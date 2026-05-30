30 mai 2026 | COD GALBEN de vânt puternic în Alba și alte zone ale țării. Rafale de 70…90 km/h până sâmbătă seara

Meteorologii ANM au emis sâmbătă o atenționare meteo cod galben de vânt puternic, valabilă în Alba și alte zone din țară.

Vântul va sufla cu putere până sâmbătă seara, în jurul orei 21.00.

COD GALBEN 30 mai, ora 10 – 30 mai, ora 21

Pe parcursul zilei de sâmbătă (30 mai) vântul va avea intensificări în Maramureș, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h, iar la munte de 70…90 km/h.

