Rămâi conectat

Sport

VIDEO | Albaiulianul Nicolae Stanciu, debut în Serie A: A fost pe punctul să marcheze din lovitură liberă

Lucian Daramus

Publicat

acum o oră

în

De

Albaiulianul Nicolae Stanciu, debut în Serie A

Albaiulianul Nicolae Stanciu a debutat, sâmbătă, 23 august 2025, în prima ligă italiană de fotbal, Serie A.

Citește și: FOTO: Albaiulianul Nicolae Stanciu, gol la debut pentru Genoa

Nicolae Stanciu a fost titular și a jucat până în minutul 88 în partida de pe teren propriu cu Lecce a noii sale echipe, Genoa.

Meciul s-a încheiat la egalitate, 0-0.

În minutul 83, fotbalistul albaiulian a executat milimetric pe lângă vinclu o lovitură liberă.

Nicolae Stanciu a primit nota 7 pe Flash Score.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia & Biciclim) și Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia), triumf în cursele regină de la Alba Carolina Bike Race 2025

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

în

23 august 2025

De

Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia & Biciclim), triumf în cursele regină de la Alba Carolina Bike Race 2025 Attila Malnasi (CSM Unirea Alba Iulia & Biciclim) și Miruna Măda (CSM Unirea Alba Iulia) au câștigat, sâmbătă 23 august 2025, cursele regină de la Alba Carolina Bike Race, competiție desfășurată la Alba Iulia. Attila Malnasi […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Industria Galda de Jos, victorie cu CSU Alba Iulia în ultima repetiție

Dan HENEGAR

Publicat

acum 20 de ore

în

23 august 2025

De

Industria Galda de Jos, victorie cu CSU Alba Iulia în ultima repetiție, scor 3-2 (2-0) Industria Galda de Jos a învins CS Universitar Alba Iulia, în ultima repetiție înaintea debutului stagional, scor 3-2 (2-0). Găldenii au condus cu 3-0 grație reușitelor semnate de Șimandi – dublă și Biro, iar universitarii au replicat prin golurile lui […]

Citește mai mult

Sport

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), calificată în finala turneului ITF de la Bistrița: Victorie categorică în penultimul act

Lucian Daramus

Publicat

acum 22 de ore

în

23 august 2025

De

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), calificată în finala turneului ITF de la Bistrița: Victorie categorică în penultimul act Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) s-a calificat, sâmbătă, 23 august 2025, în finala turneului ITF de la Iași. Citește și: FOTO: Hidro Mecanica Șugag a câștigat SuperCupa AJF Alba, revanșă cu CS Ocna Mureș | […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 4 ore

Românii plătesc a treia cea mai scumpă energie din UE. Ministrul Bogdan Ivan: „Ne-am sabotat”. Un lucru „absolut de neînțeles”. Plan ambițios pentru facturi mai mici

Românii plătesc a treia cea mai scumpă energie din UE. Ministrul Bogdan Ivan: „Ne-am sabotat”. Un lucru „absolut de neînțeles”....
Actualitateacum 13 ore

VIDEO | Imagini INEDITE cu doi URȘI în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, filmate de camerele de monitorizare a faunei

Imagini INEDITE cu doi URȘI în Parcul Natural Apuseni: Sălbăticiunile, filmate de camerele de monitorizare a faunei Imagini inedite cu...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

TRAGEDIE la Aiud: Un bărbat de 65 de ani a decedat după ce a căzut de la etajul 2 al blocului în care locuia

TRAGEDIE la Aiud: Un bărbat de 65 de ani a decedat după ce a căzut de la etajul 2 al...
Ştirea zileiacum 3 ore

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 24 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 24 AUGUST 2025. Calendarul examenelor și condițiile...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Polițiști și jandarmi din Alba pe traseul Via Transilvanica: Momente emoționante la Valea Lungă la predarea ștafetei de la IPA Sibiu către IPA Alba

Polițiști și jandarmi din Alba pe traseul Via Transilvanica O echipă formată din polițiști și jandarmi din Alba a parcurs,...
Curier Județeanacum 19 ore

INTERVENȚIE Salvamont Alba la Rimetea: O persoană, rănită la un picior. Apel la 112

INTERVENȚIE Salvamont Alba la Rimetea: O persoană, rănită la un picior Echipa Salvamont de la Rimetea intervine, sâmbătă, 23 august...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 18 ore

FOTO | Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă

Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă Renovarea școlii...
Politică Administrațieacum 3 zile

VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”

Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă

23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
Opinii - Comentariiacum o zi

23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa

23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea