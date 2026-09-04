Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier: ,,În zilele următoare. Evident că societatea aşteaptă să avem un guvern”

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că desemnarea premierului va avea loc în zilele următoare. Acesta a precizat că societatea așteaptă formarea unui nou Guvern.

Şeful statului a menţionat că au existat discuţii în această perioadă însă nu a acţionat prea mult, pentru că mulţi parlamentari erau în vacanţă şi era nevoie de un vot fizic. E momentul să tranşăm problema, a mai spus el. Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat când va desemna un nou premier.

„În zilele următoare. Evident că societatea aşteaptă să avem un guvern”, a spus şeful statului.

Nicuşor Dan a menţionat că au existat discuţii în toată această perioadă.

„Nu am acţionat prea mult pentru că mulţi parlamentari erau în vacanţă şi, după cum ştiţi, trebuia un vot fizic. Dar e momentul să tranşăm problema”, a mai afirmat preşedintele.

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