Cum vor fi verificate veniturile românilor care solicită credite bancare: Ce schimbare pregătește ANAF
Cum vor fi verificate veniturile românilor care solicită credite bancare: Ce schimbare pregătește ANAF
Persoanele care cer un credit bancar în România ar putea avea parte de o procedură diferită atunci când instituția financiară le verifică veniturile declarate. ANAF pregătește digitalizarea mecanismului prin care informațiile fiscale ale contribuabililor pot fi furnizate băncilor și altor entități private, una dintre schimbările importante fiind modul în care clientul își exprimă acordul pentru transmiterea acestor date.
Măsura apare într-un proiect de ordin publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală în transparență decizională la 11 septembrie 2026. Așadar, procedura nu se aplică încă și poate fi modificată până la adoptarea formei definitive.
Băncile verifică veniturile înainte să acorde un împrumut
Analiza veniturilor este una dintre etapele importante ale unui dosar de credit. Banca trebuie să stabilească dacă persoana care solicită împrumutul dispune de resursele necesare pentru a achita ratele și poate confrunta informațiile declarate de client cu datele fiscale existente în evidențele ANAF.
Accesul la aceste informații nu se face însă fără acordul contribuabilului. În prezent, exprimarea consimțământului poate presupune, în anumite situații, completarea și semnarea unor documente. Tocmai această etapă este vizată de schimbarea pregătită de Fisc.
Prin noul mecanism, acordul contribuabilului pentru furnizarea informațiilor fiscale către o entitate privată ar urma să poată fi exprimat electronic, prin infrastructura informatică a ANAF.
Ce s-ar putea schimba atunci când ceri un credit
Pentru client, principala diferență ar urma să fie simplificarea procedurii prin care permite băncii să verifice datele fiscale. În locul unui circuit bazat pe documente fizice, această etapă ar urma să fie mutată în mediul electronic și legată de sistemele ANAF, inclusiv de Spațiul Privat Virtual.
Schimbarea nu înseamnă însă că ANAF va începe să aprobe sau să respingă creditele. Fiscul are rolul de a furniza informațiile fiscale în condițiile stabilite de lege, în timp ce banca rămâne instituția care analizează situația solicitantului și decide dacă acordă împrumutul.
Nici criteriile de eligibilitate ale băncilor nu sunt înlocuite prin această procedură. Fiecare instituție financiară își face propria analiză de risc și stabilește, în limitele legislației, ce venituri acceptă și în ce proporție le ia în calcul.
Ce informații poate folosi banca în analiza dosarului
Datele existente la ANAF permit verificarea informațiilor referitoare la veniturile contribuabilului. Pentru bancă, confirmarea acestor sume este importantă deoarece venitul influențează capacitatea de rambursare și, implicit, valoarea împrumutului pe care o persoană îl poate obține.
Verificarea poate fi cu atât mai relevantă în cazul celor care nu obțin bani exclusiv dintr-un salariu sau au mai multe surse de venit. Informațiile fiscale pot ajuta la confirmarea situației declarate în dosarul de credit fără ca toate verificările să depindă de documente aduse separat de solicitant.
Apariția unui venit în evidențele fiscale nu obligă însă banca să îl accepte integral. Regularitatea, tipul și perioada pentru care venitul a fost obținut pot conta în analiza instituției financiare.
ANAF nu va oferi băncilor acces nelimitat la datele contribuabililor
Digitalizarea procedurii nu trebuie confundată nici cu acordarea unui acces general al băncilor la situația fiscală a unei persoane. Informațiile sunt furnizate în cadrul unei proceduri și pentru scopul pentru care au fost solicitate, cu respectarea condițiilor legale.
Un rol important în noul mecanism îl va avea exprimarea electronică a acordului contribuabilului. Practic, persoana ar urma să poată autoriza transmiterea informațiilor prin sistemul informatic administrat de ANAF, fără ca procesul să depindă exclusiv de documentele pe hârtie.
Spațiul Privat Virtual este deja principalul canal electronic prin care contribuabilii pot comunica cu ANAF, pot primi documente și pot consulta o serie de informații fiscale.
Ce se întâmplă dacă venitul declarat este diferit de cel înregistrat la ANAF
Digitalizarea verificărilor poate face mai ușor de observat eventualele diferențe dintre informațiile declarate în cererea de credit și cele aflate în evidențele fiscale.
O neconcordanță nu presupune automat respingerea solicitării. Banca poate cere explicații sau documente suplimentare pentru a clarifica situația înainte de a lua decizia finală.
Dacă vrei să soliciți un împrumut, este important ca informațiile pe care le comunici băncii despre veniturile tale să fie corecte și actualizate. În cazul veniturilor provenite din mai multe surse, instituția financiară îți poate solicita în continuare documente suplimentare, în funcție de propriile reguli de analiză.
