şefilor de servicii, o decizie comună a preşedintelui şi a Parlamentului. Când ar putea să se întâmple

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Nicuşor Dan: Numirea şefilor de servicii, o decizie comună a preşedintelui şi a Parlamentului. Când ar putea să se întâmple

Președintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că numirea șefilor serviciilor de informații reprezintă o decizie care aparține atât șefului statului, cât și Parlamentului, iar procedura va fi declanșată în perioada următoare. El a subliniat că respingerea unei propuneri de către Legislativ nu ar transmite un semnal de stabilitate instituțională.

Totodată, președintele a precizat că are câte cinci variante pentru fiecare poziție și a dat asigurări că, înainte de a înainta nominalizările, va purta consultări cu partidele parlamentare, astfel încât propunerile transmise să întrunească voturile necesare.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la RRA că numirea şefilor de servicii este ” o decizie comună a preşedintelui şi a Parlamentului”.

,,Este o decizie comună a preşedintelui şi a Parlamentului şi un dialog care a fost întrerupt tot timpul de multe alte evenimente. Se va întâmpla relativ curând”, a arătat şeful statului.

El a precizat că ,,este foarte important ca România să transmită un semnal de stabilitate pe care l-a şi transmis în ultimele nouă luni şi un eveniment ca o propunere de servicii a preşedintului care să fie respinsă de Parlament nu e deloc un semn de stabilitate”.

,,Tocmai de aceea, trebuie să existe un dialog înainte, subiectul este sensibil, dialogul ăsta trebuie să aibă nuanţele lui de profunzime, de adâncime şi uneori e timp, alteori nu e timp. De exemplu, săptămâna asta nu e timp, pentru că pregătim vizita”, a afirmat şeful statului, menţionând că au fost şi evenimente destule în politică românească şi internă şi internaţională care au lungit procesul. Nicuşor Dan a mai spus că nu au existat propuneri pentru aceste funcţii din partea partidelor, până în acest moment. Evident că toată lumea îşi doreşte să le propună numai că, până în acest moment, nu a existat propuneri ale partidelor. Deci cumva discuţia cu partidele a fost despre care să fie profilul oamenilor care să conducă servicii. Sunt nişte funcţii cu responsabilitate, deci trebuie să fie nişte oameni maturi, care să fi lucrat de-a lungul vieţii cu mulţi oameni, să fie în stare să conducă structuri de mulţi oameni, să aibă şi direcţia şi flexibilitatea necesară în anumite situaţii. Sunt nişte poziţii de responsabilitate”, a explicat preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit şefului statului, ,,dorinţa există din partea partidelor pentru a-şi numi anumiţi oameni în aceste poziţii dar ea nu s-a manifestat în interiorul discuţiilor”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Venitul minim de incluziune 2026 | Cine îl poate primi și documentele necesare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 24 de minute

în

18 februarie 2026

De

Venitul minim de incluziune 2026 | Cine îl poate primi și documentele necesare Venitul minim de incluziune (VMI) rămâne și în 2026 un instrument important de sprijin pentru persoanele și familiile cu resurse financiare limitate. Venitul minim de incluziune reprezintă un beneficiu de asistență socială destinat persoanelor și familiilor aflate în dificultate, menit să asigure […]

Citește mai mult

Actualitate

Schimbări majore pentru jocurile de noroc din România: Majorare de la 18 la 21 de ani a vârstei minime pentru jucători

Bogdan Ilea

Publicat

acum 54 de minute

în

18 februarie 2026

De

Schimbări majore pentru jocurile de noroc din România: Majorare de la 18 la 21 de ani a vârstei minime pentru jucători Senatul a votat, luni, două inițiative legislative care aduc modificări Ordonanței de Urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Proiectele prevăd noi reguli menite să sporească protecția tinerilor în fața riscurilor […]

Citește mai mult

Actualitate

Ora de vară în 2026: La final de martie se dau ceasurile înainte. De ce în România încă se schimbă ora 

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

17 februarie 2026

De

Ora de vară în 2026: La final de martie se dau ceasurile înainte. De ce în România încă se schimbă ora România trece din nou la ora de vară în 2026, în weekendul din ultima săptămână a lunii martie, când ceasurile vor fi date cu o oră înainte, obicei care continuă să stârnească discuții în […]

Citește mai mult