Nicolae Stanciu, apărat de antrenorul de la Genoa după penalty-ul ratat: „A fost decizia mea. Are un picior incredibil și se antrenează mai bine decât oricine altcineva”
După ratarea penalty-ului din finalul meciului jucat, joi, 8 ianuarie 2026, în deplasare cu AC Milan de Genoa, fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu a reacționat imediat, la miezul nopții, printr-un mesaj postat pe Instagram, în care și-a cerut scuze fanilor și colegilor.
„Mi-am asumat responsabilitatea pentru penalty, acum îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze colegilor mei și tuturor fanilor lui Genoa”, a spus Nicolae Stanciu în acest mesaj.
Antrenorul echipei Genoa, Daniele De Rossi, a explicat că alegerea executantului i-a aparținut în totalitate și a lăudat profesionalismul jucătorului român.
„A fost decizia mea. Înainte de meci, alesesem doi executanți – Malinovskyi și Martin –, dar amândoi fuseseră schimbați. L-am ales pe Stanciu pentru că l-am văzut executând lovituri de pedeapsă și lovituri libere la antrenamente. Are un picior incredibil!
E un băiat minunat și chiar îmi pare rău că nu a putut să se bucure de acel moment. Nu a jucat prea mult, însă se antrenează mai bine decât oricine altcineva. Are calități extraordinare și nu și-a pierdut niciodată profesionalismul”, a declarat tehnicianul genovezilor.
Partida AC Milan – Genoa s-a încheiat cu scorul de 1-1. Nicolae Stanciu a avut ocazia să aducă victoria echipei sale în minutul 90+9, însă a trimis mult peste poartă din lovitură de la 11 metri.
După 101 zile de absență în campionat și patru etape ratate din cauza unei accidentări, Nicolae Stanciu a revenit pe teren și a bifat primele minute în Serie A de la instalarea lui Daniele De Rossi pe banca tehnică. Albaiulianul fusese folosit anterior doar în Cupa Italiei, la meciul pierdut cu Atalanta (0-4), scrie publicația România liberă.
