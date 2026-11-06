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Nicușor Dan, declarație-șoc: „Nu mai suntem în situația în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor”

Ioana Oprean

Publicat

acum 50 de minute

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Nicușor Dan, declarație-șoc: „Nu mai suntem în situația în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor”

Președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu au participat, vineri, 6 noiembrie 2026, la o reuniune dedicată impactului informației și tehnologiei asupra democrației constituționale. Evenimentul a avut loc la Palatul Parlamentului, în cadrul programului președinției Asociației Curților Constituționale Francofone (ACCF). 

Petrecerea Divorțaților

Președintele Nicușor Dan a atras atenția că legitimitatea alegerilor nu mai poate fi evaluată doar prin corectitudinea numărării voturilor, ci trebuie analizată și prin prisma modului în care se desfășoară campania electorală și a condițiilor în care cetățenii își formează opiniile.

„Nu mai suntem în situația în care legitimitatea unor alegeri să se rezume la numărarea corectă a voturilor”, a subliniat șeful statului, arătând că transformările din mediul digital au adus noi vulnerabilități pentru procesele democratice.

Nicușor Dan a enumerat printre principalele riscuri manipularea algoritmică, publicitatea politică direcționată, campaniile inautentice de influență și utilizarea inteligenței artificiale pentru crearea de materiale false. În opinia sa, aceste practici pot distorsiona atât dreptul cetățenilor de a alege, cât și dreptul acestora de a fi informați corect.

Președintele a avertizat că vocea autentică a alegătorilor riscă să fie acoperită de rețele de conturi false și de mecanismele algoritmice, subliniind totodată necesitatea ca instituțiile să poată interveni rapid pentru protejarea integrității procesului electoral, fără a limita libertatea de exprimare.

sursa: TVR Info

foto: arhivă

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