Video | O vacă lăsată liberă prin sat a ajuns în curtea unei cabane din județul vecin și a căzut într-o piscină. Animalul nu a fost rănit
O vacă lăsată liberă prin sat a ajuns în curtea unei cabane din județul vecin și a căzut într-o piscină. Animalul nu a fost rănit
Un incident mai neobișnuit a avut loc în județul Cluj, în localitatea Măguri-Răcătău, atunci când o vacă lăsată liberă a ajuns în curtea unei cabane și a căzut într-o piscină, potrivit Clujenii.
Din fericire, a reuşit să iasă singură şi nevătămată. Proprietarul spune că localnicii îşi lasă de izbelişte vacile prin sat.
Acesta a fost nevoit să plătească pentru pagube, mai exact folia de protecţie şi gardul, distruse de musafirul nepoftit.
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