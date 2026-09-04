Când ar putea fi încărcate cardurile educaționale: Cine poate primi 500 de lei pentru rechizite în anul școlar 2026-2027

Preșcolarii și elevii din România, care provin din familii dezavantajate, ar putea primi și în anul școlar 2026-2027 câte 500 de lei pentru achiziționarea rechizitelor și a articolelor necesare frecventării cursurilor. Deși programul este reglementat pentru perioada 2023-2027, autoritățile nu au comunicat încă data alimentării cardurilor. Potrivit legislației în vigoare, cererile trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor.

Sprijinul este acordat pe suport electronic și poate fi utilizat exclusiv pentru produse necesare participării copiilor la activitățile școlare și preșcolare.

Programul cardurilor educaționale este prevăzut până în 2027

Schema națională de sprijin pentru preșcolarii și elevii dezavantajați este reglementată prin Ordonanța de urgență nr. 83/2023, în forma actualizată. Actul normativ stabilește că programul se implementează pe durata a patru ani școlari, în perioada 2023-2027, în limita bugetului disponibil și cu respectarea condițiilor de eligibilitate ale Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.

Ajutorul are valoarea de 500 de lei pentru fiecare beneficiar și se acordă într-o singură tranșă pe an școlar, printr-un tichet social pe suport electronic. Suma nu reprezintă o bursă lunară și nici nu este virată într-un cont bancar obișnuit al familiei.

La lansarea măsurii, Ministerul Educației a anunțat că tichetele vor fi distribuite anual în intervalul 2023-2027. Estimarea inițială viza aproximativ 410.000 de copii în fiecare an, iar bugetul stabilit pentru implementarea schemei era de 120 de milioane de euro. Fondurile au fost suplimentate ulterior prin OUG nr. 45/2025.

Programul urmărește susținerea copiilor proveniți din medii vulnerabile, reducerea riscului de abandon școlar și asigurarea materialelor necesare participării la cursuri.

Cine poate primi cei 500 de lei pentru rechizite

Ajutorul este destinat preșcolarilor și elevilor din învățământul de stat primar și gimnazial care provin din familii cu venituri reduse. Liceenii și copiii înscriși în unități particulare nu sunt incluși în categoriile stabilite prin Ordonanța de Urgență.

În cazul preșcolarilor, potențialii beneficiari sunt copiii din familii defavorizate, înscriși la grădinițe de stat, care îndeplinesc în iulie 2026 condițiile prevăzute de Legea nr. 248/2015. Pentru această categorie, criteriile sunt diferite de cele aplicate elevilor, iar plafonul aferent anului școlar 2026-2027 urmează să fie precizat în informarea transmisă de autorități și de unitățile de învățământ.

Actul normativ vizează copiii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, proveniți din familii cu venituri reduse, și condiționează acordarea stimulentului educațional de frecventarea regulată a grădiniței. Plafonul financiar aplicabil sesiunii 2026-2027 trebuie confirmat de autorități.

Pentru elevii din clasele pregătitoare a VIII-a, condiția este următoarea: copilul trebuie să învețe într-o unitate de stat și să se afle în întreținerea unei familii al cărei venit mediu net lunar pe membru, realizat în iulie 2026, nu depășește 50% din salariul minim brut pe țară. Întrucât acesta este de 4.325 de lei de la 1 iulie 2026, plafonul rezultat este de 2.162,50 lei net pentru fiecare membru al familiei.

Părintele sau reprezentantul legal trebuie să depună cererea la unitatea de învățământ și să declare toate persoanele care compun familia. Veniturile din iulie 2026 sunt verificate în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare

Fiscală, iar media este calculată prin intermediul sistemului administrat tehnic de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Depunerea solicitării nu garantează automat acordarea banilor, lista finală fiind stabilită după verificarea identității și a situației financiare.

Cum sunt verificate veniturile familiei

Unitățile de învățământ îi informează pe părinți sau pe reprezentanții legali despre condițiile programului și le solicită completarea unei cereri în care este declarată componența familiei. Datele sunt introduse de școli în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România, iar Ministerul Educației le transmite, printr-un canal securizat, către aplicația administrată tehnic de Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Numele și codurile numerice personale sunt validate în evidențele Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor sau, în cazul cetățenilor străini, ale Inspectoratului General pentru Imigrări. Ulterior, aplicația verifică informațiile disponibile în bazele de date ale Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru a determina venitul mediu net lunar pe membru de familie.

Calculul se realizează prin adunarea veniturilor obținute în iulie de persoanele declarate în cerere și împărțirea rezultatului la numărul membrilor. În urma procesării datelor este stabilită lista destinatarilor finali eligibili, care ajunge la

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin intermediul sistemului informatic. Depunerea cererii nu conduce automat la acordarea celor 500 de lei. Solicitantul trebuie să îndeplinească toate condițiile, iar informațiile declarate să fie confirmate în bazele de date consultate.

Când trebuie depusă cererea

Actuala reglementare prevede că părintele sau reprezentantul legal trebuie să depună solicitarea la unitatea de învățământ în termen de 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor, pentru anii școlari cuprinși în perioada 2024-2027. Data și procedura concretă trebuie însă confirmate prin informările pe care autoritățile și unitățile școlare le vor transmite pentru noua sesiune.

După încheierea perioadei de înscriere, școlile introduc datele în sistem, iar Ministerul Educației transmite baza aferentă potențialilor beneficiari pentru verificările necesare. Simplul fapt că o familie depune solicitarea nu înseamnă că ajutorul este acordat automat, deoarece eligibilitatea se stabilește numai după validarea informațiilor.

Când intră banii pe cardurile educaționale

Ministerul Educației și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu au anunțat o dată exactă pentru alimentarea cardurilor aferente anului școlar 2026-2027.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene coordonează implementarea schemei și transferă către unitățile emitente contravaloarea tichetelor. Acestea asigură emiterea și livrarea cardurilor, care sunt distribuite prin inspectoratele școlare și unitățile de învățământ.

Părinții care au primit cardul în anii anteriori ar trebui să îl păstreze până la apariția instrucțiunilor pentru noua etapă. Autoritățile urmează să precizeze dacă acesta va fi alimentat din nou și când vor fi emise cardurile destinate beneficiarilor nou-intrați în program.

Fiecare suport electronic este individualizat printr-un număr de serie și conține datele emitentului, perioada de valabilitate, numele beneficiarului, codul numeric personal și informațiile de identificare ale reprezentantului legal sau tutorelui. De asemenea, pe acesta trebuie să fie menționată interdicția folosirii pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.

Ce se poate cumpăra cu ajutorul educațional

Cei 500 de lei pot fi utilizați pentru achiziționarea materialelor necesare frecventării școlii sau grădiniței. Ordonanța menționează articole de papetărie, caiete, stilouri, produse pentru pictură, ghiozdane și alte obiecte folosite în activitatea educațională. Sunt permise și articolele de vestimentație necesare participării la cursuri.

Plățile pot fi efectuate numai în unitățile afiliate programului, care comercializează produsele acceptate și figurează pe lista operatorului emitent. Tichetele sunt valabile doar pe teritoriul României și trebuie folosite în perioada stabilită pentru destinația în care au fost acordate.

Banii nu pot fi retrași în numerar, preschimbați sau transferați către alte conturi ori persoane. Utilizarea suportului electronic pentru alte produse decât cele permise de lege este interzisă.

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