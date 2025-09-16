Nicolae Stanciu, rezervă neutilizată la Genoa. „Grifonii” se află pe locul 15 în Seria A

Căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu, nu a fost folosit în etapa a 3-a din Seria A, într-un meci în care ,,Grifonii” au jucat în deplasare împotriva celor de la Como.

Nico Paz a deschis scorul pentru gazde cu un șut superb din afara careului în minutul 13. Genoa s-a văzut dominată în prima repriză de Como.

Formația condusă de Cesc Fabregas putea să facă 2-0 în minutul 30, dar au ratat o ocazie uriașă de a înscrie.

Meciul se îndrepta spre o victorie a lui Como, dar Ramo a văzut cartonaș roșu în minutul 89, iar Genoa a putut reveni în joc. Ekuban a reușit egalarea în minutul 90+2, iar ”Grifonii” pleacă cu un punct de la Como.

Formația care l-a transferat în această vară pe Nicolae Stanciu, originar din Cricău, județul Alba, se află în acest moment pe locul 15 în Seria A.

