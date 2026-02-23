Nicolae Stanciu, lăudat în China la câteva săptămâni de la transfer: Cu el la mijlocul terenului, echipa are cel puțin un jucător de bază remarcabil și cu valoare ridicată

Nicolae Stanciu se bucură de un început foarte bun în China, la câteva săptămâni după ce a semnat cu formația Dalian Yingbo.

După o jumătate de stagiune la Genoa CFC, perioadă în care a bifat puține minute, mijlocașul originar din județul Alba a ales să revină în Asia, unde are parte de un rol mult mai important. Stanciu a preluat tricoul cu numărul 10 și este considerat un om de bază în noul proiect, presa asiatică vorbind la superlativ despre transferul său.

Noul sezon din China este programat să înceapă la debutul lunii martie, iar Dalian Yingbo va evolua în prima etapă pe terenul formației Shanghai Shenhua.

,,Strategia de transferuri a lui Dalian pentru următorul sezon a fost extrem de ingenioasă.

După transferul cu succes al jucătorului străin de nivel înalt Stanciu, clubul s-a confruntat cu anumite constrângeri financiare, ceea ce a lăsat incertă poziția celui de-al cincilea jucător străin. În cele din urmă, Dalian a făcut o mișcare inteligentă și l-a adus pe veteranul experimentat Frank Acheampong, care a jucat în campionat mai mulți ani.

Aceasta a fost, fără îndoială, o afacere extrem de valoroasă. Pe 18 februarie, Acheampong a sosit la Dalian, fiind întâmpinat călduros de fanii de la aeroport.

Cu Stanciu la mijlocul terenului, echipa are cel puțin un jucător de bază remarcabil și cu valoare ridicată”, au scris jurnaliștii de la Sohu.

