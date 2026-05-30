CSM Unirea Alba Iulia victorie netă la Odorheiu Secuiesc, 7-2, „careu” Claudia Bistrian, în ultima etapă a play-off-ului SuperLigii feminine de fotbal

În ultima etapă a play-off-ului SuperLigii feminine, CSM Unirea Alba Iulia a învins în deplasare pe Vasas Femina Odorheiu Secuiesc, scor 7-2 (3-2), au marcat Claudia Bistrian („careu”), Andreea Laiu, Elenia Coceanovschi și Alejandra Sanchez.

„Un play-out reușit și le mulțumesc fetelor pentru implicare și efort. Poăcat că din cele 4 jocuri cu Bistrița, am fost învinse în ultimul meci și am ratat șansa locului întâi. Este un progres, am intrat în play-out cu 11 puncte, dar ne mulțumim cu ce am agonisit. Pe viitor ne propunem să ridicăm ștacheta și ne propunem chiar să jucăm în play-off”, a spus Marcel Rusu.

Gruparea din Cetatea Marii Uniri încheie a doua stagiune consecutivă petrecută în elită pe locul secund în play-off, cu 40 de puncte (golaveraj 33-10), la 3 distanță de Gloria Bistrița (10-0 cu Atletic Olimpia Gherla). Anul 2026 a însemnat pentru „alb-negrele” pregătite de Marcel Rusu un parcurs de apreciat, cu 15 jocuri și numai două înfrângeri.

CSM Unirea Alba Iulia: Sibișan – Vincze, Stan, Rudvila, Șuveț – Coceanovschi, Nagy, Sanchez – Bistrian, Cîrjan, Toma; au mai intrat Băcanu, Laiu, Banciu, S. Cîmpean (portarul naționalei a evoluat ca jucător de câmp); rezervă Ancăș. Antrenor Marcel Rusu.