Noua procedură nu este încă în vigoare
Pentru persoanele care intenționează să ceară un credit în perioada următoare, aceasta este una dintre cele mai importante precizări: modificarea pregătită de ANAF se află, deocamdată, în stadiul de proiect.
Documentul trebuie să parcurgă procedurile necesare înainte ca forma finală să fie aprobată și publicată. Până atunci, dacă depui o cerere de credit, vei urma procedura comunicată de banca aleasă.
Dacă noul sistem va fi adoptat, schimbarea ar putea reduce o parte din birocrația asociată verificării veniturilor și ar putea standardiza schimbul de informații dintre ANAF și instituțiile private. Decizia privind acordarea creditului va rămâne însă la bancă, nu la Fisc.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Video | O vacă lăsată liberă prin sat a ajuns în curtea unei cabane din județul vecin și a căzut într-o piscină. Animalul nu a fost rănit
O vacă lăsată liberă prin sat a ajuns în curtea unei cabane din județul vecin și a căzut într-o piscină. Animalul nu a fost rănit Un incident mai neobișnuit a avut loc în județul Cluj, în localitatea Măguri-Răcătău, atunci când o vacă lăsată liberă a ajuns în curtea unei cabane și a căzut într-o piscină, […]
Cum pot avea românii mai mulți bani la pensie, pe model american, cu zero taxe pe câștiguri și pe randament: Legea Conturilor de Economii şi Investiţii (CEI), adoptată de Camera Deputaților
Cum pot avea românii mai mulți bani la pensie, pe model american, cu zero taxe pe câștiguri și pe randament: Legea Conturilor de Economii şi Investiţii (CEI), adoptată de Camera Deputaților Românii ar putea avea mai mulți bani când iasă la pensie prin economisire și investiții la bursă, pe modelul american. Camera Deputaților, for decizional […]
Admitere în școlile MAI în 2026: Peste 3.600 de locuri scoase la concurs în arma Poliție, Jandarmerie, Poliția de Frontieră și Pompieri și Protecție Civilă. Înscrieri până în 4 octombrie
Admitere în școlile MAI în 2026: Peste 3.600 de locuri scoase la concurs în arma Poliție, Jandarmerie, Poliția de Frontieră și Pompieri și Protecție Civilă. Înscrieri până în 4 octombrie Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a dat startul pe 15 septembrie 2026 unei noi sesiuni de admitere în școlile postliceale din subordine. Sunt scoase la concurs […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Video | O vacă lăsată liberă prin sat a ajuns în curtea unei cabane din județul vecin și a căzut într-o piscină. Animalul nu a fost rănit
O vacă lăsată liberă prin sat a ajuns în curtea unei cabane din județul vecin și a căzut într-o piscină....
Cum vor fi verificate veniturile românilor care solicită credite bancare: Ce schimbare pregătește ANAF
Cum vor fi verificate veniturile românilor care solicită credite bancare: Ce schimbare pregătește ANAF Persoanele care cer un credit bancar...
Știrea Zilei
Video | „Procurorul pistolar” Radu Bucurică, adus la Curtea de Apel Alba Iulia: Prelungirea arestării preventive, decisă astăzi de judecători
„Procurorul pistolar” Radu Bucurică, adus la Curtea de Apel Alba Iulia: Prelungirea arestării preventive, decisă astăzi de judecători Radu Bucurică,...
Update video | Incident grav într-o comună din Apuseni: Trei persoane, în stop cardio-respirator, după ce au atins cu schela fire de înaltă tensiune. Intervine elicopter SMURD
Incident grav într-o comună din Apuseni: Trei persoane, în stop cardio-respirator, după ce au atins cu schela fire de înaltă...
Curier Județean
Foto | Accident rutier la Alba Iulia: Femeie care se deplasa pe trecerea de pietoni, lovită de un autoturism pe Calea Moţilor
Accident rutier la Alba Iulia: Femeie care se deplasa pe trecerea de pietoni, lovită de un autoturism pe Calea Moţilor...
19 octombrie 2026 | Primăria Aiud anunță scoaterea la licitație a 44 de locuri de parcare: Străzile unde sunt disponibile
Primăria Aiud anunță scoaterea la licitație a 44 de locuri de parcare: Străzile unde sunt disponibile Serviciul Public de Interes...
Politică Administrație
Foto | Îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă a comunei Cricău: A fost construit un rezervor suprateran cu capacitatea de 250 mc. Proiect de aproape 600.000 de lei
Îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă a comunei Cricău: A fost construit un rezervor suprateran cu capacitatea de 250 mc. Proiect...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Un transport public județean eficient înseamnă șansa satelor noastre de a rămâne vii
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Un transport public județean eficient înseamnă șansa satelor noastre de a rămâne vii Un județ...
Opinii Comentarii
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea Ciocolata are, în calendarul...