Nicuşor Dan a convocat ședința CSAT! Pe agendă se află și securitatea spațiului aerian. Când va avea loc

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat pentru joi, 25 septembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, informează Administraţia Prezidenţială.

Pe agenda întâlnirii se află teme legate de stabilirea obiectivelor care necesită protecţie împotriva ameninţărilor aduse de sistemele de aeronave fără pilot, precum şi definirea cerinţelor tehnice generale pentru echipamentele şi sistemele necesare aplicării acestor măsuri. Totodată, va fi discutată desemnarea persoanelor care pot ordona sau aproba intervenţii împotriva aeronavelor şi vehiculelor aeriene utilizate neautorizat în spaţiul aerian al României, precum şi procedura de informare privind acţiunile întreprinse pentru controlul acestui spaţiu.

De asemenea, Consiliul va analiza şi alte subiecte de actualitate din sfera securităţii naţionale, se arată în comunicat.

