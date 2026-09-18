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Video | O vacă lăsată liberă prin sat a ajuns în curtea unei cabane din județul vecin și a căzut într-o piscină. Animalul nu a fost rănit

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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O vacă lăsată liberă prin sat a ajuns în curtea unei cabane din județul vecin și a căzut într-o piscină. Animalul nu a fost rănit

Un incident mai neobișnuit a avut loc în județul Cluj, în localitatea Măguri-Răcătău,  atunci când o vacă lăsată liberă a ajuns în curtea unei cabane și a căzut într-o piscină, potrivit Clujenii.

Din fericire, a reuşit să iasă singură şi nevătămată. Proprietarul spune că localnicii îşi lasă de izbelişte vacile prin sat.

Acesta a fost nevoit să plătească pentru pagube, mai exact folia de protecţie şi gardul, distruse de musafirul nepoftit.

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