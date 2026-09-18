Cum vor fi verificate veniturile românilor care solicită credite bancare: Ce schimbare pregătește ANAF

Persoanele care cer un credit bancar în România ar putea avea parte de o procedură diferită atunci când instituția financiară le verifică veniturile declarate. ANAF pregătește digitalizarea mecanismului prin care informațiile fiscale ale contribuabililor pot fi furnizate băncilor și altor entități private, una dintre schimbările importante fiind modul în care clientul își exprimă acordul pentru transmiterea acestor date.

Măsura apare într-un proiect de ordin publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală în transparență decizională la 11 septembrie 2026. Așadar, procedura nu se aplică încă și poate fi modificată până la adoptarea formei definitive.

Băncile verifică veniturile înainte să acorde un împrumut

Analiza veniturilor este una dintre etapele importante ale unui dosar de credit. Banca trebuie să stabilească dacă persoana care solicită împrumutul dispune de resursele necesare pentru a achita ratele și poate confrunta informațiile declarate de client cu datele fiscale existente în evidențele ANAF.

Accesul la aceste informații nu se face însă fără acordul contribuabilului. În prezent, exprimarea consimțământului poate presupune, în anumite situații, completarea și semnarea unor documente. Tocmai această etapă este vizată de schimbarea pregătită de Fisc.

Prin noul mecanism, acordul contribuabilului pentru furnizarea informațiilor fiscale către o entitate privată ar urma să poată fi exprimat electronic, prin infrastructura informatică a ANAF.

Ce s-ar putea schimba atunci când ceri un credit

Pentru client, principala diferență ar urma să fie simplificarea procedurii prin care permite băncii să verifice datele fiscale. În locul unui circuit bazat pe documente fizice, această etapă ar urma să fie mutată în mediul electronic și legată de sistemele ANAF, inclusiv de Spațiul Privat Virtual.

Schimbarea nu înseamnă însă că ANAF va începe să aprobe sau să respingă creditele. Fiscul are rolul de a furniza informațiile fiscale în condițiile stabilite de lege, în timp ce banca rămâne instituția care analizează situația solicitantului și decide dacă acordă împrumutul.

Nici criteriile de eligibilitate ale băncilor nu sunt înlocuite prin această procedură. Fiecare instituție financiară își face propria analiză de risc și stabilește, în limitele legislației, ce venituri acceptă și în ce proporție le ia în calcul.

Ce informații poate folosi banca în analiza dosarului

Datele existente la ANAF permit verificarea informațiilor referitoare la veniturile contribuabilului. Pentru bancă, confirmarea acestor sume este importantă deoarece venitul influențează capacitatea de rambursare și, implicit, valoarea împrumutului pe care o persoană îl poate obține.

Verificarea poate fi cu atât mai relevantă în cazul celor care nu obțin bani exclusiv dintr-un salariu sau au mai multe surse de venit. Informațiile fiscale pot ajuta la confirmarea situației declarate în dosarul de credit fără ca toate verificările să depindă de documente aduse separat de solicitant.

Apariția unui venit în evidențele fiscale nu obligă însă banca să îl accepte integral. Regularitatea, tipul și perioada pentru care venitul a fost obținut pot conta în analiza instituției financiare.

Digitalizarea procedurii nu trebuie confundată nici cu acordarea unui acces general al băncilor la situația fiscală a unei persoane. Informațiile sunt furnizate în cadrul unei proceduri și pentru scopul pentru care au fost solicitate, cu respectarea condițiilor legale.

Un rol important în noul mecanism îl va avea exprimarea electronică a acordului contribuabilului. Practic, persoana ar urma să poată autoriza transmiterea informațiilor prin sistemul informatic administrat de ANAF, fără ca procesul să depindă exclusiv de documentele pe hârtie.

Spațiul Privat Virtual este deja principalul canal electronic prin care contribuabilii pot comunica cu ANAF, pot primi documente și pot consulta o serie de informații fiscale.

Ce se întâmplă dacă venitul declarat este diferit de cel înregistrat la ANAF

Digitalizarea verificărilor poate face mai ușor de observat eventualele diferențe dintre informațiile declarate în cererea de credit și cele aflate în evidențele fiscale.

O neconcordanță nu presupune automat respingerea solicitării. Banca poate cere explicații sau documente suplimentare pentru a clarifica situația înainte de a lua decizia finală.

Dacă vrei să soliciți un împrumut, este important ca informațiile pe care le comunici băncii despre veniturile tale să fie corecte și actualizate. În cazul veniturilor provenite din mai multe surse, instituția financiară îți poate solicita în continuare documente suplimentare, în funcție de propriile reguli de analiză.

Noua procedură nu este încă în vigoare

Pentru persoanele care intenționează să ceară un credit în perioada următoare, aceasta este una dintre cele mai importante precizări: modificarea pregătită de ANAF se află, deocamdată, în stadiul de proiect.

Documentul trebuie să parcurgă procedurile necesare înainte ca forma finală să fie aprobată și publicată. Până atunci, dacă depui o cerere de credit, vei urma procedura comunicată de banca aleasă.

Dacă noul sistem va fi adoptat, schimbarea ar putea reduce o parte din birocrația asociată verificării veniturilor și ar putea standardiza schimbul de informații dintre ANAF și instituțiile private. Decizia privind acordarea creditului va rămâne însă la bancă, nu la Fisc.

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