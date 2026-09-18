Curier Județean

Foto | Accident rutier la Alba Iulia: Femeie care se deplasa pe trecerea de pietoni, lovită de un autoturism pe Calea Moţilor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 39 de minute

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Accident rutier la Alba Iulia: Femeie care se deplasa pe trecerea de pietoni, lovită de un autoturism pe Calea Moţilor

Un accident rutier a avut loc vineri, 18 septembrie 2026, pe Calea Moților din Alba Iulia atunci când o femeie a fost lovită de un autoturism în timp ce traversa regulamentar strada.

Traficul rutier este îngreunat.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe Calea Moţilor din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier. 

Din primele informații, o femeie care se deplasa pe trecerea de pietoni, ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism.

Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.

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