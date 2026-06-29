Nicu Fălcoi, noul administrator special al Uzinei Mecanice Cugir: „Voi încerca să ajut cât de mult uzina”

Nicu Fălcoi (59 de ani) este, începând cu data de 19 iunie 2026, noul admnistrator special al Uzinei Mecanice (UM) Cugir, companie de stat parte a Companiei Naționale ROMARM, specializată în producția de armament și muniție.

Administratorul special nu are atribuții executive, ci unele de coordonare și supervizare a deciziilor de management, nu executive. „Voi încerca să ajut cât mai mult uzina din acest rol care mi-a fost încredințat”, a declarat Nicu Fălcoi pentru ziarulunirea.ro

UM Cugir se află în administrare specială și supraveghere financiară conform ordinului 1.908/9.12.2008.

UM Cugir nu a mai avut administrator special din anul 2021.

Nicu Fălcoi a fost anterior manager general al companiei Avioane Craiova.

În contextul reglementat inițial prin Ordinul nr. 1.908/2008, situația economică și operațională a Uzinei Mecanice Cugir S.A. a trecut prin transformări majore, evoluând de la un regim strict de supraveghere financiară spre investiții masive de modernizare.Din punct de vedere economic, Guvernul României a aplicat măsuri de ștergere și restructurare a datoriilor istorice acumulate de companiile din industria de apărare, permițând uzinei să își curețe bilanțul contabil și să reia angajările.

Uzina Mecanică Cugir s-a axat pe o transformare tehnologică profundă pentru a răspunde cerințelor actuale. Este în derulare implementarea unei linii moderne de fabricație pentru muniție de calibrul 12,7 × 99 mm (standard NATO), o investiție de proporții finanțată de la bugetul de stat.Compania a investit bugete majore (inclusiv proiecte multianuale estimate la sute de milioane de lei) pentru achiziția de linii automate cu consum redus de energie, precizie înaltă și securitate sporită pentru personal.

Nicu Fălcoi, biografie impresionantă: Fost pilot de avioane supersonice

Nicu Fălcoi a absolvit în anul 1989 Școala Militară de Ofițeri de Aviație „Aurel Vlaicu” din Bobocu, devenind ulterior pilot de avioane supersonice în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Pe parcursul carierei sale în armată, el s-a dedicat și studiilor academice, obținând diploma de inginer diplomat la Universitatea Politehnică Timișoara în anul 2004. Între anii 2004 și 2005, experiența sa internațională a fost consolidată semnificativ prin participarea ca observator militar ONU în cadrul misiunii MONUC din Republica Democratică Congo. După trecerea în rezervă, acesta a trecut în sectorul privat și a condus firma de transport S.C. Nicfal Company SRL în calitate de Director General.

Ulterior, el a intrat în politică și a fost ales senator în Parlamentul României pentru mandatul 2016–2020, perioadă în care a deținut inclusiv funcția de vicepreședinte al Senatului. Ascensiunea sa politică a continuat în legislatura următoare, când a fost ales deputat și a preluat conducerea unor comisii importante, cum ar fi Comisia specială pentru controlul activității S.I.E.

O componentă majoră a activității sale a reprezentat-o diplomația militară, devenind membru activ în Adunarea Parlamentară NATO și avansând până la poziția de vicepreședinte al acestui for internațional în noiembrie 2022. Pentru a-și perfecționa expertiza în securitate globală, el a absolvit cursuri de elită, precum cele de la Colegiul de Apărare de la Roma și Centrul „George C. Marshall”. În plus, activitatea sa externă a fost susținută de participarea în numeroase grupuri parlamentare de prietenie cu state din Africa, Asia și Europa.

În plan personal, profilul său de lider internațional este completat de abilitățile lingvistice avansate, vorbind fluent limba engleză și la un nivel bun limba franceză.

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