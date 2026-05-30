ADMITERE școli militare, sesiunea iulie-august 2026: ISU Alba recrutează tineri pentru instituțiile militare de învățământ. Detalii despre înscriere

La Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,UNIREA” al judeţului Alba au început înscrierile pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea iulie-august 2026.

Cererea-tip de înscriere, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se descarcă de pe site-ul oficial al MAI, IGSU sau de pe site-ul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se depune la adresa de e-mail [email protected], începând cu data de 02.06.2026 până la data de 17.06.2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Informaţiile complete privind admiterea sunt postate pe site-urile oficiale: www.mai.gov.ro și site-ul ISU Alba: https://isuab.igsu.ro/…/anunt-privind-recrutarea…

Cei interesați pot obține detalii la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,UNIREA” al județului Alba la numarul de telefon 0258.810.411, în intervalul 08.00-16.00.

