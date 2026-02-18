Nicuşor Dan: Numirea şefilor de servicii, o decizie comună a preşedintelui şi a Parlamentului. Când ar putea să se întâmple

Președintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că numirea șefilor serviciilor de informații reprezintă o decizie care aparține atât șefului statului, cât și Parlamentului, iar procedura va fi declanșată în perioada următoare. El a subliniat că respingerea unei propuneri de către Legislativ nu ar transmite un semnal de stabilitate instituțională.

Totodată, președintele a precizat că are câte cinci variante pentru fiecare poziție și a dat asigurări că, înainte de a înainta nominalizările, va purta consultări cu partidele parlamentare, astfel încât propunerile transmise să întrunească voturile necesare.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la RRA că numirea şefilor de servicii este ” o decizie comună a preşedintelui şi a Parlamentului”.

,,Este o decizie comună a preşedintelui şi a Parlamentului şi un dialog care a fost întrerupt tot timpul de multe alte evenimente. Se va întâmpla relativ curând”, a arătat şeful statului.

El a precizat că ,,este foarte important ca România să transmită un semnal de stabilitate pe care l-a şi transmis în ultimele nouă luni şi un eveniment ca o propunere de servicii a preşedintului care să fie respinsă de Parlament nu e deloc un semn de stabilitate”.

,,Tocmai de aceea, trebuie să existe un dialog înainte, subiectul este sensibil, dialogul ăsta trebuie să aibă nuanţele lui de profunzime, de adâncime şi uneori e timp, alteori nu e timp. De exemplu, săptămâna asta nu e timp, pentru că pregătim vizita”, a afirmat şeful statului, menţionând că au fost şi evenimente destule în politică românească şi internă şi internaţională care au lungit procesul. Nicuşor Dan a mai spus că nu au existat propuneri pentru aceste funcţii din partea partidelor, până în acest moment. Evident că toată lumea îşi doreşte să le propună numai că, până în acest moment, nu a existat propuneri ale partidelor. Deci cumva discuţia cu partidele a fost despre care să fie profilul oamenilor care să conducă servicii. Sunt nişte funcţii cu responsabilitate, deci trebuie să fie nişte oameni maturi, care să fi lucrat de-a lungul vieţii cu mulţi oameni, să fie în stare să conducă structuri de mulţi oameni, să aibă şi direcţia şi flexibilitatea necesară în anumite situaţii. Sunt nişte poziţii de responsabilitate”, a explicat preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit şefului statului, ,,dorinţa există din partea partidelor pentru a-şi numi anumiţi oameni în aceste poziţii dar ea nu s-a manifestat în interiorul discuţiilor”.

