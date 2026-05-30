CSM Unirea Alba Iulia victorie netă la Odorheiu Secuiesc, 7-2, „careu" Claudia Bistrian, în ultima etapă a play-off-ului SuperLigii feminine

CSM Unirea Alba Iulia victorie netă la Odorheiu Secuiesc, 7-2, „careu” Claudia Bistrian, în ultima etapă a play-off-ului SuperLigii feminine de fotbal

În ultima etapă a play-off-ului SuperLigii feminine, CSM Unirea Alba Iulia a învins în deplasare pe Vasas Femina Odorheiu Secuiesc, scor 7-2 (3-2), au marcat Claudia Bistrian („careu”), Andreea Laiu, Elenia Coceanovschi și Alejandra Sanchez.

„Un play-out reușit și le mulțumesc fetelor pentru implicare și efort. Poăcat că din cele 4 jocuri cu Bistrița, am fost învinse în ultimul meci și am ratat șansa locului întâi. Este un progres, am intrat în play-out cu 11 puncte, dar ne mulțumim cu ce am agonisit. Pe viitor ne propunem să ridicăm ștacheta și ne propunem chiar să jucăm în play-off”, a spus Marcel Rusu.

Gruparea din Cetatea Marii Uniri încheie a doua stagiune consecutivă petrecută în elită pe locul secund în play-off, cu 40 de puncte (golaveraj 33-10), la 3 distanță de Gloria Bistrița (10-0 cu Atletic Olimpia Gherla). Anul 2026 a însemnat pentru „alb-negrele” pregătite de Marcel Rusu un parcurs de apreciat, cu 15 jocuri și numai două înfrângeri.

CSM Unirea Alba Iulia: Sibișan – Vincze, Stan, Rudvila, Șuveț – Coceanovschi, Nagy, Sanchez – Bistrian, Cîrjan, Toma; au mai intrat Băcanu, Laiu, Banciu, S. Cîmpean (portarul naționalei a evoluat ca jucător de câmp); rezervă Ancăș. Antrenor Marcel Rusu.

FOTO: LPS Sebeș Under 19 parcurs excelent, 11 victorii din tot atâtea meciuri în 2026!

30 mai 2026

LPS Sebeș Under 19 parcurs excelent, 11 victorii din tot atâtea meciuri în 2026, 6-1 acasă în penultima rundă! LPS Sebeș și CSM Unirea Alab Iulia au ultimele reprezentații interne în competițiile organizate de FRF. LPS Sebeș are în ultima rundă derby în deplasare cu liderul Hermannstadt. Citește și: LPS Sebeș, a noua victorie a anului […]

Duminică, 14 iunie, pe „Cetate", ziua fotbalului din Alba: Cupa României, Cupa Județeană, Festivitate de premiere final de sezon

30 mai 2026

Duminică, 14 iunie, pe „Cetate”, ziua fotbalului din Alba: Cupa României, Cupa Județeană, Festivitate de premiere final de sezon pentru competițiile AJF Alba Duminică, 14 iunie, Stadionul „Cetate” din Alba Iulia va fi centrul unei zile speciale organizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba. Citește și: AJF Alba, sute de mingi și de medalii pentru echipele de […]

Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, indisponibil pentru amicalele naționalei României din iunie 2026: Care este motivul

30 mai 2026

Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, indisponibil pentru amicalele naționalei României din iunie 2026 Federația Română de Fotbal a anunțat că fundașul dreapta Andrei Rațiu, fotbalist originar din Alba, nu va putea fi utilizat în meciurile echipei naționale din luna iunie 2026, din cauza unor probleme medicale apărute după un sezon solicitant. Potrivit informațiilor oficiale, Andrei […]

