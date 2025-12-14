Nicușor Dan, despre desecretizarea ședinței CSAT în urma căreia au fost anulate alegerile: „Este vorba de încrederea oamenilor în stat”
Desecretizarea informațiilor discutate în ședința CSAT din noiembrie 2024, care a stat la baza anulării alegerilor prezidențiale, va avea loc, a declarat Nicușor Dan. Președintele nu a explicat exact când acest lucru se va întâmpla deoarece este vorba despre un dosar mult mai amplu.
Întrebarea adresată de moderatoare a avut ca punct de plecare una dintre promisiunile făcute de Nicușor Dan în momentul în care, la zece zile după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, și-a anunțat intenția de a candida la funcția supremă în stat. În timpul campaniei, acesta a declarat că va clarifica situația scrutinului invalidat, iar ulterior a susținut public că există indicii consistente privind influențarea alegerilor, cu trasee care conduc în principal către Rusia.
Președintele a precizat că rețelele de influență din mediul online erau deja cunoscute de Serviciul Român de Informații și de partenerii externi, însă mecanismul tehnic prin care susținerea pentru un candidat a crescut brusc, de la aproximativ 3% la 23%, nu a putut fi identificat inițial. Acesta a subliniat că demonstrarea fără echivoc a unei ingerințe externe reprezintă un demers complex, care necesită timp.
„Este foarte important, pentru că este vorba de încrederea oamenilor în stat”, a spus Nicușor Dan, subliniind că o parte a societății consideră în prezent că alegerile au fost anulate ilegal, pentru ca o elită politică să nu piardă puterea. „Oamenilor acestora trebuie să le dăm toate elementele”, a adăugat el.
Șeful statului a precizat că, la nivel extern, România a reușit deja, în mare măsură, să explice situația, inclusiv prin prezentarea raportului Parchetului General în cadrul reuniunii Comunității Poliției Europene de la Copenhaga. Mai multe state europene au semnalat, la rândul lor, existența unor influențe rusești în alegeri desfășurate pe continent, potrivit ȘtiriPeSurse.
În ceea ce privește calendarul, Nicușor Dan a estimat că, în două sau trei luni, autoritățile ar putea fi pregătite să prezinte un raport complet privind ceea ce s-a întâmplat în România. Desecretizarea unor documente din instituții și din ședința CSAT va avea loc, dar, potrivit președintelui, nu este suficientă de una singură.
„Avem atacuri cibernetice, avem campanii de dezinformare, am avut și câteva încercări de sabotaj. Toate acestea, puse cap la cap, conturează imaginea unei campanii de război hibrid pe care Rusia o desfășoară împotriva României”, a declarat Nicușor Dan, subliniind că obiectivul final nu este doar publicarea unui raport, ci prezentarea unui document care să convingă cetățenii că această interferență a existat cu adevărat.
