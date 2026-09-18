19 octombrie 2026 | Primăria Aiud anunță scoaterea la licitație a 44 de locuri de parcare: Străzile unde sunt disponibile

Primăria Aiud anunță scoaterea la licitație a 44 de locuri de parcare: Străzile unde sunt disponibile

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, în conformitate cu Regulamentul de închiriere a parcărilor amenajate din municipiul Aiud, organizează în data de 19 octombrie 2026 licitație publică cu strigare pentru atribuirea unui număr de 44 locuri de parcare rămase libere, care sunt amplasate astfel:

STRADA LOCURI DISPONIBILE NUMĂRUL

TRANSILVANIEI 4 13,16,40,107

SEGENT HAȚEGAN 2 44,243

ECATERINA VARGA 2 90,92

GHEORGHE DOJA 4 12,17,18,24

BĂILOR 1 226

MORII 2 11,25

MARASESTI 1 1

ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF 1 51

16,17,18,19,20,21,22,23,24,

TEILOR 27 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34

35,36,37,38,40,41,43,44

TOTAL 44

Licitația va avea loc în spațiu deschis, la Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, în data de 19 octombrie 2026, începând cu ora 10:00.

Cererile pot fi depuse în perioada 21 septembrie 2026 -15 octombrie 2026.

Caietul de sarcini privind procedura de organizare a licitației, amplasamentul parcelelor care fac obiectul licitație, lista documentelor și condițiile de participare pot fi consultate la sediul SPAPL Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 9 și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Aiud: www.aiud.ro.

De asemenea, documentele pot fi transmise către Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud și pe adresa de e-mail: [email protected].

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