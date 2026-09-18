Nicolae Stanciu, Andrei Rațiu și Vlad Dragomir, în lotul României pentru Liga Națiunilor! Andrei Mărginean, doar pe lista preliminară a lui Gheorghe Hagi

Nicolae Stanciu, Andrei Rațiu și Vlad Dragomir, în lotul României pentru Liga Națiunilor din această toamnă | Vezi numele convocate de Gheorghe Hagi, zlătneanul Andrei Mărginean, doar pe lista preliminară

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a anunțat, lista jucătorilor convocați la primele meciuri din Liga Națiunilor, potrivit site-ului FRF.

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lotul României, pentru primele 4 partide ale României din Liga Națiunilor, desfășurate în intervalul 25 septembrie-5 octombrie, prima acțiune cu meciuri oficiale după revenirea sa pe pe banca „tricolorilor”.

Sunt confruntările cu Suedia (vineri, 25 septembrie, ora 21.45, Solna, Stockholm), Bosnia și Herțegovina (luni, 28 septembrie, ora 21.45, Arena Națională) – fără spectatori), Polonia (vineri, 2 octombrie, Varșovia), Suedia (luni, 5 octombrie, ora 21.45, Arena Națională).

În efectiv se regăsesc albaiulianul Nicolae Stanciu, căpitanul primei reprezentative, „spaniolul” Andrei Rațiu (originar din comuna Unirea) și Vlad Dragomir (ai cărui părinți sunt din Alba), dar în schimb lipsește zlătneanul Andrei Mărginean (Dinamo), aflat pe lista inițială a convocărilor.

Lotul României (32 de jucători):

*portari: I. Radu (Celta Vigo), Hindrich (Legia Varșovia), Cojocaru (Pogon Zczecin, debutant);

*fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, 38/2), Strata (Vitória Guimarães), Coubiș (Lincoln City), Drăgușin (Fiorentina), Burcă (Yunnan Yukun), Racovițan (Raków), Ghiță (Hannover 96), M. Ilie (Kasimpaşa), Eissat (Bristol City), Bancu (Universitatea Craiova), Borza (Çorum), Opruț (Dinamo);

*mijlocași: Băluță (Universitatea Craiova), Screciu (Universitatea Craiova), M. Marin (Al Nasr), R,. Marin AEK Atena), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, 87/15), Cicâldău (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos, 8/0), D. Matei (Universitatea Craiova), Cîrjan (Dinamo);

*atacanți: Man (PSV Eindhoven), Olaru (Union Saint-Gilloise), Moruțan (Rapid), I. Hagi (Alanyaspor), Mihăilă (Çaykur Rizespor), Fl. Tănase (Omonia Nicosia), L. Munteanu (DC United), Bîrligea (Frosinone), Drăguș (FCSB)

Gică Hagi a apelat la câteva surprize pentru prima acțiune oficială la națională. Selecționerul a convocat doar portari din străinătate, iar Târnovanu (FCSB) și L. Popescu (Universitatea Craiova) au rămas acasă. Campioana României, Universitatea Craiova, a echipa care dă cei mai mulți jucători, cinci la număr, Bancu, Băluță, Screciu, D, Matei, Cicâldău.

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