VIDEO | Momente solemne de Ziua Rezervistului Militar 2026, la Alba Iulia: Serviciu religios, alocuțiuni și momente artistice în Piața Cetății

Momente solemne de Ziua Rezervistului Militar 2026, la Alba Iulia: Serviciu religios, alocuțiuni și momente artistice în Piața Cetății
Momente solemne de Ziua Rezervistului Militar 2026, la Alba Iulia: Serviciu religios, alocuțiuni și momente artistice în Piața Cetății
Ziua Rezervistului Militar, este dedicată celor care au purtat cu onoare uniforma militară și au pus experiența, profesionalismul și devotamentul lor în slujba României. La Alba Iulia, Ziua Rezervistului a fost marcată printr-o serie de manifestări organizate în Piața Cetății.
Programul a început la ora 11.00 cu intonarea Imnului Național al României, urmat de intonarea Marșului Rezervistului.
A fost oficiat serviciul religios și a fost rostită alocuțiunea cu privire la semnificația Zilei Rezervistului Militar.
Manifestările au continuat cu un moment artistic susținut de către eleva cap. Neacșu Elena, Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” și de Fanfara Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia, în încheierea evenimentului.
Ziua Rezervistului Militar, un moment dedicat respectului și recunoștinței față de cei care au servit cu profesionalism, onoare și devotament.
Evenimentul a reprezentat o ocazie de a evidenția importanța experienței, disciplinei și valorilor transmise de rezerviști, precum și legătura puternică dintre generațiile care au contribuit la consolidarea sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională.
Mulți dintre militarii activi de astăzi au învățat de la rezerviști ce înseamnă disciplina, camaraderia și respectul pentru misiune. Iar această moștenire merge mai departe, în fiecare unitate și în fiecare generație nouă de militari.
