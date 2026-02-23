Sport

Nicolae Stanciu, lăudat în China la câteva săptămâni de la transfer: Cu el la mijlocul terenului, echipa are cel puțin un jucător de bază remarcabil și cu valoare ridicată

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 minute

în

De

Nicolae Stanciu, lăudat în China la câteva săptămâni de la transfer: Cu el la mijlocul terenului, echipa are cel puțin un jucător de bază remarcabil și cu valoare ridicată

Nicolae Stanciu se bucură de un început foarte bun în China, la câteva săptămâni după ce a semnat cu formația Dalian Yingbo.

După o jumătate de stagiune la Genoa CFC, perioadă în care a bifat puține minute, mijlocașul originar din județul Alba a ales să revină în Asia, unde are parte de un rol mult mai important. Stanciu a preluat tricoul cu numărul 10 și este considerat un om de bază în noul proiect, presa asiatică vorbind la superlativ despre transferul său.

Noul sezon din China este programat să înceapă la debutul lunii martie, iar Dalian Yingbo va evolua în prima etapă pe terenul formației Shanghai Shenhua.

,,Strategia de transferuri a lui Dalian pentru următorul sezon a fost extrem de ingenioasă.

După transferul cu succes al jucătorului străin de nivel înalt Stanciu, clubul s-a confruntat cu anumite constrângeri financiare, ceea ce a lăsat incertă poziția celui de-al cincilea jucător străin. În cele din urmă, Dalian a făcut o mișcare inteligentă și l-a adus pe veteranul experimentat Frank Acheampong, care a jucat în campionat mai mulți ani.

Aceasta a fost, fără îndoială, o afacere extrem de valoroasă. Pe 18 februarie, Acheampong a sosit la Dalian, fiind întâmpinat călduros de fanii de la aeroport.

Cu Stanciu la mijlocul terenului, echipa are cel puțin un jucător de bază remarcabil și cu valoare ridicată”, au scris jurnaliștii de la Sohu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO | Total Sport Alba Iulia – U13 și Volei Alba Blaj – U13, calificate în faza semifinală I a campionatului național de minivolei feminin

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

23 februarie 2026

De

Total Sport Alba Iulia – U13 și Volei Alba Blaj – U13, calificate în faza semifinală I a campionatului național de minivolei feminin Două echipe din județul Alba, Total Sport Alba Iulia – U13 și Volei Alba Blaj – U13, s-au calificat în faza semifinală I a campionatului național de minivolei feminin.   ACS Total Sport […]

Citește mai mult

Sport

Hidro Mecanica Șugag, retrasă din Liga 3! CSC Ghiroda și Giarmata Vii – avantajată, se încinge lupta din Seria 7

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

23 februarie 2026

De

Hidro Mecanica Șugag, retrasă din Liga 3! Avantajată va fi CSC Ghiroda și Giarmata Vii din Seria 7 „Lanterna roșie” Hidro Mecanica Șugag nu va juca în această primăvară în Seria 7 din Liga 3, iar avantajată de acest abandon este echipa CSC Ghiroda și Giarmata Vii Gruparea din Timiș (locul 6) ar strânge 29 […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, 4 jucătoare convocate la loturile naționale | Sub comanda lui Marcel Rusu, victorie în primul meci din 2026

Dan HENEGAR

Publicat

acum 9 ore

în

23 februarie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, 4 jucătoare convocate la loturile naționale | Sub comanda antrenorului Marcel Rusu, victorie în primul meci din 2026 Prim-divizionara de fotbal feminin CSM Unirea Alba Iulia are 4 jucătoare convocate în următoarea perioadă la acțiuni internaționale pentru 3 echipe reprezentative: Sara Câmpean și Claudia Bistrian (România), Idelys Yarie Vazquez (Pueto Rico) […]

Citește mai mult