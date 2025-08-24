VIDEO | Albaiulianul Nicolae Stanciu, debut în Serie A: A fost pe punctul să marcheze din lovitură liberă
Albaiulianul Nicolae Stanciu, debut în Serie A
Albaiulianul Nicolae Stanciu a debutat, sâmbătă, 23 august 2025, în prima ligă italiană de fotbal, Serie A.
Citește și: FOTO: Albaiulianul Nicolae Stanciu, gol la debut pentru Genoa
Nicolae Stanciu a fost titular și a jucat până în minutul 88 în partida de pe teren propriu cu Lecce a noii sale echipe, Genoa.
Meciul s-a încheiat la egalitate, 0-0.
În minutul 83, fotbalistul albaiulian a executat milimetric pe lângă vinclu o lovitură liberă.
Nicolae Stanciu a primit nota 7 pe Flash Score.
